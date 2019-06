Programmi TV da non perdere stasera, domenica 30 giugno

Programmi TV in onda stasera

Bruno Barbieri - 4 Hotel, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo la replica della quarta puntata della nuova stagione di “Bruno Barbieri - 4 Hotel”. Il famoso chef si trova a Roma. Qui alloggia, insieme a 3 collaboratori, negli hotel di Paola, Pasquale, Elena e Andrea, valutando con dei voti (da uno a dieci): location, servizi, camera e prezzo. Chi si aggiudicherà il titolo di miglior hotel della capitale?

Il mistero delle undici ragazze, ore 21:05 Crime investigation

La serie “Il mistero delle undici ragazze” ripercorre le vicende basate sulle confessioni di Edward Bell, rinchiuso in carcere per l’uccisione di un uomo. Durante un interrogatorio, Bell dichiara di essere un serial killer e di aver ucciso 11 donne del Texas a cavallo degli anni ‘70.

Studio 54, ore 21:15 Sky Arte HD

Documentario del 2018 sul leggendario Studio 54, il locale newyorkese, epicentro della vita notturna degli anni 70, che ha simboleggiato l'intera epoca della Disco Music.

Gli eroi del ghiaccio, ore 21:00 Blaze

Gli impavidi camionisti de “Gli eroi del ghiaccio” tornano alle 21:00 su Blaze. Due squadre formate dagli uomini della Polar Industries e della VP Express si affrontano senza esclusioni di colpi nei territori più sperduti e inaccessibili del Nord America.

Battistology - Gli 8 vizi capitali, ore 20:55 Comedy Central

Alle 20:55 su Comedy Central, il nuovo spettacolo di Maurizio Battista “Battistology - Gli 8 vizi capitali”. Quale sarà il vizio analizzato stasera?

100% Sexy, ore 21:00 lei

Alle 21:00 su lei, la seconda stagione di “100% sexy”, la serie dedicata a persone con look eccessivi e decisamente troppo audaci che si affidano ai consigli di tre esperti – uno stylist, un make up artist e un hair stylist, che dovranno valorizzare la loro personalità.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che offre un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di oggetti comuni, dando per scontato il lavoro dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Mega strutture: il tunnel della Manica, ore 20:55 National Geographic

Il tunnel della Manica è una meraviglia dell'ingegneria moderna. Incontriamo le persone che hanno partecipato alla realizzazione del grandioso progetto.

Universo ai raggi X, ore 21:05 Discovery Science

Attraverso le animazioni in CGI, analizziamo strato dopo strato pianeti, lune, buchi neri, stelle e galassie, per risolvere i misteri che circondano l'origine e il destino dell'universo.

Sacro denaro, ore 21:00 History

In Sacro denaro, lo storico John Dickie, autore di Cosa Nostra, Storia della mafia siciliana e volto di Mafia Bunker, scava nei segreti della Chiesa cattolica ed esamina la difficile opera di pulizia dagli scandali finanziari intrapresa da Papa Francesco.

Wild Nilo, ore 21:00 Nat Geo Wild

Scopriamo le diverse specie animali che vivono lungo le sponde del Nilo. La sorgente del Nilo è formata da una rete di ruscelli che man mano diventano sempre più grandi.

Giorno di chiusura, ore 21:00 Nat Geo People

Nella cornice del suo ristorante “Essenziale” a Firenze, vediamo lo chef Simone Cipriani insieme al sous chef Alessio Ninci accogliere alcuni amici nel giorno di chiusura.

Serie TV in onda stasera

Quasi Venezia, ore 21:15 Sky Atlantic

Per il ciclo Il Racconto del Reale, va in onda su Sky Atlantic il docu-film “Quasi Venezia”, opera di Alberto Gottardo e di Francesca Sironi, che analizza il mondo delle nuove vacanze in Italia. Un reportage che segue tre storie, in cui si intrecciano i protagonisti e le drammatiche conseguenze del turismo low cost.

The Passage, ore 21:00 Fox HD

Su Fox invece rivediamo la prima stagione di “The Passage”, la serie tv prodotta da Ridley Scott che segue le vicende di alcuni detenuti che vengono rinchiusi in un istituto segreto. Qui vengono usati come cavie di un progetto su un virus proveniente dalla Bolivia, che potrebbe curare tutte le malattie oppure porre fine a tutta la razza umana.

800 words, ore 21:00 Fox life HD

Su Fox life HD alle 21:00 rivediamo la prima stagione di “800 words”, la serie australiano-neozelandese con protagonista George Turner, un popolare giornalista che scrive una rubrica settimanale sul più importante giornale di Sydney, composta esattamente da 800 parole.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime, rivediamo gli episodi della seconda stagione di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). L’uomo è stato attivo, prima del suo lavoro in televisione, come “consulente di processo”.

Forever, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo invece “Forever”, la serie fantasy-poliziesca con protagonista il dottor Henry Morgan, medico legale di New York che ha oltre 200 anni ed è immortale. Ogni volta che muore, il suo corpo scompare e l'uomo "rinasce", nudo, nelle acque dell'East River.

All American - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Prosegue su Premium Stories “All American”, la serie tv ispirata dalla vita dell'ex giocatore di football americano Spencer Paysinger. Quando Spencer James, giocatore di football delle scuole superiori della South L.A., viene reclutato per giocare alla Beverly Hills High, le vittorie, le perdite e le lotte di due famiglie di mondi molto diversi, iniziano a scontrarsi.

Me, myself & I, ore 21:15 Premium Joi

Rivediamo, su Premium Joi, la serie “Me, myself & I”, che narra le vicende di Alex Riley, inventore, uomo d'affari e fan dei Chicago Bulls. La serie segue Alez in 3 fasi della sua vita: da quattordicenne, da quarantenne e da sessantacinquenne.

Gotham - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, vediamo la quinta stagione di “Gotham”, la serie gialla basata sui personaggi che appaiono in Batman, soprattutto James Gordon e Bruce Wayne. Nella quarta stagione, Bruce inizia ad operare per le strade come vigilante mascherato, mentre Oswald si impegna a dominare il regno criminale della città tramite particolari licenze.

The Orville, ore 20:55 Fox Comedy

Su Fox Comedy alle 20:55 rivediamo la prima stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la quinta stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Griffin, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox, tornano le vicende della famiglia più scorretta e irriverente della tv, i Griffin. Peter, Lois, Meg, Chris, Stewie e Brian vi aspettano con le loro avventure.

Winx Club, ore 20:50 DeA kids

Su DeA kids vediamo “Winx Club”, la serie animata tutta italiana creata da Iginio Straffi. Il cartone animato racconta la storia di una giovane fata chiamata Bloom, leader del Winx Club, team formato insieme alle migliori amiche Stella, Flora, Tecna, Musa, Aisha. Il gruppo di teenagers studia e vive presso il miglior college per aspiranti fate di Alfea.

Paw Patrol, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr continuano gli episodi di “Paw Patrol”, la serie animata che segue le avventure di Ryder, un coraggioso bambino di dieci anni che, insieme ai suoi teneri cuccioli, aiuta tutti gli animali e le persone in difficoltà.

Henry Danger, ore 20:45 Nickelodeon

Su Nickelodeon continuano gli episodi di “Henry Danger”, la simpatica sit com con protagonista Henry Hart, un adolescente che viene assunto dal supereroe Capitan Man come assistente, col nome di Kid Danger. La serie segue le vicende di Capitan Man e Kid Danger nella loro lotta al crimine contro strampalati criminali.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo - La maledizione del mostro del lago, ore 21:00 Boomerang

Terminati i corsi scolastici al liceo, Velma, Shaggy, Fred e Daphne decidono di trascorrere le loro vacanze estive lavorando nel country club dello zio di Daphne, Thorny. Arrivati sul posto, i ragazzi apprendono che vicino al club c'è un lago da cui ogni tanto emerge un terribile e temibile mostro

Claude, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior, un altro episodio di “Claude”, il cartone con protagonista un cagnolino che vive con i suoi proprietari, il Signor e la Signora Scarpabrilli. La serie animata è rivolta ai bambini in età prescolare.

Coop & Cami - A voi la scelta - 1^ TV, ore 21:00 Disney Channel

Alle 21:00 su Disney Channel “Copp & Cami - A voi la scelta”, la nuova serie tv che vede due fratelli, Cooper e Cameron Wrather, alle prese con le vicissitudini quotidiane legate alla scuola e alla vita in famiglia. I due intraprendenti fratelli gestiscono un sito on-line seguito da oltre 100.000 persone.

Furiki Wheels, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Furiki Wheels” la serie animata creata da Alphanim (oggi Gaumont Animation) nel 2017.

