Programmi TV da non perdere stasera, domenica 17 maggio

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, domenica 17 maggio, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Dr. House - Medical Division, ore 21:15 Sky Uno



ùTorna l’appuntamento fisso con “Dr. House - Medical Division” su Sky Uno, ogni domenica alle 21:15. In questa puntata (stagione 2, episodio 7) il dottor House è costretto a occuparsi di un paziente che lo ha accusato di averlo aggredito. L'uomo ha l'AIDS, ma non è questo che sta uccidendo l'uomo.

Sesso e chiesa: violate per sempre, ore 20:10 Crime Investigation

Anni di silenzio, bugie e omertà: dal 1994 al 2015, in Vaticano, si contano numerose testimonianze di abusi sessuali all'interno della chiesa cattolica.

Euro Disco - Dagli ABBA ai Daft Punk, ore 21:15 Sky Arte

Torniamo in pista grazie al ritmo degli artisti che hanno reso eterna la disco music europea come Giorgio Moroder, gli ABBA e più recentemente i Daft Punk.

Lobster Wars: a caccia di chele, ore 21:25 Blaze

Prima stagione di “Lobster Wars: a caccia di chele”, episodio 2 “L'oro del mare”. Per i pescatori è tempo di valutazioni. La strategia di pesca adottata finora ha dato i frutti sperati? In quest'occasione, uno dei capitani rivela il suo temperamento.

Project Runway, ore 21:00 Lei

Stagione 17, episodio 11: “Un abito da sogno” - Ai nostri designer viene chiesto oggi di creare abiti da sogno per le lavoratrici delle poste, della polizia, dei vigili del fuoco di New York. Ma l'elenco non è terminato!

The Aquarium, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel arriva la prima stagione di “The Aquarium”. Episodio 1, “Il pinguino” - La squadra di sommozzatori deve affrontare un lavoro difficile: aggiungere un dispositivo in un enorme acquario. I veterinari si occupano della gamba rotta di un pinguino.

SpaceX alla conquista di Marte, ore 20:55 National Geographic

Attraverso immagini e testimonianze, sveliamo i segreti del progetto realizzato dalla SpaceX. Inoltre, rivediamo alcuni dei momenti più belli della prima stagione di “Marte”.

NASA X-Files, ore 21:05 Discovery Science

Stagione 4, episodio 3: “Alieni vs. Stalin” - Gli esperti indagano sull'incidente di Roswell. Si è trattato di una cospirazione sovietica ideata da Stalin, o è la storia con un ennesimo insabbiamento?

Knightfall, ore 21:00 History

Su History continua “Knighfall”, stagione 1 – episodio 5: “Pentiti, fratello” - La tensione è alta durante i preparativi per il matrimonio di Isabella. Temendo un attacco, re Filippo chiede aiuto a Landry e ai Templari per proteggere il palazzo.

Il miracolo della pioggia, ore 21:10 Nat Geo wild

“Nuovo mondo” - L'Okavango è uno degli habitat più unici e incredibili sulla Terra. Con l'arrivo delle piogge, i leoni sono costretti ad attraversare un territorio che non controllano più.

Serie TV in onda stasera

Diavoli, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic è il giorno della maratona della serie originale Sky, “Diavoli”. A partire dalle ore 13:45 fino a sera, saranno trasmessi tutti gli episodi che ci portano nel mondo della finanza, tratti dal best seller di Guido Maria Brera.

Magnum P.I., ore 21:10 Fox

Stagione 2, episodio 7 “L'uomo nella stanza segreta” - Mentre lavora temporaneamente come capo della sicurezza in un hotel, Magnum indaga sulla morte di una cliente, che qualcuno ha scaraventato giù da una finestra.

The Good Doctor, ore 21.00 Fox Life

Su Fox Life va in onda la seconda stagione di “The Good Doctor”, episodio 9 “Empatia”. Mendelez e Lim sono in attesa di sapere chi sarà il nuovo capo di Chirurgia. Intanto, Shaun impara a guidare, e tenta anche di diventare più empatico e “opportuno”.

NCIS, ore 21:05 Fox Crime

Stagione 16, episodio 15: “Omicidio all'equatore” - Torres deve fare da mentore a tre studenti della scuola superiore, e non avrà vita facile. Intanto la squadra indaga su un omicidio avvenuto in mare.

Lethal Weapon, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime va in onda la stagione 2 di “Lethal Weapon”. Episodio 13, “Prescrizioni per la vita” - L'autopsia su due pazienti rivela che non prendevano gli psicofarmaci prescritti. Si scopre un traffico di farmaci presso la struttura che li ospitava.

The Detour, ore 21:15 Premium Stories

Stagione 3, episodio 1 “La fuga” - La famiglia Parker continua a fuggire, arrivando stavolta fino in Alaska, dove, in una tranquilla e riservata cittadina, cercherà di rifarsi una vita, cambiando identità.

Supernatural, ore 21:15 Premium Action

Stagione 13 di “Supernatural”, episodio 7 “Guerra dei mondi” - Michele tortura Lucifero e ne legge la mente per poi, assieme al Kevin della sua dimensione, estrarre parte della Grazia del diavolo e realizzare un incantesimo.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Ready.Music.Play!, ore 21:00 DeA kids

Stagione 1, episodio 12: “Luna Park”. Una sfida di lip-sync tra le influencer più amate dai ragazzi, sulle musiche del momento, a tema Luna Park.

44 gatti, ore 21:10 Nick Jr.

Su Nick Jr. continua la prima stagione di “44 gatti”, episodio 22 “Il gioco dei Buffycats”. I Buffycats organizzano una caccia al tesoro per divertirsi insieme: devono recuperare una serie di oggetti in giro per la città.

I Thunderman, ore 20:50 Nickelodeon

Su Nickelodeon continua la quarta stagione de “I Thunderman”, episodio 27 “Tieni il tempo”. Il cugino Blobbin irrompe con il suo camper del tempo in casa Thunderman in una giornata molto ventosa, in cui i ragazzi non vorrebbero andare a scuola.

Teen Titans Go!, ore 21:20 Cartoon Network

Su Cartoon Network va in onda la terza stagione di “Teen Titans Go!”, episodio 6 “La danza degli spaghetti”. Robin sostiene che la pioggia altro non è che le lacrime delle nuvole. Così convince i Titans a svolgere delle attività per rallegrare le nuvole.

Tom & Jerry e la favola dello schiaccianoci, ore 21:00 Boomerang

Tom e Jerry arrivano su Boomerang con il film “Tom & Jerry e la favola dello schiaccianoci”. Jerry e Nibbles fanno squadra con Nelly, Lackey, il benefico Elfo di natale e Paulie. Insieme al potente esercito dei giocattoli lottano per sconfiggere il terribile Tom e il suo esercito di gatti.

