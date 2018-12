Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 30 novembre

Programmi TV in onda stasera

Hell’s Kitchen Italia, ore 21:15 Sky Uno

Una nuova entusiasmante puntata dello showcooking più spietato d’Italia, che dalla scorsa settimana è stato spostato al venerdì. All'Excelsior Hotel Gallia di Milano, i concorrenti dovranno simulare una colazione cinese, araba e americana. Per il servizio, invece, le due brigate dovranno ispirarsi alla cucina tradizionale russa. L’ospite della quinta puntata è lo chef stellato Pino Lavarra.

Magnum Photos - Storie di Hollywood, ore 21:15 Sky Arte

Un docufilm emozionante che racconta la storia dei rapporti tra i fotoreporter della Magnum Photos Agency e Hollywood. Il confronto di due mondi apparentemente opposti, che si sono incrociati per oltre 70 anni.

Guiltology - A prova di delitto, ore 21.05 Crime investigation

Su Crime Investigation, alle 21.05, un altro episodio di “Guiltology - A prova di delitto”, il racconto di crimini che si sono risolti grazie a una svolta inaspettata. Il mistero del deserto - 1995: alcune ossa e un teschio con cinque buchi di proiettile vengono ritrovate nel deserto del Nevada.

I am a killer - Nel braccio della morte, ore 22:00 Crime investigation

Alle 22:00 un altro episodio di “I am a killer - Nel braccio della morte”, la serie che racconta la storia dei detenuti condannati a morte per omicidio capitale. In questa puntata, parla l’assassino dei tre membri della famiglia di Deandra Buchanan, avvenuto il 7 novembre 2000.

Mountain Men: Gli ultimi pionieri, ore 21:00 Blaze

Le avventure degli ultimi pionieri d'America, i Mountain Men, uomini coraggiosi, veri e propri guerrieri delle montagne che vivono isolati dalla civiltà. I protagonisti sono Tom Oar, Rich Lewis, Marty Meierotto e Kyle Bell, con le rispettive famiglie.

Takeshi’s Castle Thailand, ore 21:00 Comedy Central

Continuano gli episodi del programma giapponese ideato dal regista e attore Takeshi Kitano, dove un gruppo di 100 concorrenti deve affrontare una serie di prove di resistenza. Le puntate sono commentate dal Trio Medusa, per una serata all’insegna del divertimento.

Chi veste la sposa - mamma contro suocera, ore 21.00 lei

La protagonista di “Chi veste la sposa - mamma contro suocera” di oggi è Serena Malvestiti - Serena è appassionata di trekking e la proposta di matrimonio le è arrivata ad alta quota. Chi la vestirà nel giorno delle nozze? La mamma Carmen o la suocera Rina?

Mad Dog: armi di famiglia, ore 21:00 Discovery Channel

Alle ore 21:00 su Discovery Channel un’altra puntata di “Mad Dog: armi di famiglia”. Nella puntata di stasera, la Mad Dog forgia un'ascia indistruttibile per un pompiere.

Mega fabbriche - Ferrari, ore 20.55 National Geographic

In questa nuova puntata di “Mega fabbriche” entriamo nella fabbrica della Ferrari, dove viene prodotta la nuova FF. Sarà la prima Ferrari a quattro posti, con i motori più potenti della storia della casa automobilistica di Maranello.

America Latina: le frontiere del crimine, ore 21:55 National Geographic

Nella puntata di stasera, dal titolo “Deserti pericolosi”, gli agenti si occupano di un giovane uomo che tenta di attraversare il confine con il Brasile.

Mega costruzioni, ore 21:05 Discovery Science

Il programma che svela tutti i segreti delle grandi costruzioni. In questa puntata, seguiamo i lavori degli scavi per costruire la metropolitana di Istanbul. Il team incontra però un ostacolo: il porto antico della città, uno dei siti archeologici più importanti al mondo.

La mia nuova casa sull’albero, ore 21:10 Discovery travel & living

Peter Nelson e il suo team vengono chiamati per costruire straordinarie case sull’albero che soddisfano le moderne esigenze abitative delle persone, grazie a progetti sempre più ambiziosi.

La storia delle armi, ore 21:00 History

Attraverso gli esperimenti, riveliamo i segreti delle armi che furono fondamentali durante i conflitti mondiali. Nella puntata di oggi, alcuni esperti testano l'impatto fisico e psicologico di tre fra i piu' importanti tipi di combattimenti corpo a corpo.

Leoni: nel branco del Seregenti, ore 21.00 Nat Geo Wild

In un remoto angolo del Serengeti, un branco di leoni lotta con forza per sopravvivere al caldo e alla carenza di cibo e acqua.

Dr.ssa Susan: professione veterinaria, ore 21:00 Nat Geo People HD

Su Nat Geo People HD, alle ore 21.00, torna la dottoressa Susan con i suoi animali. La Dr.ssa Susan Kelleher possiede e gestisce una tra le più attive cliniche di cura per animali esotici, che ogni giorno affollano la il suo studio Broward Avian and Exotics.

Serie TV in onda stasera

Le Bureau - Sotto copertura, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic il primo episodio della quarta stagione di “Le Bureau - Sotto copertura”, la serie televisiva francese con protagonista Guillaume “Malotru” Debailly, funzionario dell'intelligence francese della DGSE. Dopo sei anni trascorsi a Damasco sotto copertura, continua a usare l'identità con la quale ha vissuto in Siria.

The Young Pope, ore 21:15 Sky Atlantic +1

Rivediamo la serie evento, coprodotta da Sky, creata e diretta dal premio Oscar Paolo Sorrentino, con protagonisti Jude Law, Diane Keaton e Silvio Orlando. Il giovane Lenny Belardo, alias Pio XIII, è il primo Papa americano della storia. Salito al soglio pontificio, Lenny si dimostrerà un papa controverso, machiavellico e manipolatore.

Mac Gyver, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox, un altro episodio di “Mac Gyver”, il reboot della celebre serie televisiva andata in onda negli anni dal 1985 al 1992. Ideata da Peter M. Lenkov e interpretata da Lucas Till, la serie ha come protagonista sempre Angus MacGyver, che lavora in un'organizzazione governativa statunitense segreta, dove usa il suo talento per risolvere i problemi e salvare vite umane.

Magnum P.I., ore 21:50 Fox

Alle 21:50 su Fox un altro episodio del remake del telefilm cult anni '80, con protagonista un ex Navy Seal che fa il detective alle Hawaii. In questo reboot, Thomas Magnum è interpretato da Jay Hernandez.

Outlander - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Un altro episodio, in prima tv della serie che racconta le avventure della viaggiatrice nel tempo Claire Beauchamp Randall Fraser. Ispirata alla saga letteraria di Diana Gabaldon, ha come protagonista un’infermiera della seconda guerra mondiale.

Criminal Minds - 1^ TV, ore 21.05 Fox crime

La serie “Criminal Minds” racconta il lavoro di un gruppo di criminologi dell’FBI e si ispira all’archivio compilato dai profiler americani. Scritta in collaborazione con un ex agente dell’FBI, è giunta alla quattordicesima stagione.

A very English scandal - 1^ TV, ore 21:55 Fox crime

Secondo episodio della miniserie tv in tre puntate con protagonista Hugh Grant e ispirata a uno dei più grandi scandali della vita politica inglese. Negli anni ‘70 il parlamentare Jeremy Thorpe fu processato e assolto per aver cospirato per uccidere il suo ex amante.

Animal kingdom, ore 21:15 Premium crime

Alle 21:15 su Premium crime un altro episodio di “Animal kingdom”, la serie che segue la vita di un ragazzo diciassettenne, che, dopo dopo la morte di sua madre, si trasferisce dai Cody, una famiglia criminale sotto il controllo della matriarca Smurf.

Shameless, ore 21:14 Premium Stories

Su Premium Stories, un altro episodio di “Shameless”, la serie basata sull'omonima serie britannica del 2004, ideata da Paul Abbott. Protagonista la famiglia Gallagher, composta dal padre Frank, alcolizzato e drogato, e dai suoi sei figli. La maggiore di questi, Fiona, si prende cura degli altri cinque fin dall’adolescenza.

Wrecked, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi, alle 21:15 altri due episodi della prima stagione di “Wrecked”, la serie che racconta la storia di un gruppo di persone bloccate su un'isola, dopo che il loro aereo si è schiantato nell'oceano.

Krypton - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

“Krypton” è una serie basata sui fumetti e i personaggi pubblicati dalla DC Comics. Ambientata su Krypton 200 anni prima della nascita di Kal-El, vale a dire Clark Kent (Superman). Segue le vicende di Seg-El, nonno di Kal-El/Superman.

Programmi per bambini e ragazzi stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox animation

Ancora un episodio della sitcom animata più irriverente della tv. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Futurama, ore 21:20 Fox animation

Proseguono anche gli episodi di “Futurama”, la serie creata da Matt Groening ambientata nella New York del 3000. La sitcom racconta le avventure di Philip J. Fry, fattorino di una pizzeria che finisce accidentalmente in una capsula per il sonno criogenico, risvegliandosi mille anni dopo.

Home - Le avventure di Tip e Oh, ore 20:50 DeA kids

Altri due episodi di “Home - Le avventure di Tip e Oh”, cartone animato sviluppato da Ryan Crego e Thurop Van Orman basato sul film d'animazione tridimensionale di grande successo “Home - A casa”. I protagonisti sono l'alieno Boov Oh, la tredicenne Tip, sua madre Lucy, il gatto Pig, Kyle, Donny, Sharzod, Slushious e Succosa.

Alvinn!!! e i Chipmunks, ore 20:55 Nick jr

Serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

iCarly, ore 21:20 Nickelodeon

Continuano anche i divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:56 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Steven Universe, ore 20:55 Cartoon Network +1

Alle 20:55 su Cartoon Network +1, due episodi di “Steven Universe”, la serie creata da creata da Rebecca Sugar e nominata per tre Emmy Award e cinque Annie Awards.

Striscia, una zebra alla riscossa, ore 20:40 Boomerang

Nella città di Kentucky, durante un temporale un circo itinerante perde per caso un cucciolo di zebra, che fortunatamente viene trovato e raccolto da Nolan che decide di portarlo nella sua fattoria.

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Alle ore 21:00 su Disney Junior, altri tre episodi di “Vampirina”, la serie televisiva a cartoni animati statunitense-irlandese basata sulla serie di libri scritta da Anne Marie Pace. Le vicende raccontate sono quelle di una bambina vampira di nome Vampirina Hauntley (Vi) che si trasferisce dalla Transilvania alla Pennsylvania con la famiglia, per aprire un bed and breakfast.

Harley in mezzo, ore 21:10 Disney Channel

Ancora un episodio di “Harley in mezzo”, la serie televisiva americana che racconta la storia della famiglia Diaz, concentrandosi maggiormente sulla vita adolescenziale di Harley Diaz, figlia di mezzo di una famiglia di 7 figli, che è un prodigio dell'ingegneria.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

Nella puntata di stasera di “Marvel Spider-Man”, Spider-Man incontra il potente e incontrollabile Sandman e lo aiuta a riunirsi con sua figlia.

