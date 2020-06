approfondimento

4 Ristoranti in Lunigiana: Ristorante Agriturismo Cà Vidè

Luca è il titolare e chef dell’agriturismo. La sua scelta di rimanere, a 29 anni, in un piccolo borgo è stata dettata dal legame per la sua terra e soprattutto dalla sfida di puntare sulla Lunigiana, che tutta la sua famiglia ha scelto. Sia Luca che la sorella hanno voluto credere in quello che ha intrapreso il padre. Luca dice di essere tranquillo fin quando non viene attaccato, in quel caso tira fuori il peggio di se; gli danno molto fastidio le critiche legate alla cucina, le prende sul personale.

La location sorge in un piccolo borgo di sole sette anime, Apella – Licciana Nardi. La sede principale è una torre antica del 1100, che è stata ristrutturata nel 1995. È lì che c’è il ristorante.