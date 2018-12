Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 27 dicembre

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, giovedì 27 dicembre, sui canali Sky

MasterChef All Star Italia, ore 21:15 Sky Uno

Per il secondo appuntamento di “MasterChef All Star Italia”, assistiamo a un cambio nella formazione dei giudici: Joe Bastianich viene sostituito da Antonia Klugmann, restano Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. Le 10 stelle in gara si sfidano nella Mystery Box, il vincitore avrà un vantaggio da sfruttare nella prova successiva, l’Invention Test.

Gaudì - Un visionario a Barcellona, ore 21:15 Sky Arte

Alle 21:15 su Sky Arte vediamo come lo scultore giapponese Etsuro Sotoo riesce a proseguire il lavoro di completamento della Sagrada Familia a Barcellona, lasciata incompiuta dal grande architetto Antonio Gaudì.

Chirurgia estrema, ore 21:00 Fox life

Torna su Fox life “Chirurgia estrema”, la serie in cui due chirurghi rimediano ai danni provocati sui pazienti da precedenti interventi. In queste puntate, tra le altre cose, Nassif aiuta una donna con le labbra rese deformi e Dubrow affronta un caso di seno “ad artiglio”.

Non ho ucciso mia figlia, ore 21:05 Crime investigation

Alle 21:05 su Crime investigation rivediamo la storia della misteriosa morte di Caylee Anthony, di soli 3 anni. A dieci anno dalla scomparsa, Elizabeth Vargas intervista i nonni della piccola.

Affari al buio, ore 21:00 Blaze

Tornano i cacciatori d'aste più agguerriti d'America per aggiudicarsi i magazzini più ghiotti. Gli acquirenti hanno solo cinque minuti per guardare cosa contiene il magazzino, ma senza poterci entrare.

Maurizio Battista: Oggi non è giornata, ore 21:00 Comedy Central

Nel suo spettacolo, Maurizio Battista ci propone un’analisi dettagliata degli ultimi cinquant’anni della nostra vita, chiedendosi se il cosiddetto “progresso” ci abbia fatto fare davvero dei passi in avanti.

Grassi contro magri, ore 21.00 lei

Reality show televisivo di produzione britannica che mette a confronto i regimi alimentari di due persone, una in sovrappeso e una sottopeso. Nella puntata di oggi, vediamo Rob, ossessionato dai dolci e arrivato a pesare 222 chili, e Hayley, che ne pesa 38.

Marchio di fabbrica, ore 21:00 Discovery Channel

Nelle due puntate di “Marchio di fabbrica” in onda stasera scopriamo, tra le altre cose, come vengono alimentate le automobili da corsa elettriche di ultima generazione e come vengono costruiti i famosi battelli a vapore che navigano lungo il Mississippi.

Mega costruzioni, ore 21:05 Discovery Science

Il programma che svela tutti i segreti delle grandi costruzioni. In questa puntata, seguiamo le fasi della costruzione del Passo del San Gottardo, il tunnel più lungo del mondo.

Chi cerca trova, ore 21:10 Discovery travel & living

Drew Pritchard è un antiquario che viaggia in lungo e in largo nel Regno Unito in cerca di oggetti strani da riparare e restaurare. Lo seguiamo, puntata dopo puntata, mentre va a caccia di anticaglie a cui dare nuova vita.

WWI: la prima guerra moderna, ore 21:00 History

Nella puntata dal titolo “Sottomarini killer”, vediamo come i sottomarini tedeschi tentano di sottomettere la potente Marina Britannica. Alla fine della guerra, i potenti killer silenziosi riescono ad affondare in totale circa 5.200 navi.

Leoni: assassini insuperabili, ore 21:00 Nat Geo Wild

I leoni sono gli unici grandi felini che cacciano in gruppo. Scopriamo cosa rende la loro strategia di caccia in branco così efficace e perché gli altri grandi felini non adottano la stessa tattica.

Serie TV in onda stasera

Dexter, ore 21:15 Sky Atlantic

Alle 21:15 su Sky Atlantic, rivediamo altri due episodi della prima stagione di “Dexter”, la serie tv vincitrice di 2 Golden Globes e 4 Emmy Awards. Dexter Morgan è un ematologo che lavora nella polizia scientifica di Miami ma anche uno spietato serial killer che uccide i criminali che sono sfuggiti alla giustizia.

Il trono di spade, ore 21:15 Sky Atlantic +1

In attesa di rivedere l’ottava e ultima stagione, Sky Atlantic +1 ripropone tutti gli episodi delle stagioni precedenti de “Il trono di spade”. Stasera rivediamo gli episodi della sesta stagione. La serie televisiva è ambientata in un grande mondo immaginario costituito principalmente dal continente Occidentale (Westeros) e da quello Orientale (Essos).

Magnum P.I., ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo gli episodi del remake del telefilm cult anni '80, con protagonista un ex Navy Seal che fa il detective alle Hawaii. In questo reboot, Thomas Magnum è interpretato da Jay Hernandez.

A very English scandal - 1^ TV, ore 21:05 Fox crime

Rivediamo gli episodi della miniserie tv in tre puntate con protagonista Hugh Grant e ispirata a uno dei più grandi scandali della vita politica inglese. Negli anni ‘70 il parlamentare Jeremy Thorpe fu processato e assolto per aver cospirato per uccidere il suo ex amante.

Chicago P.D., ore 21.15 Premium Crime

Su Premium Crime riprendono gli episodi della quinta stagione di “Chicago P.D”, spin-off di “Chicago Fire”. La serie segue le vicende della polizia di Chicago, impegnata quotidianamente nella lotta contro il crimine.

Mr. robot, ore 21:15 Premium Stories

Un altro episodio della serie di genere drammatico-thriller con protagonista Elliot Alderson, un giovane ingegnere informatico di New York sociofobico e schizofrenico. Nella puntata di stasera, dal titolo “La rosa bianca”, Tyrell è sconvolto per l'uccisione di Sharon. Gideon lo rassicura sulla protezione che la Allsafe garantisce alla Evil Corp.

Great news, ore 21:09 Premium Joi

Alle 21:09 su Premium Joi, i primi episodi di “Great news”, la serie tv ambientata nel mondo dell’informazione televisiva con protagonista una produttrice di notizie alle prese con una stagista particolare: la madre.

Dc’s legends of tomorrow, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action, un nuovo episodio di “Dc’s legends of tomorrow”, la serie incentrata su un gruppo di personaggi, le cosiddette Leggende, che cercano di salvare il mondo viaggiando nel tempo.

Will & Grace, ore 20:55 Fox comedy

Su Fox comedy, alle 20:55, due episodi della quinta stagione di “Will & Grace”, la serie che riporta sugli schermi le storie di Will, Grace, Karen e Jack. La sit-com è ambientata a New York, nell'Upper West Side di Manhattan.

Marte, ore 20:55 National Geographic

Su National Geographic un altro episodio della nuova stagione di “Marte”, la serie prodotta da Ron Howard sulle vicende di un gruppo di astronauti che atterrano sul pianeta Marte. La serie alterna momenti di fiction a interviste reali.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Griffin Holiday Jukebox, ore 21:00 Fox Animation

Durante le feste di Natale, su Fox Animation, tornano i Griffin in un’inedita versione festiva. Per tutto il giorno, il canale sarà animato dalle vicende della famiglia più scorretta e irriverente della tv. Peter, Lois, Meg, Chris, Stewie e Brian vi aspettano con le loro avventure.

Zig & Sharko, ore 20:45 DeA kids

I divertenti episodi della terza stagione di “Zig & Sharko”, la serie che narra le avventure della buffa iena Zig, aiutata dal paguro Bernie, che tenta di mangiare la sirena Marina, protetta dallo squalo Sharko.

Dora and friends: in città, ore 21:20 Nick jr.

Dora, la beniamina di tutti i bambini, a cui insegna l'inglese, è cresciuta e va in città. Ha ormai compiuto 10 anni e ha un sacco di nuovi amici, ognuno con un carattere diverso dagli altri.

iCarly, ore 21:10 Nickelodeon

Continuano i divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Teen Titans Go!, ore 21:10 Cartoon Network

La serie animata statunitense tratta dall'omonimo fumetto, è uno spin-off che riprende in chiave parodistica i personaggi di “Teen Titans”, senza avere continuità con la serie. Protagonisti sono Robin, Stella Rubia, Beast Boy, Corvina e Cyborg.

Scooby-Doo, ore 20:40 Boomerang

I personaggi dei cartoons firmati Hanna e Barbera approdano al cinema: Scooby è un personaggio a 3D creato al computer mentre gli altri personaggi sono attori in carne e ossa. La regiaè di R. Gosnell, i protagonisti sono F. Prinze, Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard. Scooby accompagna gli investigatori della Mystery Inc. sulle tracce di una serie di eventi paranormali verificatisi a Spooky Island.

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Alle ore 21:00 su Disney Junior, torna “Vampirina”, la serie televisiva a cartoni animati statunitense-irlandese basata sulla serie di libri scritta da Anne Marie Pace. Le vicende raccontate sono quelle di una bambina vampira di nome Vampirina Hauntley (Vi) che si trasferisce dalla Transilvania alla Pennsylvania con la famiglia, per aprire un bed and breakfast.

Harley in mezzo, ore 20:55 Disney Channel

Ancora un episodio di “Harley in mezzo”, la serie televisiva americana che racconta la storia della famiglia Diaz, concentrandosi maggiormente sulla vita adolescenziale di Harley Diaz, figlia di mezzo di una famiglia di 7 figli, che è un prodigio dell'ingegneria.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

Nella puntata di stasera di “Marvel Spider-Man”, Spider-Man viene preso di mira da Screwball, un personaggio mascherato che manda on line dei buffissimi video sul nostro supereroe.

