Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 13 maggio

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, mercoledì 13 maggio, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Best Bakery – Pasticcerie d’Italia (Replica), ore 21:15 su Sky Uno

Nell’ottavo episodio della seconda stagione di Best Bakery, i giudici selezioneranno qual è la migliore tra le pasticcerie in gara: “Tutto bene”, “Barbera” e “Ghibellina Bakery” si sfideranno con strategie che hanno fatto dell’innovazione e della modernità un cavallo di battaglia vincente.

Gioventù bruciata, ore 21:05 su Crime + Investigation

Sesto episodio della prima stagione di “Gioventù bruciata”. Dalla Florida del 2010, tre ragazzi usano le armi dei loro nonni per derubare un diciottenne. Quella che però poteva sembrare una semplice rapina, si trasforma in una terribile tragedia.

Stili ribelli: Occhiali da sole, ore 21:15 su Sky Arte

Prima visione SKY per “Stili ribelli: occhiali da sole”. Abbigliamento e accessori hanno caratterizzato l’identità visiva dei movimenti giovanili del Novecento, divenendo veri e propri capi cult. In questo episodio si parla degli occhiali da sole.

Alone, ore 21:00 su Blaze

Su Blaze alle ore 21:00 andrà in onda “Alone”, con la seconda puntata della sesta stagione, intitolata “A caccia di cibo”. La settimana sta ormai volgendo al suo termine, e mentre i sopravvissuti cercano di non soccombere ai morsi della fame, si trovano davanti a scelte pericolose. Un concorrente, nel frattempo, rischia di ritirarsi a causa di una grave infezione.

Malattie imbarazzanti XXL 2, ore 21:00 su Lei

Terzo episodio della seconda stagione di “Malattie imbarazzanti XXL 2”. Mentre la dottoressa Dawn si occupa di un paziente diabetico afflitto da una diarrea incontenibile, il dottor Christian visita un uomo che soffre di pressione alta provocata da un trattamento medico sperimentale.

Una famiglia fuori dal mondo, ore 21:00 su Discovery Channel

Primo episodio della quinta stagione di “Una famiglia fuori dal mondo”, dal titolo “Dolore che cresce”. Il gruppo ha rischiato quasi tutto per trasformare le zone selvagge in un ranch vivibile: la famiglia si allarga, infatti, ed è costretta a evolversi.

Cosmos: odissea nello spazio, ore 20:55 su National Geographic

In Cosmos, “Il racconto di due atomi”, versione originale sottotitolata, due atomi di parti diverse dell’Universo si incontrano su un piccolo pianeta. Scopriamo come un evento, quasi mortale, ha modificato il destino del cosmo.

Le meraviglie dell’Okavango, ore 21:10 su Nat Geo Wild

In questo episodio, intitolato “Sopravvivere”, al delta dell’Okavango che copre migliaia di chilometri quadrati si parla delle fantastiche creature che vivono in questo habitat mozzafiato. Qui vivono centinaia di animali che, ogni giorno, lottano per la sopravvivenza.

Il tesoro dell’astronauta, ore 21:05 su Discovery Science

Secondo episodio della prima stagione di “Il tesoro dell’astronauta”, intitolato “Silenzio mortale”. Darrell Miklos tenta di indagare sul passato di Gordon Cooper. La vedova nasconde molti segreti, ma mancano ancora dei pezzi per ricomporre tutto il resto della storia.

Attentato al Papa, ore 21:00 su History

Roma, 13 maggio 1981: Mehmet Ali Agca colpisce a morte Giovanni Paolo II. Il terrorista agisce da solo, o è il capro espiatorio di un complotto su base internazionale? Ancora oggi vi sono molti punti oscuri in questa faccenda.

Serie TV in onda stasera

Five Days, ore 21:15 su Sky Atlantic

Primo episodio della prima stagione di “Five Days”, miniserie targata BBC/HBO interpretata da David Oyelowo. La storia segue le indagini della misteriosa scomparsa di una madre in un piccolo sobborgo inglese.

I Simpson, ore 21:00 su Fox

Diciannovesimo episodio della venticinquesima stagione dei Simpson, “Cosa aspettarsi quando Bart aspetta”. Molto infastidito da un’insegnante, Bart ricorre alle maledizioni vudù per liberarsene. Ma la maledizione si ritorcerà contro lui e i suoi.

Proven Innocent, ore 21:00 su Fox Life

Quinto episodio della prima stagione di “Proven Innocent”, dal titolo “La croce da portare”. Il team riceve una richiesta di aiuto da un sostenitore della supremazia bianca che vorrebbe essere difeso e cambiare le sue idee. Sono tutti contrari, tranne Madeline.

Taken, ore 21:15 su Premium Crime

Terzo episodio della prima stagione di “Taken”, dal titolo “Fuori Gioco”. Un musulmano sospettato dall’FBI che lo considera un possibile terrorista scompare improvvisamente. La squadra di Bryan inizia a indagare su di lui.

Riverdale, ore 21:15 su Premium Stories

Prima visione Sky del decimo episodio della quarta stagione di “Riverdale”, intitolata “Blues Universitari”. La Riverdale High deve affrontare la Stonewell Prep al campionato di football, e Betty lavora ad un articolo sulla rivalità tra le due scuole.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New School: Whatsanna, ore 21:05 su DeA Kids

Anna risolve un sacco di problemi alle ragazze della sua scuola: o almeno continua a provarci. Guarda su DeA Kids le puntate della prima stagione.

Blaze e le mega macchine, ore 21:10 su Nick Jr

Tredicesimo episodio della quarta stagione di “Blaze e le mega macchine”. “Macchine da costruzione alla riscossa” è il titolo di questo episodio mozzafiato! Blaze, Starla e Stripes si trasformano in macchine da costruzione e aiutano Crusher e Pickle, che sono bloccati su un’altissima torre.

I Thunderman, ore 21:05 su Nichelodeon

Diciottesimo episodio della quarta stagione dei “Thunderman”, intitolato “I poteri di Dark Mayhem”. Phoebe e Max devono disinnescare una puzzo-bomba nell’auditorium della premiazione per i “Super Awards”: un’impresa tutt’altro che banale.

Power Players, ore 21:06 su Cartoon Network

Settimo episodio della prima stagione di Power Players, intitolata “Il piano di Dottor Nautilus”. Axel scopre che il responsabile del furto dell’armatura di Bobbie Blobby è Masko, che però volevo solo ripulire i cannoni spara-argilla otturati della tuta.

Tom & Jerry: il drago perduto, ore 21:00 su Boomerang

Film animato del 2014 dedicato agli intramontabili Tom & Jerry. Gatto e topo si imbattono in un misterioso uovo incandescente dal quale, ben presto, nasce un cucciolo di drago. Ma dove sarà la sua mamma?

