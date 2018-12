Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 28 novembre

Programmi TV in onda stasera

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, ore 21:15 Sky Uno (REPLICHE)

Su Sky Uno, alle 21:15, Alessandro Borghese conduce le ultime due puntate di “4 ristoranti” e cerca tra Bormio e Livigno il miglior ristorante di cucina di bosco della Valtellina. Poi si sposta a Torino per trovare la migliore trattoria urbana della città.

33 Giri Italian Masters, ore 21:15 Sky Arte

Franco Battiato - La voce del padrone - Sky Arte vi porta alla scoperta degli album che hanno fatto la storia della musica italiana. Per “33 Giri Italian Masters”, stasera raccontiamo i segreti dell’album “La voce del padrone” di Franco Battiato.

Il contadino cerca moglie, ore 21:00 Fox life

Un’altra puntata dello show condotto da Diletta Leotta . La conoscenza tra contadini e pretendenti prosegue e andiamo nelle fattorie dove iniziano le prime eliminazioni.

The Killing season, ore 21:05 Crime Investigation

Su Crime investigation, la docu-serie prodotta dal pluripremiato Alex Gibney. La serie verte sulla caccia ai più temuti assassini e ricercati serial killer americani.

Macchine da Oscar, ore 21:00 Blaze

Robert “Videobob” Moseley ci porta a bordo dei bolidi che hanno segnato alcuni importanti film. Questa sera è la volta della Jeep di “Jurassic Park” e di Kit, la macchina di “Supercar”.

Chi veste la sposa - mamma contro suocera, ore 21.00 lei

La protagonista di “Chi veste la sposa - mamma contro suocera” di oggi è Erika Nostro - Dopo due anni di convivenza, Erika sposerà il suo Leonardo. All’abito penseranno mamma Debora e la suocera Marisa. Chi vincerà la sfida?

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Il documentario che mostra come vengono prodotti e realizzati oggetti comuni e di uso quotidiano. Ogni puntata ha un'introduzione storica che mostra come e dove è stato creato il prodotto e che cosa usavano le persone prima di esso.

Apocalypse: l’ascesa di Hitler, ore 20:55 National Geographic

Il Fuhrer - 1929. La Germania affronta un periodo di crisi terribile e milioni di elettori si recano alle urne con la paura del “pericolo rosso”. L'ascesa di Hitler è ormai inarrestabile, così come lo è la sua dittatura.

Mega costruzioni, ore 21:05 Discovery Science

Il programma che svela tutti i segreti delle grandi costruzioni. In questa puntata, seguiamo la costruzione del Cape Town Stadium di Città del Capo, lo stadio dei Mondiali FIFA 2010.

Mega navi da crociera, ore 21:10 Discovery travel & living

Nella seconda stagione di “Mega navi da crociera” scopriamo le più grandi navi da crociera del mondo, veri e propri giganti di ingegneria e tecnologia. Viaggeremo in posti da sogno a bordo di navi maestose.

Enigmi alieni - Giorgio Edition, ore 21:00 History

Su History, alle 21:00, un’altra puntata di “Enigmi alieni - Giorgio Edition”, la serie che vede la partecipazione dello scrittore Giorgio Tsoukalos, che intervista degli esperti in teoria degli antichi astronauti, che ipotizzavano il contatto tra civiltà extraterrestri e antiche civiltà umane.

Wild Spagna, ore 21:00 Nat Geo wild

Andiamo nel sud della Spagna alla scoperta di particolari specie animali, tra cui l'aquila imperiale, la lince pardina e il leggendario lupo iberico. Avventuriamoci nella Sierra Morena, un paradiso che oggi affronta un futuro incerto.

L’ospedale dei miracoli, ore 21:00 Nat Geo people

Seguiamo il lavoro di un team di specialisti del St. Vincent's Hospital, che eseguono ogni giorno procedure mediche in grado di salvare le vite.

Serie TV in onda stasera

Kidding - Il fantastico mondo di Mr Pickles - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Prosegue, su Sky Atlantic, “Kidding - Il fantastico mondo di Mr Pickles”, la serie tv creata da Dave Holstein, con protagonisti Jim Carrey, Catherine Keener, Frank Langella e Judy Greer. Nella serie seguiamo le vicende di Jeff Piccirillo, un noto presentatore televisivo per bambini conosciuto come Mr. Pickles.

I’m dying up here - Chi è di scena - 1^ TV, ore 22:15 Sky Atlantic

Jim Carrey è il produttore di “ I’m dying up here - Chi è di scena ”, in prima tv alle 22:15 su Sky Atlantic. La serie tv è basata sul romanzo best seller di William Knoedelseder ed è ambientata sulla scena della stand-up comedy della Los Angeles anni '70.

Britannia - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic +1

Alle 21:15 su Sky Atlantic +1 prende il via una nuova produzione originale Sky, ambientata nel 43 d.C. quando l'esercito romano, determinato e allo stesso tempo intimorito, ritorna a conquistare il cuore celtico della Britannia.

Midnight, Texas - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Su Fox un altro episodio di “Midnight, Texas”, la serie tv con protagonista Manfred Bernardo, un medium che comunica con i morti e, consigliato dalla nonna defunta, si trasferisce in Texas, nella cittadina di Midnight, abitata da vampiri e streghe.

American Horror Story - Apocalypse - 1^ TV, ore 21:50 Fox

L’ottava stagione della serie tv horror “American Horror Story - Apocalypse” è un crossover tra “Murder House” e “Coven”. Ogni stagione della serie tv ha una trama e personaggi a sé. “American Horror Story” vanta sedici Emmy Awards e due Golden Globe.

Art of Crime, ore 21:05 Fox crime

Alle 21:05, in prima visione su Fox crime, il primo episodio di “Art of Crime”, la serie tv francese sui crimini che riguardano il mondo dell’arte. I protagonisti sono Antoine Verlay, capitano di polizia e Florence Chassagne, storico dell'arte, che conducono le indagini presso l'Ufficio centrale della “Police nationale” per la lotta al traffico di beni culturali.

Shades of blue - 1^ TV, ore 21:15 Premium crime

Su Premium crime, il secondo episodio di “Shades of blue”, il poliziesco procedurale con protagonista Jennifer Lopez, nei panni di un’investigatrice corrotta della polizia di New York. La serie tv è valsa alla Lopez un un People's Choice Awards come migliore attrice.

Life sentence - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

“Life sentence” racconta le vicende di Stella Abbot, una donna a cui viene diagnosticato un cancro terminale e passa 8 anni come se fossero gli ultimi della sua vita. Essendo guarita, deve fare i conti con le scelte sbagliate fatte quando credeva di avere poco da vivere.

Superstore - 1^ TV, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi alle 21:15, in prima visione tv, due episodi della terza stagione di “Superstore”, la sit-com con protagonisti America Ferrera e Ben Feldman nei panni di impiegati di un superstore americano.

The originals - 1^ TV, ore 21.15 Premium Action

Un altro episodio della quinta stagione di “The originals”, in prima visione tv. La serie è ambientata nel quartiere francese di New Orleans e segue le vicende di Niklaus Mikaelson, un ibrido appartenente alla famiglia dei Vampiri Originali.

Will & Grace, ore 20:55 Fox Comedy

Su Fox Comedy, alle 20:55, la terza stagione di “Will & Grace”, la serie cult che porta sugli schermi le storie di Will, Grace, Karen e Jack. La sit-com è ambientata a New York, nell'Upper West Side di Manhattan.

Younger, ore 21:20 Fox Comedy

In prima visione Fox Comedy, un altro episodio di “Younger”, la serie creata da Darren Star (Sex and the City), con protagonisti con Sutton Foster e Hilary Duff. Il racconto delle vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni.

4 donne e 1 funerale, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 un altro episodio della serie ambientata in un villaggio austriaco incastonato nelle Alpi e chiamato Dorf-Ilm. Le protagoniste sono quattro amiche con l'hobby di indagare sui casi di morte che si verificano nel loro villaggio e che ritengono sospette.

Programmi per bambini e ragazzi stasera in TV

I Simpson, ore 21:00 Fox animation

Ancora un episodio della sitcom animata più irriverente della tv. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Futurama, ore 21:25 Fox animation

Proseguono anche gli episodi di “Futurama”, la serie creata da Matt Groening ambientata nella New York del 3000. La sitcom racconta le avventure di Philip J. Fry, fattorino di una pizzeria che finisce accidentalmente in una capsula per il sonno criogenico, risvegliandosi mille anni dopo.

Home - Le avventure di Tip e Oh, ore 20:55 DeA kids

Altri due episodi di “Home - Le avventure di Tip e Oh”, cartone animato sviluppato da Ryan Crego e Thurop Van Orman basato sul film d'animazione tridimensionale di grande successo “Home - A casa”. I protagonisti sono l'alieno Boov Oh, la tredicenne Tip, sua madre Lucy, il gatto Pig, Kyle, Donny, Sharzod, Slushious e Succosa.

Shimmer and Shine, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr, un altro episodio di “Shimmer and Shine” la serie che vede come protagonista una ragazzina di nome Leah e il suo vicino di casa Zac. I due scoprono una bottiglia magica da cui fuoriescono due geniette gemelle di nome Shimmer e Shine.

Alvinn!!! e i Chipmunks, ore 21:20 Nick jr

Serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

iCarly, ore 21:10 Nickelodeon

Continuano anche i divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Teen Titans Go!, ore 21:10 Cartoon Network

La serie animata statunitense tratta dall'omonimo fumetto, è uno spin-off che riprende in chiave parodistica i personaggi di “Teen Titans”, senza avere continuità con la serie. Protagonisti sono Robin, Stella Rubia, Beast Boy, Corvina e Cyborg.

Steven Universe, ore 20:55 Cartoon Network +1

Alle 20:55 su Cartoon Network +1, due episodi di “Steven Universe”, la serie creata da creata da Rebecca Sugar e nominata per tre Emmy Award e cinque Annie Awards.

Scooby Doo e il mistero del wrestling, ore 20:40 Boomerang

Shaggy e Scooby hanno vinto i biglietti per l'epico evento WrestleMania ma una volta giunti nella WWE City ci sarà un terribile orso rosso a minacciarli.

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Alle ore 21:00 su Disney Junior, altri tre episodi di “Vampirina”, la serie televisiva a cartoni animati statunitense-irlandese basata sulla serie di libri scritta da Anne Marie Pace. Le vicende raccontate sono quelle di una bambina vampira di nome Vampirina Hauntley (Vi) che si trasferisce dalla Transilvania alla Pennsylvania con la famiglia, per aprire un bed and breakfast.

Harley in mezzo, ore 21:10 Disney Channel

Ancora un episodio di “Harley in mezzo”, la serie televisiva americana che racconta la storia della famiglia Diaz, concentrandosi maggiormente sulla vita adolescenziale di Harley Diaz, figlia di mezzo di una famiglia di 7 figli, che è un prodigio dell'ingegneria.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

Nella puntata di stasera di “Marvel Spider-Man”, mentre deve impedire alla Gatta Nera di mettere a segno una serie di furti, Spider-Man deve anche rispettare i suoi doveri scolastici.

