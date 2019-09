Programmi TV da non perdere stasera, sabato 24 agosto

Programmi TV in onda stasera

X Factor - Il sogno, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

In attesa di vedere la nuova edizione di X Factor, va in onda su Sky Uno una maratona che ci fa rivivere i momenti più emozionanti delle ultime 8 edizioni del talent targato Sky. Nella puntata di stasera, il meglio delle audizioni 2017.

Cucine da incubo, ore 21:00 Foxlife

Su Fox life torna la versione italiana di “Cucine da incubo”. Lo chef Antonino Cannavacciuolo, erede italiano di Gordon Ramsey, è pronto a girare in lungo e in largo l'Italia e rispondere alle richieste d'aiuto provenienti da ristoratori nei guai e risollevare le sorti dei loro locali.

Il piccolo Lorys, ore 21:05 Crime investigation

Il 29 novembre 2014 il corpo del piccolo Lorys viene rinvenuto in un piccolo paese del ragusano. Ripercorriamo una storia di dolore familiare, che ha sconvolto l'Italia e che, ad oggi, resta un caso controverso.

Kemp - My best dance is yet to come, ore 21:15 Sky Arte

A un anno dalla sua scomparsa, Sky Arte celebra Lindsay Kemp. Un ritratto elegante e intrigante del coreografo, ballerino, mimo che ispirò grandi artisti come David Bowie.

Gli eroi del ghiaccio - Himalaya, ore 21:00 Blaze

Gli impavidi camionisti de “Gli eroi del ghiaccio” tornano alle 21:00 su Blaze. Lisa, Alex, e Rick, i tre camionisti più tosti d’America, attraversano le strade più alte del pianeta, sfidando l’Himalaya.

Torta di riso infinita, ore 21:00 Comedy Central

Fabrizio Casalino, Enrique Balbontin, Andrea Ceccon e Alessandro Bianchi sono i protagonisti del programma “Torta di riso infinita”. Sketch divertenti ambientati in una trattoria ligure.

Malattie imbarazzanti, ore 21:00 lei

Un’altra puntata della settima stagione di “Malattie imbarazzanti”. A Magaluf, nelle Baleari, i medici si lanciano in una campagna sui pericoli del sesso non protetto, e illustrano i vari tipi di vomito provocati dal consumo eccessivo di alcolici.

Megalodonte: il re degli squali, ore 21:00 Discovery Channel

Un viaggio nelle profondità degli oceani per incontrare uno dei più mortali predatori del pianeta: lo squalo. Scopriamo le sue abitudini.

La Valle dei Re: tesori nascosti, ore 20:55 National Geographic

Una squadra di archeologi va alla ricerca della tomba di Cleopatra. Un esperto scopre una rete segreta di tunnel: il percorso potrebbe portare alla tomba dell'ultimo faraone d'Egitto.

Epidemie killer, ore 21:05 Discovery science

Le agenzie sanitarie USA temono un ritorno del vaiolo, una delle malattie più aggressive che si conoscano; intanto alcuni pazienti trapiantati cadono in stato di coma profondo.

Enigmi di guerra, ore 21:00 History

1940: il Giappone lancia un attacco su una città cinese, ma senza bombe. Sciami di pulci infestano il centro e gli abitanti sono colpiti dalla terribile peste bubbonica.

Re leone: la vera storia, ore 21:00 Nat Geo Wild

Con l'aiuto delle mamme single o aiutati dai genitori, i cuccioli di predatori imparano a districarsi fra i mille pericoli della savana africana.

Vite da crociera, ore 21:00 Nat Geo People

Per gli uomini che lavorano a bordo della Costa Deliziosa, ogni giorno rappresenta una nuova avventura a bordo di questa metropoli sul mare. La nave deve attraversare una pericolosa Zona Rossa.

Serie TV in onda stasera

True detective, ore 21:15 Sky Atlantic

Rivediamo, in replica, la terza stagione di “True detective”, la serie HBO acclamata da critica e pubblico e vincitrice di 5 Emmy Awards. Protagonista della terza serie è il detective Wayne Hays, interpretato dal premio Oscar Mahershala Ali. La vicenda si sposta in Arkansas, Hays e Roland West indagano sulla misteriosa scomparsa di due fratellini.

Agents of S.H.I.E.L.D., ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox vediamo il finale della sesta stagione di “Agents of S.H.I.E.L.D.”, la serie tv basata sull'organizzazione S.H.I.E.L.D. (Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division) dei fumetti Marvel Comics.

Quantico, ore 21:50 Fox

Alle 21:50 rivediamo invece gli episodi della seconda stagione di “Quantico”, la serie con protagonista un gruppo di reclute dell’FBI in formazione presso la base di Quantico. Tutti brillanti e preparati ma tra loro c’è qualcuno che ha in mente di progettare un attacco terroristico.

NCIS Los Angeles, ore 21:05 Fox crime

Su Fox crime vediamo due episodi della nona stagione della serie nata come spin-off di “NCIS - Unità anticrimine”. Il protagonista è G. Callen, un agente che lavorava per la CIA, ricoprendo incarichi sotto copertura. Nelle indagini è affiancato dall'agente speciale Samuel “Sam” Hanna, ex Navy SEAL suo partner e amico.

Shades of blue, ore 21:15 Premium crime

Su Premium crime rivediamo la terza stagione di “Shades of blue”, il poliziesco procedurale con protagonista Jennifer Lopez nei panni di Harlee Santos, detective del New York City Police Department. L’agente e la sua squadra non disdegnano di usare sotterfugi per i propri scopi ed è costretta a collaborare con una squadra anticorruzione dell'FBI.

Superstore, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories alle 21:15, rivediamo la quarta stagione di “Superstore”, la sitcom con protagonisti America Ferrera e Ben Feldman nei panni di impiegati di un superstore americano.

The Goldbergs, ore 22:04 Premium Stories

Alle 22:04 continua la sesta stagione di “The Goldbergs”, la sitcom ambientata negli anni Ottanta con protagonista la famiglia Goldberg. A raccontare le vicende è Adam, ragazzino undicenne che vive con la mamma Beverly, il papà Murray, i fratelli Erica e Barry e il nonno Al “Pops” Solomon.

Supernatural, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action va in onda la dodicesima stagione di “Supernatural”, la serie tv che ha come protagonisti due ragazzi che sono stati educati dal padre alla ricerca di un demone che avrebbe ucciso la loro madre incendiando la casa.

The cool kids, ore 20:55 Fox Comedy

Alle 20:55 su Fox Comedy, rivediamo gli episodi della prima stagione di “The cool kids”, la serie tv creata da Charlie Day. Un’irriverente comedy sulla terza età ambientata in una casa di riposo. Una donna si unisce a tre amici determinati a divertirsi, sempre e comunque.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la quinta stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Oggy e i maledetti scarafaggi, ore 21:00 DeA kids

Continuano i guai per Oggy che nonostante gli sforzi, non riesce a liberarsi dei maledetti scarafaggi che infestano la sua casa.

Top Wing, ore 20:45 Nick jr

Su Nick jr. va in onda “Top Wing”, la serie animata che racconta le avventure di quattro uccelli molto coraggiosi: Swift, Penny, Brody e Rod. I pennuti abitano Big Whirl Island e sono cadetti all'Accademia Top Wing.

Victorious, ore 21:15 Nickelodeon

Alle 21:15 su Nickelodeon continuano gli episodi di “Victorious”, la serie tv incentrata su Toni Vega, un’aspirante cantante che frequenta la Hollywood Arts, una scuola di arti dello spettacolo. Accanto a lei, la sua famiglia, la sorella Trina, il suo migliore amico Andrè e altri personaggi.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo, il mistero ha inizio, ore 21:00 Boomerang

Cosa fa nascere grandi amicizie? Per Daphne, Velma, Fred, Shaggy e Scooby la risposta è molto semplice: i Misteri! Scopriamo come Scooby e la sua gang si sono conosciuti!

Claude, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior, un altro episodio di “Claude”, il cartone con protagonista un cagnolino che vive con i suoi proprietari, il Signor e la Signora Scarpabrilli. La serie animata è rivolta ai bambini in età prescolare.

Miraculous: le storie di Ladybug, ore 21:00 Disney Channel

Su Disney Channel alle ore 21:00 va in onda “Miraculous: le storie di Ladybug”. La serie è creata in computer grafica e vede come protagonisti due ragazzi parigini, Marinette e Adrien, che si trasformano nei supereroi Ladybug e Chat Noir per proteggere la città dai supercattivi creati da Papillon.

Furiki Wheels, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Furiki Wheels” la serie animata creata da Alphanim (oggi Gaumont Animation) nel 2017.

Guarda anche i film in onda stasera in TV