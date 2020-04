Family Food Fight, chi sono gli eliminati della puntata 4

Si spengono i fornelli di Family Food Fight per la famiglia Benziadi che nella quarta puntata non riescono a convincere i giudici con i loro piatti. Dopo due prove, le Benziadi vanno al duello finale insieme agli Scainelli. Nell'attesa di Family Food Fight , ogni giovedì su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, scopri di più sugli eliminati.

Nella quarta puntata di Family Food Fight le cucine si addobbano a festa. I giudici Antonino Cannavacciuolo, Joe e Lidia Bastiniach assegnano alle famiglie il compito di realizzare menu di feste tradizionali come la Pasqua ai Magistà, il capodanno agli Scainelli, il Natale ai Raviele mentre alle Benziadi viene assegnato il menu che celebra la fine del Ramadan.

Le postazioni delle famiglie rispecchiano con i loro addobbi le ricorrenze assegnate.

Nella prima prova ad aggiudicarsi il bonus sono i Raviele con il loro menu di Natale, mentre i peggiori, gli Scainelli con il loro menu di capodanno passano direttamente al duello finale. Nella seconda prova le famiglie si preparano a feste oltre i confini. Ad aiutare le famiglie in questa seconda prova, i giudici chiamano tre cuochi che li aiuteranno con consigli e suggerimenti: l'indiano Prady, il cinese Chang e il brasiliano Bartolomeu. Ai Magistà viene assegnato il carnevale di Rio, ai Raviele la festa di primavera in India e le Benziadi al capodanno cinese. Allo scadere del tempo i giudici assaggiano i menu di festa e prendono la decisione di mandare al duello finale la famiglia Benziadi. Lo scontro finale avviene dunque tra gli Scainelli e le Benziadi che hanno il compito di presentare ai giudici tre piatti a base di polpette, il piatto preferito da San Gennaro.

Alla fine della prova la famiglia Benziadi presenta i tre piatti richiesti dai giudici per la prova a differenza degli Scainelli che ne consegnano quattro. A questo punto Joe Bastinich si sente costretto ad eliminare un piatto degli Scainelli, giudicandone solo tre. Nonostante questo, sono gli Scainelli ad andare in semifinale, le Benziadi spengono i fuochi della cucina di Family Food Fight.

Chi sono le Benziadi, le eliminate della quarta puntata

Quattro donne forti e passionali come la terra da cui provengono, l’Algeria. Il vero “vulcano” di questo team è Sabah, la veterana del gruppo, nata in Algeria e trasferitasi in Sicilia per amore dove attualmente insegna danze orientali. Il suo animo artistico si esprime anche attraverso la cucina, che mescola sapori e profumi provenienti dall’Algeria con elementi della cultura siciliana.

Sabah sceglie di partecipare a Family Food Fight con la sorella Khadra e le cugine Zahia e Fella grazie alla loro alchimia in cucina, nata in Algeria e consolidatasi in Sicilia. Tra i piatti di famiglia troviamo il cous cous algerino, la chakhchoukha (uno stufato), la chorba (zuppa di verdure e orzo tostato con vari tipi di salse che accompagnano il pane tostato), la kesra (pane), le tajin algerine come quella al peperoncino.