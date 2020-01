Nel suo senso più letterale la casa è tutto ciò che offre riparo, un luogo fisico e coperto che ci difende e ci protegge dall’esterno, segna il confine tra "il dentro" e "il fuori", oltre all'aspetto materiale però c'è di più. Le nostre abitazioni raccontano molto di noi, rispecchiano la nostra personalità e i nostri gusti, a livello più profondo rappresentano la nostra stessa psiche, il nostro modo di rapportarci agli altri. Ma che dire delle ville mozzafiato che vediamo in "Case da Milionari: Los Angeles" - "Million Dollar Listing"? A dirla tutta, queste riflettono non solo il proprio stile personale, ma il proprio conto in banca.



Del resto si sa, chi potrebbe mai permettersi di acquistare e arredare dimore abitative di tal pregio? Solo i milionari protagonisti del programma condotto da Josh Flagg, Josh Altman, James Harris, David Parnes e Madison Hildebrand. Sono loro, i migliori agenti immobiliari di Los Angeles che gestiscono gli affari con fiuto e astuzia in un mercato in cui la concorrenza è spietata. Stiamo parlando di trattative dal valore altissimo. Stiamo parlando di clienti di spendere un occhio della testa per realizzare i propri progetti. A noi non resta che sognare, sognare in grande. Dal 22 gennaio, dal lunedì al venerdì alle 17, solo su Sky Uno.