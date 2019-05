Anastasio, un cortometraggio che è un urlo: Correre

Da oggi è online il cortometraggio di Correre, il video del nuovo brano di Anastasio presentato a sorpresa sul palco all’ultimo Festival di Sanremo insieme a Claudio Bisio e già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Nel cortometraggio Anastasio e un sessantenne (interpretato da Massimo Olcese) si scambiano i ruoli generando un contrasto velatamente ironico, a sottolineare la distanza generazionale. Due generazioni che si parlano ma che non riescono realmente a comunicare. Correre è l’urlo di rabbia di una generazione in perenne competizione, abituata ad andare veloce senza direzione. Il testo fotografa il momento dello squarcio che svela l’inganno e la caduta delle illusioni. Il flow di Anastasio è un fiume in piena, un travolgente flusso di coscienza su un climax sonoro incalzante e originale.



Il cortometraggio è su Sky uno alle ore 12.50



Il 20 marzo debutta il viaggio live dell’artista nei più importanti club italiani con uno show unico e potente, un mix di libertà espressiva, provocazione e urgenza poetica. Un successo inarrestabile quello di Anastasio che continua a macinare sold out e certificazioni: infatti sono già 13 le date esaurite e il suo primo singolo “La fine del mondo” ha già conquistato la certificazione FIMI di Disco di

Platino. La fine del mondo tour 2019, organizzato e prodotto da Friends & Partners/Magellano, parte il 20 marzo con la data zero al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI) (SOLD OUT); il tour proseguirà anche in estate con il concerto al Lucca Summer Festival del 9 luglio. I biglietti per il nuovo appuntamento al Lucca Summer Festival sono disponibili in prevendita su ticketone.it



Di seguito le date di “La fine del mondo tour 2019”:

20 marzo - TREZZO SULL’ADDA (MI) - LIVE CLUB - (SOLD OUT)

22 marzo - MILANO - Santeria Social Club (SOLD OUT)

24 marzo - BOLOGNA - Estragon (SOLD OUT)

25 marzo - BOLOGNA - Estragon (NUOVA DATA)

26 marzo - MILANO - Santeria Social Club (SOLD OUT)

28 marzo - FIRENZE - Viper Theatre (SOLD OUT)

29 marzo -TORINO - Hiroshima Mon Amour (SOLD OUT)

3 aprile - ROMA - Largo Venue (SOLD OUT)

4 aprile - ROMA - Largo Venue (SOLD OUT)

5 aprile - BRESCIA - Latteria Molloy (SOLD OUT)

11 aprile - PARMA - Campus (SOLD OUT)

12 aprile - MODENA - Vox di Nonantola

13 aprile - LIVORNO - The Cage (SOLD OUT)

17 aprile - NAPOLI - Duel di Pozzuoli

19 aprile - BARI - Demode’ di Modugno

23 aprile - FIRENZE - Viper Theatre (NUOVA DATA)

24 aprile - ANCONA - Mamamia di Senigallia

26 aprile - PERUGIA - Afterlife (SOLD OUT)

27 aprile - PADOVA - Hall (SOLD OUT)

9 luglio - LUCCA - Lucca Summer Festival (NUOVA DATA)



Media partner del tour è RTL 102.5