Ve l’abbiamo già detto qualche giorno fa: #NOICISIAMO . Nelle scorse settimane le nostre stanze sono diventate tutto il nostro mondo e da lì stiamo continuando a dedicare più energie possibili alla passione più grande che abbiamo in comune, quella per la musica. Continua a leggere, guarda il video e partecipa ai casting .

Nonostante il periodo di emergenza da covid-19 (AGGIORNAMENTI- LO SPECIALE - LA MAPPA), la squadra di #XF2020 sta lavorando ogni giorno per preparare la nuova stagione del nostro programma televisivo preferito. Sarà un’edizione sicuramente diversa, un nuovo punto di partenza per tutti noi, ma una cosa è certa: torneremo presto a cantare, ridere ed emozionarci insieme a voi!

E prima di cominciare a interrogarci su chi saranno i quattro giudici della nuova edizione di X Factor Italia dobbiamo pensare alla parte più importante del nostro show: i concorrenti! I casting per partecipare al programma rimarranno aperti fino al 20 giugno. Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo che trovate su xfactor.sky.it/casting inviando un video. Non importa la qualità del video, ci serve solo per aiutarci a farci un’idea su chi siete in attesa di potervi conoscere meglio.

Purtroppo non è ancora possibile incontrarci tutti di persona come abbiamo sempre fatto gli scorsi anni e a questo proposito ne approfittiamo per darvi una comunicazione importante. I casting di questa edizione, quelli che precedono le Audizioni di fronte ai quattro giudici di X Factor, si svolgeranno online. Nel corso delle prossime settimane la redazione di #XF2020 contatterà i concorrenti che, sulla base dei materiali inviati in sede di iscrizione, saranno selezionati per i casting online e che avranno l’occasione di farsi conoscere e ascoltare dai nostri esperti di musica in videochiamata. Sarà diverso da ciò a cui siamo abituati, ma siamo sicuri che sarà divertente ed emozionante come sempre.

Il nostro Alessandro Cattelan e tutti noi della crew di #XF2020 non vediamo l’ora di conoscervi per costruire insieme la nuova edizione e fare la storia di X Factor Italia.