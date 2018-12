Gli Artisti del Panettone: Alfonso Pepe

Alfonso Pepe , grande tra i grandi, da bambino conosceva solo il panettone industriale, ma crescendo ha cambiato le regole. Non perdere gli "Artisti del Panettone", tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 19.10 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11, continua a leggere e scopri i segreti del panettone di Alfonso Pepe

Cosa c’entra il panettone con Sant’Egidio Monte Albino? Molto, perché è proprio in questa cittadina campana, vicino Salerno, che ha sede la pasticceria di Alfonso Pepe, il cui lievitato da anni svetta in cima a tutte le classifiche gastronomiche.

Il suo segreto? Ovviamente nella lievitazione che Alfonso segue personalmente e che dura ben 36 ore. Un tempo lungo ma necessario per ottenere un panettone digeribilissimo e leggero. Si va dalla versione classica alle meravigliose varianti con frutta speciale o creme golose. Alfonso ha pensato anche ai puristi producendo un panettone senza uvetta e canditi.

Il suo must have: il Panettone con le albicocche del Vesuvio che rappresenta le origini contadine del mastro dolciere, il gusto e i profumi della sua terra. Per questo prezioso lievitato, Pepe vuole solo aromi naturali: limoni, arance e mandarini che recupera da piccoli agricoltori veraci legati al territorio vulcanico.

