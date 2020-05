Polpette alla romana con Leffe Rouge

La polpetta alla romana è il piatto di benvenuto della tradizione della Capitale. Genuino e semplice, il suo profumo ti trasporta in un mondo fantastico, quello degli affetti e dei pranzi numerosi e divertenti. Nella polpetta alla romana non c’è ingrediente che non sia ben accetto, qualsiasi chicca che dal frigo sia conservata può diventare protagonista di un piatto dalla lunga storia. Una portata che ha però un’anima ben definita, l’alloro con il suo sentore unico nella ricetta è fondamentale per distinguerla dalle polpette delle altre regioni. Ma non è solo questa erba aromatica a rendere così speciale le polpette alla romana, il segreto che ogni buona nonna conosce è rappresentato dai chiodi di garofano. Con le loro note dolci e decise, donano al piatto un gusto riconoscibile che al primo morso incanta. La particolarità della polpetta alla romana è la carne utilizzata. Si sceglie il lesso al posto della carne macinata, che conferisce un sapore particolare alla preparazione. Da must della tradizione casalinga, le polpette alla romana hanno cambiato pelle e dimensioni trasformandosi in imprescindibili trendy fingerfood anche negli aperitivi più glamour della Capitale. Che non si pensi però che la tradizione sia stata profanata, dalla locanda al ristorante la polpetta alla romana resta un’entrée che non può mai mancare in un menù.

Leffe Rouge irresistibile con le polpette alla romana

Piatto della serata tra amici, tipico della convivialità, senza rigidi schemi. La polpetta alla romana richiede una birra dal gusto deciso come la Leffe Rouge, belga dal colore rosso. Con la sua schiuma corposa e persistente, rende irresistibile ogni morso e, nello stesso tempo, scatena la voglia di bere ancora un sorso in più. Il corpo morbido allevia l’esplosione rustica delle polpette alla romana senza annullarla, ma anzi permette che arrivi gradualmente alle papille gustative. Il malto tostato lasciando posto al retrogusto erbaceo fa da coppia inseparabile alle spezie che caratterizzano il piatto. Il sapore originale della carne lessa viene reso più intenso dalla Leffe Rouge grazie all’intenso profumo di caffè tostato, con sentori di frutta candita. Dimentica gli stress del lavoro e la pesantezza della settimana, con una cena nel segno della tradizione con le polpette alla romana e rendila speciale e indimenticabile con la Leffe Rouge.