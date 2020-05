Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 15 maggio

Programmi TV in onda stasera

EPCC - E poi c’è Cattelan (Replica), ore 21:15 Sky Uno

Su Sky Uno, alle ore 21:15, torna la nuova stagione di E poi c’è Cattelan. Nella sesta puntata gli ospiti di Alessandro sono Fabio Rovazzi e Stefano Boeri.

Il killer - Clown, ore 21:05 Crime Investigation

Stagione 1, episodio 3: “Il mostro insospettabile”. Una vittima che è riuscita a sfuggire a Gacy riesce a denunciarlo alla polizia. Ma nessuno crede che dietro questo divertente clown si nasconda un mostro.

Manifesto – Con Cate Blanchett, ore 21:15 Sky Arte

Su Sky Arte un film presentato al Sundance Film Festival (AUS/GER 2015). Cate Blanchett presta il volto a 13 personaggi e a 13 manifesti in questo film/istallazione dell'artista e regista Julian Rosefeldt.

Titan Games con The Rock, ore 21:15 Blaze

Su Blaze va in onda la prima stagione di “Titan Games con The Rock”. Nella sesta puntata la competizione continua e i concorrenti affrontano i loro avversari senza esclusioni di colpi. Solo i vincitori potranno accedere alla fase finale.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21:05 Lei

Stagione 1, episodio 2: mentre la dott.ssa Pixie incontra una donna la cui obesità è concausa di un prolasso vaginale, la dott.ssa Dawn è alle prese con un uomo che ha perso oltre 120 Kg, ma che ora ha troppa pelle in eccesso.

Cose di questo mondo, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel va in onda “Cose di questo mondo”, stagione 4 – episodio 16: “Stonehenge nazista”. Una misteriosa struttura che assomiglia a Stonehenge potrebbe essere collegata al Nazismo. Gli esperti scoprono alcuni dati su un mega-tsunami in grado di devastare gli Stati Uniti.

L’Eldorado della droga: viaggio in prima classe, ore 20:55 National Geographic

“Corrieri inconsapevoli”: un uomo affida alla sua fidanzata delle bottiglie. La donna non sa che sta trasportando cocaina liquida. Inoltre, un operaio ha con sé una borsa piena di cocaina.

La città fantasma, ore 21:05 Discovery Science

Stagione 2, episodio 1: “Sono tornati” - Dopo aver esaminato alcuni eventi paranormali registrati presso il John Brown Museum, la squadra capta la presenza di diversi fantasmi che tormentano le sale.

La strage di Bologna - 1ª TV, ore 21:00 History

Su History il terribile racconto dell’2 agosto 1980, giorno in cui 85 persone muoiono nella stazione di Bologna. A 40 anni dalla strage i condannati ripensano al loro coinvolgimento in questa tragedia.

Meraviglie d’oriente: Wild Mongolia, ore 21:10 Nat Geo wild

“I Monti Altai” - La Mongolia è un Paese enorme ricco di habitat diversi. Tra le vette dei Monti Altai, si trovano straordinarie creature. La sopravvivenza di queste specie dipende dalla loro determinazione.

Serie TV in onda stasera

Diavoli - 1ª TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic va in onda il finale di stagione della serie originale Sky “Diavoli”. La serie con Alessandro Borghi, Kasia Smutniak e Patrick Dempsey tratta dal best-seller di Guido Maria Brera sta per terminare. Disposto a tutto per fermare Dominic, Massimo giocherà un ruolo fondamentale nella partita per la salvezza dell’Europa. E finalmente sapremo la verità su chi ha ucciso Edward.

Modern Family - 1ª TV, ore 21:00 Fox

Su Fox, in prima visione TV, va in onda l’episodio 13 dell’undicesima stagione di “Modern Family”. “Parigi”: Jay deve andare a ritirare un importante riconoscimento alla carriera a Parigi. Ad accompagnarlo, tutto il clan più alcune vecchie conoscenze: Julianna, Clive e... Fizbo.

Outlander (v.o.) - 1ª TV, ore 21:00 Fox Life

In prima visione su Fox Life, in versione originale sottotitolata, continua la quinta stagione di “Outlander”. Episodio 12: “Mai, amore mio” - Mentre Jamie cerca aiuto per andare a salvare Claire dai suoi rapitori, il viaggio di Roger e Brianna prende una piega sorprendente.

The Blacklist - 1ª TV, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime “The Blacklist” in prima visione TV. Stagione 7, episodio 12: “Cornelius Ruck (No155)” - Su un'isola privata Red si unisce ad alcuni famosi ladri che stanno pianificando come gestire delle inestimabili opere d'arte rubate. Ma le cose prendono una brutta piega.

Law & Order – Unità Speciale - 1ª TV, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime va in onda, in prima visione, l’episodio 10 della stagione 21 di “Law & Order – Unità Speciale”. “Dev'essere ritenuto colpevole” - Bucci prende in ostaggio Rollins con la minaccia di non liberarla, finché la squadra di Benson non inchioderà Getz.

Chicago Med - 1ª TV, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories va in onda la quinta stagione di “Chicago Med”, episodio 14 in prima visione TV “Non sarà per sempre”. Xavier, un ragazzino in stato vegetativo in seguito ad un incidente, viene visitato dalla Curry e dal Dr. Lanik.

Arrow - 1ª TV, ore 21:15 Premium Action

Stagione 8 di “Arrow”, episodio 7: “Purgatorio” – prima visione TV. Oliver e gli altri sono a Lian Yu per costruire l’arma del dottor Wong. Rene, Roy, e Dinah stanno arrivando con il plutonio, ma vengono attaccati e il loro aereo precipita.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New School: Whatsanna, ore 21:00 DeA kids

Anna risolve i problemi delle ragazze dando consigli molto girl power... o almeno ci prova!

Blaze e le mega macchine, ore 20:40 Nick Jr.

Su Nick Jr. torna la quarta stagione di “Blaze e le mega macchine”, alle 20:40 va in onda l’episodio 18 “Blaze e il genio” - Blaze ed AJ aiutano un genio della lampada a ritrovare le tre gemme che gli consentono di eseguire il proprio lavoro, cioè esaudire i desideri.

I Thunderman, ore 20:30 Nickelodeon

Alle ore 20:30 su Nickelodeon va in onda la quarta stagione de “I Thunderman”, episodio 23 “Selfie con celebrità”. I fratelli Thunderman sono elettrizzati: la pop star Cheyanne si esibirà nella loro scuola. Phoebe vorrebbe farsi un selfie.

Power Players, ore 20:55 Cartoon Network

Su Cartoon Network va in onda la prima stagione di “Power Players”, episodio 14 “Thermometron 9000, all'attacco!”. Axel e Zoe non riescono a trovare un compromesso sul volume del videogioco. Per Zoe il volume è troppo alto e per Axel troppo basso. Bobbie e Galileo non riescono ad accordarsi sulla temperatura.

I Flintstones e WWE botte da orbi!, ore 21:00 Boomerang

Film d’animazione del 2015. Quando Fred Flintstone perde i soldi della vacanza della sua famiglia, cerca un piano per recuperarli e convince l'amico Barney a diventare un wrestler professionista.

