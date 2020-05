Matrimonio a prima vista Australia: al via su Sky Uno

Torna l’esperimento sociale più discusso in Australia: il provocatorio Married at First Sight, l’appuntamento è su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, a partire da lunedì 18 maggio alle 17.30.

In questa stagione i famigerati dinner parties saranno più intensi, le cerimonie più esplosive e le relazioni più tumultuose, mai come prima d’ora: è una promessa. E se questo non bastasse, gli esperti introduranno alcuni nuovi sorprendenti elementi che sconvolgeranno l'esperimento e metteranno alla prova non solo le coppie, ma l'intero gruppo.

I nostri esperti di relazioni John Aiken e Mel Schilling e la neuropsicoterapeuta Trisha Stratford metteranno ancora una volta alla prova la scienza nelle questioni di cuore, facendo appello alla loro esperienza per trovare il match perfetto per 20 coraggiosi single.

Gli sposi si incontreranno per la prima volta il giorno del loro matrimonio e dal momento in cui diranno "Sì", inizieranno a conoscersi da coppie sposate e le loro relazioni subiranno una pressione molto forte.

Dieci spose e dieci sposi vivranno l'esperimento più romantico della tv, si troveranno ad affrontare sfide impegnative e ostacoli, mai come in vita loro. Ogni coppia vivrà insieme sotto lo stesso tetto e ogni loro azione sarà osservata al microscopio.

Fin dal primo giorno, le coppie vivranno a tutta velocità gli alti e bassi del matrimonio. Alcuni annasperanno quando aumenterà la pressione, altri saranno felici per aver trovato il vero amore a prima vista. 20 sconosciuti e 10 matrimoni: chi coronerà il loro sogno d'amore?