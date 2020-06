YO! MTV RAPS, con Emis Killa e Valentina Pegorer

Finalmente anche in Italia per la prima volta arriva lo storico programma nato in America nel 1988 che ha contribuito alla diffusione della cultura hip-hop e del rap. La missione di YO! MTV RAPS è mostrare attraverso la musica quello che è successo in questo mondo musicale nel passato e mostrare l’attualità della scena italiana

Arriva YO! MTV RAPS e al timone dello show in onda su MTV e in streaming su NOWTV ci sono il campione del free-style Emis Killa affiancato dalla co-host Valentina Pegorer. I due artisti racconteranno il loro mondo, dal rap, all'hip hop, all'urban. "Dai tempi che furono fino ad oggi", sottolinea il rapper. Il programma sarà ricco di contenuti social, ma soprattutto sarà in chiave molto colloquiale. “Non ci siamo addentrati in cose molto tecniche” racconta ancora Emis ai microfoni idi Sky Tg24, per far sì che non si creino problemi di incomprensione al pubblico televisivo.