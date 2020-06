Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 1 giugno

Programmi TV in onda stasera

B Heroes, 1ª TV, ore 19:50 su Sky Uno

Sesto episodio della seconda stagione di B Heroes, dedicata ad ACBC e Autin. Una nuova sfida per la categoria Mobility: ACBC ha progettato una scarpa con la zip. Auting propone invece una nuova tipologia di car sharing tra privati.

Italia’s got Talent, ore 21:15 su Sky Uno

Sesto episodio della quinta stagione di Italia’s got Talent. Continua l’estenuante ricerca del talento per i giudici: Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Frank Matano e Joe Bastianich. Conduce Lodovica Comello.

Chi ha ucciso i nostri bambini?, ore 21:05 su Crime + Investigation

Terzo episodio della prima stagione di “Chi ha ucciso i nostri bambini?”, intitolato “La svolta tanto attesa”. Nuove prove mettono in discussione il lavoro di indagine fatto sugli omicidi. Intanto, la famiglia di una vittima prova intensa frustrazione dopo decenni di forzati silenzi.

Opera Legends: i grandi ella lirica, ore 21:15 su Sky Arte

Programma dedicato ai grandi della lirica, con protagonista Andrea Bocelli. Uno sguardo all’ascesa di uno dei più grandi talenti del canto odierni, che ha portato la musica classica anche in cima alle classifiche pop internazionali.

Kings of Pain: la natura morde, ore 21 su Blaze

Sesto episodio della prima stagione di Kings of Pain. Titolo: “Il momento più doloroso”. Aadam e Rob viaggiano verso l’isola asiatica di Bali e affrontano la dolorosissima puntura del riccio di fuoco, che rischia di mettere fuori gioco “Caveman”.

Emozioni in sala parto con Emma Willis, ore 21 su Lei

Quinto episodio della prima stagione di “Emozioni in sala parto con Emma Willis”, intitolato “Maschio o femmina?”. Oggi Emma è stata inserita fra il personale del reparto che si occupa di gravidanze ad alto rischio. Nicola, 41 anni, è la prima paziente della giornata.

14-18 La grande guerra, ore 20:55 su National Geographic

1916: morire a Verdun. La battaglia di Berdun diventa il simbolo della carneficina e della crudeltà della guerra in trincea. Perfino la battaglia delle Somme causerà innumerevoli vittime.

Com’è fatto, ore 21:05 su Discovery Science

Terzo episodio, ventiseiesima stagione di Com’è fatto. Scopriamo come vengono realizzati gli oggetti di uso quotidiano, come le tazzine 3D o i fusti di birra in acciaio inox.

Enigmi alieni – Buchi neri sulla Terra?, ore 21 su History

Dalle tattiche che hanno determinato vittorie e sconfitte al ruolo dell’Italia. Nel 2017, venne rivelato che il Dipartimento della Difesa aveva speso milioni per indagare sugli UFO. Quali cospirazioni si nascondono dietro le azioni dei governi sugli alieni?

Cacciatori vs. prede – 1ª TV, ore 21:10 su Net Geo Wild

Episodio dal titolo “Pericolo in agguato”. Alcuni incontri ravvicinati a dir poco rischiosi tra uomo e animali, che si trasformano in scontri mortali.

Serie TV in onda stasera

The L World: Generation Q, ore 21:15 su Sky Atlantic

Settimo episodio della prima stagione di “The L World”, intitolato “Perdere tutto”. Mentre Alice viene presa alla sprovvista sia al lavoro che a casa, Batte deve affrontare il ritorno di un antico sentimento. Intanto, Sophie si sente trascurata da Dani.

911: Lone Star, ore 21:00 su Fox

Primo episodio della prima stagione di “911”: “Una nuova vita”. Rob Lowe e Liv Tyler sono i protagonisti di questo spin-off di “911” che segue le vicende delle squadre di primo soccorso di Austin, in Texas.

Station 19, ore 21:00 su Fox Life

Quindicesimo episodio della terza stagione di “Station 19”, intitolato “Cattivo ragazzo”, in versione originale sottotitolata. En, Jackson ed Emmett finiscono in una situazione pericolosa mentre cercano di proteggere una potenziale vittima. Intanto Andy fa una scoperta sconvolgente.

Shameless, ore 21:15 su Premium Stories

Dodicesimo episodio della decima stagione di Shameless, intitolato “Gallavich”. La famiglia Gallavich si unisce per celebrare le nozze tra Ian e Mickey, dopo che il padre di Mickey incendia la location prevista per la festa.

Dc’s Legends of Tomorrow, ore 21:15 su Premium Action

Secondo episodio della quinta stagione di “Dc’s Legends of Tomorrow”, intitolata “Incontriamo le leggende”. Kevin, cineasta, decide di realizzare un docufilm sulle Leggende. Sara finirà nel bel mezzo delle riprese.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New School, ore 21:05 su DeA Kids

Undicesimo episodio della seconda stagione di “New School”, intitolato “Il sovrintendente”. Il terribile Sovrintendente è in visita alla McGaffin, e uno studente molto particolar dovrà superare un test per salvare la scuola.

Alvinnn!! And the Chipmunks, ore 21:10 su Nick Jr.

Tredicesimo episodio della terza stagione di Alvinnn!, intitolato “Un fantasma a scuola / Il meteorite”. È il giorno in cui si festeggia il fondatore della scuola e la signorina Smith ha organizzato una gita. Ma il fantasma dell’uomo è in agguato.

I Thunderman, ore 21:10 su Nickelodeon

Quattordicesimo episodio della prima stagione dei Thunderman, intitolato “Intuito”. Phoebe scopre di aver sviluppato il thunder intuito, nuovo superpotere che le permette di prevedere pericoli imminenti.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 21:05 su Cartoon Network

Il travestimento è un episodio della sesta stagione di Gumball. Intristito perché non riesce a trovare delle amicizie maschili, Richard si traveste da donna.

Doraemon, ore 21:00 su Boomerang

Episodio intitolato da “Battiamo i Gian’s!”. Nobita forma una squadra di baseball insieme alle ragazze per sfidare Gian. Nobita cerca di preparare al meglio le ragazze per vincere il match.

I programmi in chiaro

Il giovane Montalbano, ore 21:25 su RAI 1

Primo episodio della prima stagione de “Il giovane Montalbano”, intitolato “La prima indagine”. A seguito di una promozione, Montalbano viene trasferito a Vigata. Qui conosce Carmine Fazio, un esperto agente, e Agatino Catarella, un poliziotto dall’animo semplice.

Brignano, tutto casa e teatro, ore 21:20 su RAI 2

Tra vecchi successi e nuovi racconti, Enrico Brignano propone un viaggio nella sua idea scanzonata e ironica della realtà delle cose.

Report, ore 21:20 su RAI 3

Inchieste e reportage su temi di cronaca, attualità ed economia con approfondimenti, testimonianze e rivelazioni esclusive. Conduce Sigfrido Ranucci.

Marvel’s Runaways, ore 21:20 su Rete 4

Nono episodio della seconda stagione, intitolata “Colpo grosso”. I Runaways si trovano faccia a faccia con i poliziotti corrotti del PRIDE, Flores e AWOL.

Dunkirk, ore 21.20 su Canale 5

Film del 2017 per la regia di Christopher Nolan, vincitore di tre premi Oscar. La storia dell’Operazione Dynamo, che in 8 giorni ha salvato la vita a migliaia di soldati.

Ghost Rider, spirito di vendetta, ore 21:30 su Italia 1

Film del 2007 per la regia di Mark Steven Johnson, con Nicholas Cage, Eva Mendes, Wes Bentley e Sam Elliott. Johnny Blaze ha fatto un patto col diavolo. Letteralmente. Stuntman infallibile con la sua motocicletta, si troverà ad affrontare sfide impossibili per salvare se stesso.

Witness – Il testimone, ore 21:15 su La7

Indagando su un caso, un detective segue un piccolo testimone in una comunità Hamish e finisce per innamorarsi della madre. Regia di Weir, con Harrison Ford.

Sette anime, ore 21:30 su TV8

Film del 2008 per la regia di Muccino, con Will Smith e R. Dawson. Nel passato di Will Smith c’è un lacerante segreto. In cerca di redenzione, aiuterà sette persone a migliorare la loro vita.

Mr. Magorium e la bottega delle meraviglie, ore 21:25 su Nove

Film del 2007 per la regia di Z. Helm, per la regia di Dustin Hoffman. Dustin Hoffman è un giocattolaio di 243 anni che ha deciso di andare in pensione. Peccato che i suoi giocattoli non siano dello stesso avviso…

