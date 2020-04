Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 27 aprile

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, lunedì 27 aprile, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Italia’s Got Talent, ore 21:15 Sky Uno (replica)

Stagione 5, episodio 1: “Audizioni”. Una serata in compagnia di Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Joe Bastianich e tanti straordinari talenti che si esibiscono in prove spettacolari e sorprendenti.

Impronta criminale, ore 21:05 Crime Investigation

Stagione 1, episodio 4: “Un motivo ricorrente”. Crime Investigation ricostruisce la storia di alcune donne ritrovate strangolate a Sacramento. Una vittima, che è riuscita a sopravvivere all’aggressione, guida gli agenti di polizia in un’indagine pericolosa per scongiurare altre morti.

Freddie Mercury e Diana - Cos'è - 1ª TV, ore 21:15 Sky Arte

Stagione 2, episodio 3: “Urban Myths”. Su Sky Arte vengono raccontati i trent’anni di amicizia tra Mick Jagger e la principessa Margaret: fu amore?

Kings of Pain: la natura morde, ore 21:25 Blaze

Stagione 1, episodio 1 “Una vesta che spavento!”. Quali sono gli effetti e il grado di dolore causati dal morso dei più pericolosi animali del mondo? Due temerari tentano di dare una risposta. In questo primo episodio si recheranno in Bolivia, tra vespe e tarantole spaventose.

Emozioni in sala parto con Emma Willis, ore 21:00 Lei

Stagione 2, episodio 9: “Ultimo turno”. In ospedale Emma inizia la sua ultima settimana di corso, dopo quattro mesi in cui l’ospedale è stata la sua seconda casa. In questa puntata dovrà confrontarsi con un difficile e complicato parto gemellare.

Dual Survival, ore 21:00 Discovery Channel

Stagione 6, episodio 12 “Esca per alligatori”. Ej e Jeff si trovano nelle paludi del bacino di Atchafalaya, in Louisiana, circondati da serpenti velenosi e alligatori. Tenteranno di uscire dal bayou per ritornare sulla terra ferma.

Titanic: ritorno negli abissi (v.o.) - 1ª TV, ore 20:55 National Geographic

Una nuova avventura su NationalGeo con versione originale sottotitolata. Grazie al supporto di un sottomarino, un team di esperti videomaker riesce a filmare in 4K il relitto del Titanic per analizzare il suo decadimento e prevedere cosa accadrà in futuro alla nave.

Come è fatto, ore 21:05 Discovery Science

Stagione 20, episodio 7. Come vengono realizzati lucchetti, teepee indiani, cornetti e bagagli con le rotelle? Scopritelo in questa nuova puntata di “Com’è fatto”, in onda su Discovery Channel.

La storia segreta del D-Day, ore 21:00 History

Attraverso parole e testimonianze degli ultimi sopravvissuti, su History viene ricostruita la storia di uno degli eventi che hanno cambiato il corso della Seconda Guerra Mondiale.

Africa: anima selvaggia, ore 21:10 NatGeo Wild

“La battaglia dei sessi”. Su NatGeo Wild vi aspetta un viaggio nelle pianure africane, dove le creature lottano per sopravvivere. In questa speciale puntata, Sky vi porta in Botswana, dove ogni specie ha sviluppato una propria ingegnosa strategia per sopravvivere.

Serie TV in onda stasera

Westworld (v.o.) - 1ª TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Stagione 3, episodio 7. Su Sky Atlantic arriva una nuova puntata dell’acclamata serie HBO. Dopo il massacro di Westworld, Charlotte, Bernard e Dolores si avventurano nel mondo reale, iniziando una nuova vita fuori dal resort.

Homeland - 1ª TV, ore 21:00 Fox

Stagione 8, episodio 8: “Canto funebre”. Su Fox arriva in prima visione l’epilogo delle vicende della serie TV vincitrice di 5 Golden Globe e 8 Emmy Award che ha rivoluzionato il genere spy-thriller.

Station 19 (v.o.) - 1ª TV, ore 21:00 FoxLife

Stagione 3, episodio 10: “Qualcosa di quello che succede quando si parla”. Versione originale sottotitolata. I vigili del fuoco della Station 19 vengono invitati a incontrare un psicologo, dopo aver dovuto affrontare una serie di vicende traumatiche.

NCIS Los Angeles, ore 21:05 Fox Crime

Stagione 10, episodio 17: “Finché morte non ci separi”. In prima visione su Fox Crime arrivano le indagini condotte dalla sezione segreta dei NCIS, i cui agenti lavorano sotto copertura per assicurare la sicurezza della nazione.

Prodigal Son - 1ª TV (v.o.), ore 21:14 Premium Crime

Stagione 1, episodio 15: “La porta della morte”. Dopo la scoperta di un cadavere imbalsamato in modo professionale, gli investigatori della Squadra si recano a una convention di impresari di pompe funebri per far luce sulla vicenda.

Shameless - 1ª TV 8 (v.o.), ore 21:15 Premium Stories

Stagione 10, episodio 7. All’apertura dell’Alibi, il vecchio Billy viene ritrovato morto: Veronica e Kevin perdono, così, il loro migliore cliente. Una puntata disponibile anche in versione originale sottotitolata.

Containment, ore 21:15 Premium Action

Stagione 1, episodio 5: “Pecore tra i lupi”. Su Premium Action vi aspetta un nuovo episodio con la sere TV ambientata ad Atlanta, dove è scoppiata una violenta epidemia che mette in quarantena la città. In questa puntata Katie matura il sospetto che il dottor Cannert possa non aver detto tutta la verità sulla genesi dell’epidemia. Scopre, infatti, che dai documenti dell’ospedale mancano alcune pagine.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New School: Whatsanna, ore 21:00 DeA kids

Una nuova puntata della prima stagione della serie dedicata all’adolescente Anna. In questo episodio, la teenager si impegna a risolvere i problemi delle amiche di scuola dando consigli molto “girl power”.

Blaze e le mega macchine, ore 21:10 Nick Jr.

Stagione 2, episodio 11: “L’incendio”. Durante una gara, Blaze si trasforma in un camion dei pompieri per correre a spegnere un piccolo incendio scoppiato lungo il percorso.

I Thunderman, ore 20:45 Nickelodeon

Stagione 3, episodio 10: “La benda di Evil Man”. La benda da pirata di Evil Man è un accessorio che rende super cattivo chi la indossa. Max riesce a ricostruirla con l’aiuto del dottor Colosso.

Power Players, ore 20:55 Cartoon Network

Stagione 1, episodio 10: “L’esercito di orsi di pezza”. Luka invita a Axel a giocare a casa sua con gli orsacchiotti di pezza e gli chiede di portare con sé Barbarorso. La serata, però, non andrà come previsto.

Doraemon, ore 21:00 Boomerang

Stagione 1, episodio 667: “Il tesoro di Nobizaemon”. Su un vecchio scritto di famiglia si parla di un tesoro nascosto. Nobita e suo padre utilizzano la macchina del tempo per tornare al Feudalesimo e trovare il bottino.

Vampirina, ore 21:05 Disney Junior

Stagione 2, episodio “Il grande morso”. In questa puntata lo chef Remy decide di gareggiare in un programma di cucina per esseri umani.

