Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 31 dicembre

Diamo un’occhiata ai programmi e alle serie tv in onda sui canali Sky stasera, lunedì 31 dicembre.

Programmi tv in onda stasera

Victoria's Secret Fashion Show 2018, ore 21:15 Sky Uno

Su Sky Uno, torna “Victoria’s Secret Fashion Show”, la sfilata di lingerie più attesa dell'anno. Gli angeli volano a New York: tra le famose modelle vediamo sfilare Kelsev Merritt, Duckie Thot, Alannah Walto e Isilda Moreira.

Kings of the World - The Gipsy Kings, ore 21:15 Sky Arte

Il racconto di una comunità gitana del sud della Francia che ospita la famiglia Reyes, meglio nota in tutto il mondo come i Gipsy Kings. Ne viene fuori un ritratto intimo e musicale.

Cucine da incubo, ore 21:00 Fox life

Lo chef Antonino Cannavacciuolo è ad Alberobello (BA), alle prese con i titolari di un ristorante ormai fuori controllo. Fratello chef e sorella caposala sono divisi da liti e incomprensioni.

Non ho ucciso mia figlia, ore 21:05 Crime investigation

Alle 21:05 su Crime investigation rivediamo la storia della misteriosa morte di Caylee Anthony, di soli 3 anni. A dieci anno dalla scomparsa, Elizabeth Vargas intervista i nonni della piccola.

Battlebots: Botte da Robot, ore 21:00 Blaze

Battlebots prende spunto dall'omonima serie dei primi anni 2000 sull’arte della lotta tra robot. 24 squadre di appassionati di ingegneria robotica sono pronti a sfidarsi per ottenere la vittoria con i loro gladiatori fatti di microchip.

Maurizio Battista: L’isolato, ore 21:00 Comedy Central

Il comico romano presenta uno spettacolo del 2006 in cui prende in giro la mania dei reality, immaginando di essere il vincitore dell'Isola dei Famosi.

Chi veste la sposa - mamma contro suocera, ore 21.00 lei

La protagonista di “Chi veste la sposa - mamma contro suocera” di oggi è Enrica Passalacqua. La mamma e la suocera si sfidano nella scelta dell'abito nuziale, aiutate dalle stylist Sara e Corinna. Chi tra le due riuscirà a trovare l’abito adatto per Enrica?

Impossible builds, ore 21:00 Discovery Channel

In questa puntata di “Impossible builds” vediamo la pianificazione di un magnate per quanto riguarda la costruzione di sei isole di sabbia vicino Dubai, che vuole trasformare in un resort per vacanze.

Titanic: l’ultima verità di Ballard, ore 20:55 National Geographic

Costruito per essere inaffondabile, il Titanic causò la morte di circa 1500 persone. Ad oggi, ci sono ancora molti lati oscuri. Nel luglio del 2011, l'esperto Bob Ballard ha utilizzato nuovi strumenti tecnologici per esplorare il relitto, catturando preziose immagini delle aree maggiormente danneggiate della nave.

Mega costruzioni, ore 21:05 Discovery Science

Il programma che svela tutti i segreti delle grandi costruzioni. In questa puntata, seguiamo i lavori del ponte che collegherà San Francisco e Okland.

Gatti contro cani, ore 21:10 Discovery travel & living

In questa puntata, Jackson e Zoe incontrano una coppia ansiosa di andare a vivere insieme. Purtroppo, i loro cani e gatti non sono così d’accordo.

Ti presento Giulio Cesare, ore 21:00 History

Mary Beard ci svela tutti i segreti del grande imperatore Giulio Cesare, analizzando la sua figura da un punto di vista completamente inedito.

Africa: predatori letali, ore 21:00 Nat Geo Wild

Nella natura più selvaggia dello Zambia, i più temibili predatori conducono le loro vite, seguiti per settimane dalle telecamere di “Wild”. Nella puntata di stasera, scopriamo la storia di un giovane esemplare maschio di nome Mizumu che inizia una nuova sfida andando alla ricerca di un nuovo clan.

Veterinari d’emergenza, ore 21:00 Nat Geo people

Lo staff dello Human Society della Pikes Peak Region, in Colorado, rischia la vita per salvare gli animali. Nella puntata di stasera, un chihuahua viene sottoposto a una delicata operazione per rimuovere un tumore.

Serie TV in onda stasera

The Generi, ore 21:15 Sky Atlantic

Rivediamo gli episodi della serie originale Sky “The Generi”, ideata e interpretata da Maccio Capatonda. Gianfelice è il protagonista di un film di Supereroi e deve usare i suoi poteri per salvare il mondo da Mister Male. Gianfelice Spagnagatti per la prima volta sarà se stesso all'interno di uno strano gioco a premi che lo aiuterà a capire le sue scelte.

Romanzo criminale, ore 21:15 Sky Atlantic +1

Su Sky Atlantic +1 vediamo il finale della prima stagione di “Romanzo criminale”, una produzione originale Sky sulle vicende della Banda della Magliana. Il Libanese, oppresso dai debiti e dipendente dalla cocaina, rompe i rapporti con il Freddo che decide di lasciare il paese.

Single parents - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Alle 21:00, su Fox, un altro episodio della prima stagione di “Single parents”, una divertente comedy con Leighton Meester. La serie tv segue le avventure di un gruppo di genitori single.

The cool kids - 1^ TV, ore 21:25 Fox

Alle 21:25, sempre su Fox, altri due episodi della prima stagione di “The cool kids”, la serie tv creata da Charlie Day. Un’irriverente comedy sulla terza età ambientata in una casa di riposo. Una donna si unisce a tre amici determinati a divertirsi, sempre e comunque.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime, altri due episodi di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). L’uomo è stato attivo, prima del suo lavoro in televisione, come “consulente di processo”.

Frequency, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime, altri due episodi della prima stagione di “Frequency”, la serie tv ispirata al film “Frequency - Il futuro è in ascolto” del 2000, diretto da Gregory Hoblit. Protagonista è Raimy Sullivan, detective della polizia di New York che parla con il padre morto vent’anni prima attraverso una radio a onde corte.

Manifest, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories, tornano gli episodi della prima stagione di “Manifest”, la serie tv realizzata dal premio Oscar Robert Zemeckis. Tutto parte da quando il volo 828 diretto al JKF di New York scompare dai radar dopo una violenta turbolenza. L’aereo e i 191 passeggeri a bordo non vengono mai più ritrovati.

Big Bang Theory, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi torna una delle serie più popolari e premiate degli ultimi anni, che racconta le avventure di un gruppo di geniali nerd. I quattro protagonisti trascorrono il loro tempo libero tra la lettura di fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

Lucifer - 1^ TV, ore 21.15 Premium Action

Su Premium Action, in prima visione tv, altri due episodi di “Lucifer”, la serie tv che è una trasposizione televisiva del fumetto omonimo scritto da Mike Carey. Il protagonista è Lucifer, comprimario nel fumetto “Sandman” di Neil Gaiman. Annoiato del suo ruolo negli inferi, si trasferisce a Los Angeles e apre un night club dal nome “Lux”.

Will & Grace, ore 20:55 Fox comedy

Su Fox comedy, alle 20:55, due episodi della quinta stagione di “Will & Grace”, la serie che riporta sugli schermi le storie di Will, Grace, Karen e Jack. La sit-com è ambientata a New York, nell'Upper West Side di Manhattan.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Griffin Holiday Jukebox, ore 21:00 Fox Animation

Per il periodo natalizio, su Fox Animation, tornano i Griffin in un’inedita versione festiva. Per tutto il giorno, il canale sarà animato dalle vicende della famiglia più scorretta e irriverente della tv. Peter, Lois, Meg, Chris, Stewie e Brian vi aspettano con le loro avventure.

Kaeloo, ore 21:25 DeA kids

A partire dalle 21:25, su DeA kids, gli episodi di “Kaeloo”, la serie basata sulle avventure di un gruppo di amici, Kaeloo, Stumpy, Quack Quack, Mr.Cat, che inventano giochi per sfuggire alla noia nel Paese Troppo Carino.

L’Ape Maia, ore 20:55 Nick jr

Ogni giorno c’è sempre qualcosa di nuovo da imparare per Maia, sempre in compagnia del riflessivo amico Willi. La famosissima ape impara a prendersi cura degli altri e della natura e ad ascoltare i consigli degli adulti.

iCarly, ore 21:10 Nickelodeon

Continuano i divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Teen Titans Go!, ore 21:10 Cartoon Network

La serie animata statunitense tratta dall'omonimo fumetto, è uno spin-off che riprende in chiave parodistica i personaggi di “Teen Titans”, senza avere continuità con la serie. Protagonisti sono Robin, Stella Rubia, Beast Boy, Corvina e Cyborg.

Tom e Jerry: il drago perduto, ore 20:40 Boomerang

Tom e Jerry si imbattono in un misterioso uovo incandescente dal quale nasce un cucciolo di drago. Ma la sua mamma dove sarà?

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Alle ore 21:00 su Disney Junior, continuano gli episodi di “Vampirina”, la serie televisiva a cartoni animati basata sulla serie di libri scritta da Anne Marie Pace. Le vicende raccontate sono quelle di una bambina vampira di nome Vampirina Hauntley (Vi) che si trasferisce dalla Transilvania alla Pennsylvania con la famiglia, per aprire un bed and breakfast.

Harley in mezzo, ore 21:00 Disney Channel

Ancora un episodio di “Harley in mezzo”, la serie televisiva americana che racconta la storia della famiglia Diaz, concentrandosi maggiormente sulla vita adolescenziale di Harley Diaz, figlia di mezzo di una famiglia di 7 figli, che è un prodigio dell'ingegneria.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

Nella puntata di “Marvel Spider-Man” di stasera, Kraven il cacciatore trasmette in diretta la sua caccia a Spider-Man. Spider-Man e Spider Kid devono sconfiggerlo prima che li catturi e li consegni a Norman Osborn.

