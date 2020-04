EPCC 2020, le anticipazioni sulla quarta puntata

A EPCC LIVE arriva Federica Brignone, neo vincitrice della Coppa del Mondo generale femminile di sci alpino. La sua è stata una stagione incredibile, leggendaria: la conquista delle Coppe di specialità di combinata e di slalom gigante, la presenza nei primi posti in quasi tutte le altre discipline (seconda in SuperG, terza in discesa e terza in parallelo) e il record di punti in classifica generale (superando anche il punteggio di Alberto Tomba) le hanno permesso di diventare la prima italiana della storia ad aggiudicarsi il trofeo più ambito del Circo bianco.

Se sulla neve i festeggiamenti in suo onore non ci sono ancora stati, ha ricevuto le tre coppe con le sei medaglie via posta a casa, vista la chiusura anticipata della stagione, EPCC LIVE – produzione Fremantle per Sky – vuole celebrare, ovviamente nel suo stile, lo storico successo della sciatrice.

Inoltre, in collegamento, ci sarà il tennista Fabio Fognini, che si sottoporrà a un’intervista originale e particolare. Attualmente numero 11 del ranking Atp, il tennista sanremese, professionista dal 2004, in carriera ha conquistato 9 titoli in singolare (tra cui quello di Montecarlo del 2019, che lo ha reso primo italiano a vincere un torneo Masters 1000 da quando è stata introdotta la categoria nel 1990), mentre in doppio ha raggiunto la settima posizione mondiale e vinto un torneo del Grande Slam, gli Australian Open 2015 in coppia con Simone Bolelli.

E ancora, la preziosa partecipazione di uno dei nomi più apprezzati del nostro teatro, Lella Costa. L’attrice, che oltre alla recitazione porta avanti un costante impegno civile, salirà sul palcoscenico di via Belli di Milano, studio di EPCC LIVE, con un monologo che prende le mosse dal periodo di emergenza globale che stiamo vivendo.

Questa settimana, in collegamento con EPCC LIVE ci saranno gli infermieri dell’Ospedale Niguarda di Milano: saranno loro il “pubblico da casa” della puntata di martedì 28, in diretta alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e in streaming su NOW TV, sempre disponibile on demand e su Sky Go, su smartphone, tablet e PC.

Elemento fondamentale nella diretta rimane l’interazione con il pubblico da casa, chiamato anche questa settimana a commentare live sui social ma anche a twittare - con l’hashtag ufficiale #EPCC - le proprie personalissime “breaking news” che saranno poi lette in studio da Alessandro.

