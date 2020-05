Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 22 maggio

Programmi TV in onda stasera

E poi c’è Cattelan (Replica), ore 21:15 su Sky Uno

Settimo episodio della settima stagione di “E poi c’è Cattelan”. Alessandro Cattelan conduce una nuova puntata del suo late night show pieno di musica, intrattenimento, spettacolo e interviste a innumerevoli ospiti. Una puntata da non perdere!

Il killer-clown, ore 21:05 su Crime + Investigation

Quarto episodio della prima stagione de “Il killer-clown”, intitolata “L’orrore svelato”. Mentre il detective Kozenczak investiga sulla vita del serial killer Gacy, i poliziotti si rendono conto che la situazione è molto più inquietante del previsto e quell’uomo è decisamente fuori dal comune.

Mansfield 66/67 – La bionda esplosiva di Hollywood, ore 21:15 su Sky Arte

Una serie favolosa dedicata alle avventure di Jayne Mansfield, conturbante attrice hollywoodiana dalla personalità che travolge, spesso anteposta perfino alla celebrità di Marilyn Monroe.

Titan Games con The Rock, ore 21:15 su Blaze

Settimo episodio della prima stagione di “Titan Games con The Rock”. Dwayne “The Rock” Johnson presenta una nuova e agguerrita sfida tra i concorrenti ancora in gara per ottenere il titolo: ormai sono tutti pronti a spingersi oltre i limiti per raggiungere la vetta.

Malattie imbarazzanti XXL 1, ore 21:00 su Lei

Terzo episodio della prima stagione di “Malattie imbarazzanti XXL 1”. La dottoressa Pixie McKenna verifica i danni causati dall’eccesso di peso sulle articolazioni delle persone. Nel frattempo, il dottor Christian, invece, incontra un’adolescente che ha perso moltissimi chili ma il cui corpo poco elastico somiglia a quello di una persona anziana.

La maledizione delle Bermuda, ore 21:00 su Discovery Channel e Discovery Science

La maledizione delle Bermuda è una serie che lascia emergere nuove, avvincenti prove che potrebbero spiegare un misterioso incontro UFO nel Triangolo delle Bermuda. All’inseguimento della prova definitiva c’è un team di esperti.

L’Eldorado della droga: viaggio in prima classe, ore 20:55 su National Geographic

Il nuovo episodio di questa serie s’intitola “Corrieri di ogni età”. Mentre uno studente trasporta droga per pagare i debiti ospedalieri della sua madre malata, un anziano è sospettato di far parte di una rete di noti spacciatori.

Alaska: missione animali, ore 21:10 su Nat Geo Wild

Nuova puntata in prima visione SKY dal titolo “In alto come le aquile”. Seguiamo il lavoro di veterinari, volontari e ambientalisti che si impegnano per soccorrere e prendersi cura delle creature che popolano la meravigliosa natura dell’Alaska.

La strage di Piazza Fontana, ore 21:00 su History

Il giornalista Davide Vecchi analizza e commenta alcuni documenti dell’archivio di Perugia, i quali confermerebbero le teorie sui depistaggi della strage di Piazza Fontana.

Serie TV in onda stasera

Vikings, ore 21:15 su Sky Atlantic

Primo episodio della sesta stagione di Vikings in prima visione SKY. Sulla Via della Seta, Ivar e la sua guardia del corpo, Vigrid, vengono catturati dal crudele principe Oleg. A Kattegat, Lagertha annuncia nel frattempo i propri piani per il futuro.

Modern Family, ore 21:00 su Fox

Prima visione SKY del quindicesimo episodio dell’undicesima stagione di “Modern Family”, intitolato “Il lavoro dei sogni”. Claire ottiene un colloquio per il lavoro dei suoi sogni, ma qualcosa la trattiene mentre prova ad andarci. Nel frattempo, Cam e Mitch discutono di una possibile nuova adozione.

Law & Order: Unità Speciale, ore 21:15 su Premium Crime

Undicesimo episodio della ventunesima stagione di “Law & Order: Unità Speciale”. Questo episodio, intitolato “Dipingere per vendetta”, racconta di Monica, una pittrice che per vivere fa la spogliarellista in uno strip club. Durante uno dei suoi show, viene abusata da uno dei clienti della stanza VIP.

Chicago Med, ore 21:15 su Premium Stories

Quindicesimo episodio della quinta stagione di “Chicago Med”, intitolato “Non ti farò del male”. Natalie e il dottor Charles si occupano di un attore che si finge il padre di una bambina che preferisce avvelenarsi piuttosto che dire la verità.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New School: Whatsanna, ore 21:00 su DeA Kids

Prima stagione di New School: Whatsanna, dove la piccola Anna risolve i problemi quotidiani delle sue compagne di scuola tutte al femminile.

44 gatti, ore 21:05 su Nick Jr

Terzo episodio della prima stagione di “44 gatti”. Cosmo, il gatto astronauta, sogna di diventare il primo astrogatto della storia. Ecco perché per il suo compleanno i Buffycats realizzano il suo sogno costruendo una pazza navicella.

Just add Magic, ore 21:10 su Nichelodeon

Decimo episodio della seconda stagione di “Just add Magic”, intitolata “Un pizzico di ingerenza”. Kelly si ritrova ad utilizzare la magia per risolvere ogni problema, grande o piccolo. Ecco perché Hannah e Darbie finiscono per nasconderle il libro.

Power Players, ore 21:06 su Cartoon Network

Trentaduesimo episodio della prima stagione di Power Players, intitolato “Scambio di teste”. Quando Luka resta solo nella camera di Axel, Bobbie Blobby e Sergente Charge subiscono uno scambio di teste che si ripercuoterà notevolmente sulle loro abilità di combattimento.

Scooby-Doo e gli invasori alieni, ore 21:00 su Boomerang

Film animato di J. Stenstrum del 2000. Finiti in una remota città del deserto: gli amici di Scooby scoprono che il luogo pullula di oggetti volanti non identificati tutt’altro che amichevoli!

I programmi in chiaro

Felicia Impastato, ore 21:25 su RAI 1

Film italiano del 2016 per la regia di G. Albano, con Savino e Galati. L’impegno civico, sociale e personale nella lotta alla mafia di Felicia Impastato, che con coraggio ha denunciato nomi e cognomi di chi ha ucciso suo figlio.

N.C.I.S., ore 21:20 su RAI 2

Decimo episodio della diciassettesima stagione di “N.C.I.S.”, intitolata “Fianco a fianco”. Prima di riunirsi alla sua famiglia, Ziva dovrà ritrovare un suo caro amico che l’ha sempre sostenuta, anche quando tutti la credevano morta. La squadra, naturalmente, decide di darle una mano.

Il professor Cenerentolo, ore 21:20 su RAI 3

Film del 2015 per la regia di Leonardo Pieraccioni, con Leonardo Pieraccioni e Laura Chiatti. Umberto si innamora di Morgana ad un dibattito, se non fosse che sta scontando una pena al carcere… e lei ovviamente non lo sa.

Quarto grado, ore 21:25 su Rete 4

Quarto grado è un programma di discussione e approfondimento culturale che aiuta a studiare meglio i fatti di cronaca e che divide l’opinione pubblica con la sua capacità di mettere in campo nuovi elementi.

Amici speciali, ore 21:33 su Canale 5

In diretta su Canale 5 va in onda “Amici Speciali”. Dodici artisti mettono in gioco il loro entusiasmo, l’allegria e il senso di partecipazione in una gara di danza e talento per celebrare la ripartenza dell’Italia.

Battleship, ore 21:30 su Italia 1

Film del 2012 per la regia di Peter Berg, con Taylor Kitsch, Alexander Skarsgard, Rihanna e Tadanobu Asano. Una flotta navale deve dare battaglia ad una armata sconosciuta per impedire i suoi fini distruttivi.

Propaganda Live, ore 21:15 su La7

Trentaquattresimo episodio di “Propaganda Live”. Musica, umorismo, ospiti e opinionisti nell’amato programma condotto da Diego Bianchi, per approfondire tematiche e protagonisti del nostro tempo.

Italia’s got Talent – Best of, ore 21:30 su Canale 8

Primo episodio della terza stagione di Italia’s got Talent – Best of. Una compilation irresistibile delle migliori esibizioni sul palco di Italia’s got Talent.

Fratelli di Crozza (live), ore 21:25 su NOVE

Quarto episodio della settima stagione di Fratelli di Crozza. Maurizio Crozza torna dal vivo sul Nove per uno show tutto dedicato alla satira sociale e alla politica.

Guarda anche i film in onda stasera in TV