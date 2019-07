Face Off: i giudici del programma in onda su Sky

L’avvincente sfida di make-up impazza sugli schermi di Sky Uno e, a giudicare, troviamo tre rinomati volti del mondo del trucco. Chi sono i giudici, pronti a esprimere i loro pareri sulle originali creazioni? Conosciamoli meglio!

Glenn Hetrick è uno dei giudici di Face Off. Cresciuto a Hellertown, la sua passione per i film horror (in particolare quelli targati Universal e Hammer Studios) e per il fantascientifico lo ha intriso di un vorace appetito per tutto ciò che riguarda il genere. Questa forte propensione lo ha spinto a lavorare a progetti teatrali sia come attore, sia come truccatore, sin da quando frequentava ancora il liceo. Terminati gli studi superiori si è iscritto allo York College di PA, ottenendo il suo primo ruolo di attore in un film indipendente il cui genere era, ovviamente, un horror. La sua carriera di truccatore ha visto una rapida ascesa, iniziando dapprima con film indipendenti, fino ad arrivare a produzioni importanti, di fama mondiale. Ad esempio, ha lavorato nel mondo della televisione e del cinema in titoli come Hunger Games, Legion, Star Trek. Inoltre, si è aggiudicato l’Emmy Awards per il suo lavoro in Buffy l’ammazzavampiri.

Il secondo giudice è Ve Neill, una dei più rinomati make-up artist nel mondo dello spettacolo. Neill ha ottenuto ben 21 nominations per i suoi lavori, di cui otto agli Oscar. Inoltre, ha vinto tre Academy Awards per Beetlejuice, Mrs. Doubtfire ed Ed Wood, due Emmy per Pee-wee’s Playhouse e Shining e, infine, un BAFTA per Pirati dei Caraibi. Come se non bastasse, Neill è stata la prima artista a vincere il premio di make-up artist dell’anno da parte dell’Hollywood Foreign Press. Sono molti altri, oltre ai già citati, i film in cui Neill ha lavorato come truccatrice. Troviamo, ad esempio, Star Trek, Edward mani di forbice, Batman, The Amazing Spider-Man e Hunger Games. L’ultimo titolo a cui ha lavorato è A Star is Born, con Bradley Cooper e Lady Gaga.

Neville Page, infine, è l’ultimo dei tre giudici di Face Off. Page ha lavorato in produzioni cinematografiche luminari, come in Prometheus di Ridley Scott o in Avatar di James Cameron. Inoltre, ha dato il suo contributo anche in Star Trek, in Cloverfield, in The Amazing Spider-Man, in Tron: Legacy e non solo. Ha inoltre curato il trucco di Minority Report, Il pianeta delle scimmie, Superman returns, Watchmen e L’incredibile Hulk.

In qualità di consulente di design per l'industria dell'intrattenimento, dei giocattoli e dell'automotive, Page sta sviluppando la propria linea di prodotti educativi per l'arte. La carriera di Neville Page non si esaurisce di certo qui: insegna all'Art Center, all'Otis College of Art and Design e alla Gnomon School of Visual Effects. Figlio di una famiglia di artisti- sua madre era una ballerina e suo padre musicista - Page era destinato fin dalla nascita ad una carriera nel design creativo. Circondato da immagini vivide e da rappresentazioni stilizzate, è stato spinto verso la fantascienza dal suo travolgente amore per "Star Wars", sperando in un primo momento di entrare nel mondo della recitazione. Ha però capito che la sua vera passione è il make-up.

Non perderti gli appuntamenti con Face Off, in onda il lunedì alle 23.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.