Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, domenica 3 marzo, sui canali Sky

Diamo un’occhiata ai programmi e alle serie tv in onda sui canali Sky stasera, domenica 3 marzo.

Programmi TV in onda stasera

Bruno Barbieri - 4 Hotel, ore 21:15 Sky Uno (REPLICA)

Rivediamo la puntata di “Bruno Barbieri - 4 hotel” girata in Trentino, tra la Val di Fassa e la Val di Fiemme. Qui si contenderanno il titolo di miglior albergatore del Trentino Alberto, Manuela, Mattia e Francesco.

Pietro Orlandi presenta Scomparsi, ore 21:05 Crime investigation

In questa seconda stagione di “Scomparsi”, Pietro Orlandi riapre i più oscuri casi di persone scomparse. Stasera analizziamo il caso di Domenico D'Amato, conosciuto da tutti come Dome Dama, scomparso misteriosamente da Molinella, in provincia di Bologna.

Piero della Francesca: Dal borgo a San Sepolcro, ore 21:15 Sky Arte HD

Stasera ripercorriamo la storia di Piero della Francesca: un artista innovativo che ha influenzato l'arte dei suoi tempi e che ha saputo coniugare pittura e matematica, le conquiste del Rinascimento e il gusto dei fiamminghi.

Mastermind: sfida tra geni, ore 21:00 Blaze

In “Mastermind: sfida tra geni” tre ragazzi si sfidano in una serie di prove creative, ma dal sapore logico. Terry sfida i ragazzi a paracadutare un cocomero senza romperlo e a cucinare un hot dog senza usare il fuoco.

Comedy Central presenta: Gabriele Cirilli, ore 21:00 Comedy Central

Dal Teatro San Babila di Milano, alle ore 21:00 su Comedy Central, lo spettacolo di Gabriele Cirilli dal titolo “Evviva la felicità”. Per una serata all’insegna del divertimento in famiglia.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21.00 lei

Un’altra puntata della seconda stagione di “Malattie imbarazzanti XXL”. Nella puntata di oggi, mentre il dott. Christian si occupa di un uomo i cui testicoli sono troppo al caldo per le pieghe di grasso che li ricoprono, la dott.ssa Dawn visita una donna la cui obesità ha provocato uno squilibrio ormonale.

Uomini d’acciaio, ore 21:00 Discovery Channel

I saldatori della Quality Marine lottano contro il tempo per preparare le flotte di Kodiak alla nuova stagione. Dennis e il suo team si affrettano a riparare la sala macchine della Marcy J, quasi allagata a causa di una crepa nello scafo.

La valle dei Re: tesori nascosti, ore 20:55 National Geographic

Un'affascinante esplorazione della Valle dei Re. Questa sera gli archeologi vanno alla ricerca della tomba di Cleopatra. Un esperto scopre una rete segreta di tunnel: il percorso potrebbe portare alla tomba dell'ultimo faraone d'Egitto.

NASA X-Files, ore 21:05 Discovery Science

Torna, con nuove puntate, la serie che apre le porte sugli archivi segreti della NASA, la più importante e prestigiosa agenzia spaziale del mondo. Si indaga su tutti quegli episodi (avvistamenti, incidenti in orbita, incontri ravvicinati) che sono stati classificati come "Riservati".

Marijuana: una storia stupefacente, ore 21:00 History

In “Marijuana: una storia stupefacente”; vediamo come la marijuana è diventata una delle sostanze più usate negli ultimi anni. Sempre al centro di studi e dibattiti, gli esperti stanno valutando se può dare realmente dei benefici in campo medico.

Wild tabù, ore 21:00 Nat Geo wild

La nuova serie di Wild esplora i comportamenti più strani del regno animale con l'obiettivo di rivelare la psicologia e le ragioni che si celano dietro alcune pratiche estreme di alcune specie animali.

David Rocco in Toscana, ore 21:00 Nat Geo people

Nel programma, David Rocco, che riesce a reinventare i piatti tradizionali e a trasformarli in nuove prelibatezze, ci conduce in un meraviglioso viaggio in Toscana, alla scoperta di tutto ciò che questa straordinaria regione ha da offrire.

Serie TV in onda stasera

Tin star, ore 21:15 Sky Atlantic

Rivediamo in replica, su Sky Atlantic, altri due episodi della seconda stagione di “Tin star”. La serie televisiva britannica ha come protagonista Tim Roth nei panni dell’ex detective della polizia di Londra Jim Worth. L’uomo si trasferisce in un piccolo paesino del Canada come capo della polizia per sfuggire al suo passato.

The Gifted, ore 21:00 Fox

Continuano, su Fox, anche le repliche degli episodi della seconda stagione di “The Gifted”, la serie Marvel su un gruppo di mutanti che deve resistere a un mondo che non li vuole e che li osteggia.

The Orville, ore 21:50 Fox

Su Fox alle 21:50 la replica di un altro episodio della seconda stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

Family business, ore 21:00 Fox life

Continua, su Fox life, la seconda stagione di “Family business”, la serie tv francese con protagoniste Astrid e Audrey Lartigues. Madre e figlia, sono due avvocatesse specializzate in diritto di famiglia che decidono di aprire uno studio legale insieme.

NCIS Los Angeles, ore 21:05 Fox crime

Rivediamo altri due episodi della nona stagione della serie nata come spin-off di “NCIS - Unità anticrimine”. Il protagonista è G. Callen, un agente che lavorava per la CIA, ricoprendo incarichi sotto copertura. Nelle indagini è affiancato dall'agente speciale Samuel “Sam” Hanna, ex Navy SEAL suo partner e amico.

Taken, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo invece la prima stagione di “Taken”, la serie tv thriller prequel dell'omonima serie cinematografica (“Io vi troverò - Taken” 2008, “Taken - La vendetta” 2012 e “Taken 3 - L'ora della verità” 2015), prodotta da Luc Besson. Bryan Mills è un giovane agente della CIA che vuole vendicarsi in seguito a una tragedia personale.

The bold type, ore 21:15 Premium Stories

Alle 21:15, altri due episodi di “The bold type”, la serie ispirata a ispirata alla vita di Joanna Coles, ex caporedattore del periodico americano Cosmopolitan. Le protagoniste sono tre giovani amiche, Jane, Kate e Sutton, che lavorano per Scarlet, una rivista femminile di moda, spettacolo, sport e amore.

Manifest, ore 22:05 Premium Stories

Su Premium Stories, un altro episodio della prima stagione di “Manifest”, la serie tv realizzata dal premio Oscar Robert Zemeckis. Tutto parte da quando il volo 828 diretto al JKF di New York scompare dai radar dopo una violenta turbolenza. L’aereo e i 191 passeggeri a bordo non vengono mai più ritrovati.

The middle, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi rivediamo la nona stagione di “The middle”, la serie tv che racconta le vicende della famiglia Heck, che vive a Orson, una piccola cittadina dell'Indiana. A raccontare gli episodi è Frankie, la madre della famiglia.

Gotham, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, l’undicesimo episodio della quarta stagione di “Gotham”, la serie gialla basata sui personaggi che appaiono in Batman, soprattutto James Gordon e Bruce Wayne. Nella quarta stagione, Bruce inizia ad operare per le strade come vigilante mascherato, mentre Oswald si impegna a dominare il regno criminale della città tramite particolari licenze.

Younger, ore 21:20 Fox Comedy

Su Fox Comedy, un altro episodio di “Younger”, la serie creata da Darren Star (Sex and the City), con protagonisti con Sutton Foster e Hilary Duff. Il racconto delle vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, torna il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Alvin e i Chipmunks incontrano l’Uomo Lupo, ore 21:05 DeA kids

Nel film d’animazione del 2000, diretto da K. Castillo, Alvin crede che il vicino di casa sia un lupo mannaro. Simon, Theodore e il padre non gli danno inizialmente retta, ma poi si accorgono che qualcosa di strano sta realmente accadendo.

Dora l’esploratrice, ore 21:10 Nick jr

Su Nick jr riprendono gli episodi di “Dora l’esploratrice”, la serie tv animata interattiva con protagonista una bambina ispanica di sette anni che cammina alla scoperta di cose nuove. La particolarità della serie è che i personaggi si rivolgono direttamente agli spettatori, facendo domande e insegnando alcune parole di inglese.

Game Shakers, ore 21:15 Nickelodeon

Su Nickeolodeon continuano gli episodi di “Game Shakers”, una sit-com creata da Dan Schneider. Babe e Kenzie creano, per un progetto scolastico, il loro primo videogioco, Sky Whale. Il successo inaspettato fa sì che le due ragazzine creino una società con l’amico Hudson, la Game Shakers.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Scooby-Doo e il mistero del circo, ore 20:40 Boomerang

Scooby-Doo, Shaggy e la sua banda arrivano ad Atlantic City per una vacanza rilassante e si ritrovano sul palco centrale di un mistero a tre piste!

Claude, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior, va in onda “Claude”, il cartone con protagonista un cagnolino che vive con i suoi proprietari, il Signor e la Signora Scarpabrilli. La serie animata è rivolta ai bambini in età prescolare.

A casa di Raven, ore 21:00 Disney Channel

Alle 21:00 su Disney Channel “A casa di Raven”, la serie con protagonista Raven Baxter, madre divorziata di due gemelli, Booker e Nia, che vive con Chelsea, la sua migliore amica sin dall'infanzia, e suo figlio Levi.

Big Hero 6, ore 20:50 Disney XD

Alle 20:50 su Disney XD “Big Hero 6” la serie basata sull’omonimo film Disney tratto dal fumetto Marvel che porta lo stesso titolo. Hiro è diventato una leggenda al San Fransokyo Institute of Technology, ora però deve vedersela con le sfide di tutti i giorni a scuola.

