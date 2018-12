Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 21 novembre

Diamo un’occhiata ai programmi e alle serie tv in onda sui canali Sky stasera, mercoledì 21 novembre.

Programmi TV in onda stasera

Alessandro Borghese - 4 ristoranti, ore 21:15 Sky Uno

Milano - In questa puntata Alessandro Borghese si trova a Milano, alla ricerca del miglior ristorante di carne alla griglia della città. Ogni ristoratore assaggia la cucina degli altri e alla fine la votazione espressa su location, menu, servizio e conto decreterà il vincitore. Il Triangolo del Riso - Tra Novara, Vercelli e Pavia, Alessandro Borghese è pronto a decretare il miglior ristorante di riso del Triangolo del Riso. Ciascun ristoratore sarà giudicato dagli altri su location, menu, servizio e conto. Ma il voto di chef Borghese può cambiare la classifica e il vincitore.

33 Giri Italian Masters, ore 21:15 Sky Arte

Come è profondo il mare - Ci sono album che hanno segnato la storia della musica italiana: andiamo alla scoperta dei loro segreti. Davanti ai mixer degli storici studi di registrazione, ospiti d'eccezione commenteranno le tracce.

Il contadino cerca moglie, ore 21:00 Fox life

Nella nuova edizione de “Il contadino cerca moglie”, Diletta Leotta ci accompagna nelle fattorie dei nostri contadini per scoprire come prosegue la conoscenza con i pretendenti e il duro impatto con la vita di campagna.

La mia vita in una setta, ore 21:05 Crime Investigation

Le armi del male - Un uomo, un tempo membro di un gruppo religioso, tenta di mettere in guardia l'opinione pubblica sulle brutali pratiche compiute dal leader di questa pericolosa setta. La parola ai sopravvissuti - Alcuni ex adepti di sette religiose condividono la loro esperienza con la giornalista Elizabeth Vargas.

Macchine da Oscar, ore 21:00 Blaze

Robert “Videobob” Moseley ci porta a bordo dei bolidi che hanno segnato alcuni importanti film. La Cadillac di Scarface - Un membro del cast di Scarface chiede di trasformare una Cadillac nell'auto di Tony Montana. L'auto degli Acchiappafantasmi - Il team deve trasformare un Cadillac versione ambulanza nell'auto dei Ghostbusters.

Chi veste la sposa - mamma contro suocera, ore 21:00 lei

La protagonista di “Chi veste la sposa - mamma contro suocera” di oggi è Irene Vitaloni - Per la veterinaria Irene è il momento di accudire un altro cucciolo: il suo Luca! Irene sogna un abito elegante, sarà accontentata o mamma e suocera si concederanno qualche colpo di testa?

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che ci regala un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Scopriamo come vengono realizzati gli oggetti di uso quotidiano e diversi prodotti, tra cui i noodles orientali e i motori rotativi, le carrucole in acciaio e gli occhiali.

Apocalypse: l’ascesa di Hitler, ore 20:55 National Geographic

Le origini del male - Come riuscì Hitler a conquistare la Germania? Nessuno avrebbe descritto questo mediocre studente come colui che sarebbe diventato il dittatore della nazione: il Fuhrer.

Ingegneria del caos, ore 21:05 Discovery Science

Aeroporti - Indaghiamo sui posti più affollati della Terra. All'aeroporto di Hong Kong ogni anno transitano mezzo miliardo di tonnellate di merci e 50 milioni di persone.

Mega navi da crociera, ore 21:10 Discovery travel & living

Mega navi da crociera torna con la seconda stagione per accompagnarci in alcuni dei luoghi più belli del mondo a bordo delle navi da crociera più incredibili e maestose che si siano mai viste. L'Azamara Journey - L'Azamara Journey è una nave da crociera R-Class con una stazza lorda di circa 30.277 tonnellate. Questa lussuosa nave dispone di una piscina, di una sala da pranzo e di diversi interni di classe.

Enigmi alieni - Giorgio Edition, ore 21:00 History

“Enigmi Alieni” è la serie che scava tra simboli, leggende ed eventi inspiegabili per cercare le prove di una civiltà aliena. I Ciclopi di Malta - Malta ospita strutture megalitiche realizzate da una misteriosa società preistorica. Da chi vennero costruite queste strutture? Il teorico Giorgio Tsoukalos analizza i Ciclopi di Malta.

Destination Wild: Wild Perù, ore 21:00 Nat Geo wild

La legge della giungla - Un'avventura alla scoperta del lato più selvaggio e nascosto del Perù, terra di forti contrasti. Andiamo nell'area chiamata 'Madre de Dios', una regione nel sud est del Paese ricca di biodiversità.

L’ospedale dei miracoli, ore 21:00 Nat Geo people

Al St. Vincent's Hospital, seguiamo il lavoro di un team di specialisti che esegue ogni giorno procedure mediche in grado di salvare le vite. Tornare a respirare - Ana, 43 anni, attende da due anni un trapianto che le consentirebbe di respirare meglio. Per lei, è giunto il momento dell'operazione. L'attesa è finita - Da 5 mesi, Harry è in ospedale. Deve scegliere se sottoporsi a un'operazione per sostituire il femore o subire l'amputazione.

Serie TV in onda stasera

Kidding - Il fantastico mondo di Mr Pickles - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Jim Carrey interpreta una star della tv per bambini in crisi. Jeff decide per una volta di uscire dalla sua comfort zone. Seb intanto cerca di far accettare a suo figlio i cambiamenti dello show. Mentre aspetta che Vivian lo richiami, Jeff cerca di non perdere il suo ottimismo. Ma un incontro con Jill peggiora le cose.

I’m dying up here - Chi è di scena - 1^ TV, ore 22:15 Sky Atlantic

Torna la serie prodotta da Jim Carrey ambientata sulla scena della stand-up comedy della Los Angeles anni '70. Mentre Edgar e Arnie si dedicano ad un'impresa rischiosa, Ron ha una sgradevole sorpresa.

Midnight, Texas - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Segreti dal passato - Mentre la relazione tra Creek e Manfred si fa più intima, qualcosa rischia di rovinare tutto: il passato di Manfred viene letteralmente a reclamarlo, nella persona del misterioso Hightower.

American Horror Story - Apocalypse - 1^ TV, ore 21:50 Fox

Serie antologica vincitrice di 2 Golden Globes e 16 Emmy Awards. La nuova stagione è un crossover tra “Murder House” e “Coven”, e vede protagonista un anticristo che agisce in un futuro distopico.

Blue Bloods, ore 21:05 Fox crime

Alle 21:05, in prima visione su Fox crime, due episodi di “Blue Bloods”. Oltre il limite - Un agente sotto copertura viene ucciso, e l'indagine porta a galla alcuni segreti della vittima. Intanto, un tossico avvicina Erin per chiederle aiuto, ma quando viene riconosciuto, scappa. Esuli - Nel finale della quarta stagione, Danny lavora ad un caso delicatissimo, per cui chiede l'aiuto di suo padre: Frank si rende conto che le implicazioni del caso sono enormi.

Shades of blue - 1^ TV, ore 21:15 Premium crime

Poliziotti buoni - Harlee e Wozniak tornano al lavoro dopo la terribile esperienza che ha portato entrambi a un passo dalla morte.

Law & Order - True crime, ore 22:04 Premium Crime

Alle 22:04 su Premium Crime un altro episodio di “Law & Order - True crime”. The Menendez Murders - Leslie cerca di impedire che le registrazioni del dottor Oziel contenenti la confessione di Erik e Lyle vengano accolte come...

Life sentence - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Ricominciare a vivere - Stella vuole presentare domanda per una posizione da direttrice di caffetteria, ma scopre che i suoi genitori le hanno mentito su un argomento importante.

Mr Robot, ore 22:04 Premium Stories

Il bug - Dopo il risveglio in ospedale, Elliot si impone di condurre una vita normale, ma non riesce a liberarsi della Fsociety. Gideon è sempre più sospettoso.

Superstore - 1^ TV, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi alle 21:15, in prima visione tv, due episodi della terza stagione di “Superstore”. Amnistia - In sala relax i dipendenti del Cloud Nine se la ridono davanti al video di Jonah e Amy che si baciano durante il tornado. Glenn è sconvolto in quanto all'epoca lei era sposata. Concorrenza sleale - Il personale di Cloud Nine si riunisce per salutare Jeff che si è dimesso, e che non ammettendo di essere disoccupato, fa credere a Glenn di essere passato alla…

The originals - 1^ TV, ore 21.15 Premium Action

Un altro episodio della quinta stagione di “The originals”, in prima visione tv. La fuga di Hope - Hope e Roman si dirigono in un posto sperduto in cui poter lanciare l'incantesimo di vincolamento, mentre Klaus parte all’inseguimento della figlia con l'aiuto di Caroline.

Younger, ore 21:20 Fox Comedy

Creata da Darren Star (Sex and the City), la serie segue le vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni. Matrimonio in vista - Josh viene incluso in un profilo del New York Times e questo finisce per provocare dei problemi nella sua relazione con Liza.

4 donne e 1 funerale, ore 21:45 Fox Comedy

Le storie di quattro amiche che indagano da dilettanti sui decessi che sembrano sospetti. Sepolto vivo - A Ilm fervono grandi preparativi in vista dell'annuale competizione dedicata al paese floreale più bello. Purtroppo, però, le cose non vanno come previsto.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera

I Simpson, ore 21:00 Fox animation

Ventunesima stagione del cartone cult sulla famiglia più strampalata, politicamente scorretta e cinica d'America. Bart si vende l'anima - Convinto che l'anima non esista, Bart vende la sua a Milhouse per 5 dollari, ma vedendo che tutto per lui è cambiato, decide di chiedere aiuto a Lisa.

Futurama, ore 21:25 Fox animation

Gioco di Bender. 1a parte - Ignorando gli ordini del professor Farnsworth di risparmiare il carburante a causa del prezzo, Leela porta la navetta Planet Express a un demolition derby. Gioco di Bender. 2a parte - Trovandosi nella base di estrazione della materia nera, i tre scoprono centinaia di mordicchiani tenuti in cattiveria, incluso lo stesso Mordicchio.

Home - Le avventure di Tip e Oh, ore 20:55 DeA kids

Bollette salate / Una casa per Smek - Tip diventa una tassista per pagare le bollette - Oh aiuta Smek a cercare una nuova casa, ma non sarà un'impresa facile. La nuvola / Buvertà - Oh presta a Tip la sua nuvola per conservare tutti i suoi ricordi - Oh esegue un antico rituale Buv per celebrare la sua Buvertà.

Paw Patrol, ore 20:55 Nick jr

Cuccioli sotto zero / I cuccioli salvano Alex il contadino - Il camion per la consegna dei surgelati di Roger rimane bloccato in un fosso. I cuccioli salvano i dolcetti / I cuccioli prendono la seggiovia - Il camion del signor Porter cade nella baia mentre sta consegnando il cibo e i dolcetti per i cuccioli.

iCarly, ore 21:10 Nickelodeon

I divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show più amato dai ragazzi e presentato come sempre dalla simpatica Carly. Il sabotaggio - I Plain White T's devono suonare ad iCarly, ma Nevel progetta di sabotare l'evento facendo hackeraggio sul sito. La promessa - Carly ottiene una B nel compito di storia e si intristisce perché pensa di meritare di più. Sam penetra nel computer della scuola per modificare il voto.

Teen Titans Go!, ore 21:10 Cartoon Network

Maschi Vs Femmine - Robin, Bibi e Cyborg sono convinti che le femmine siano migliori. La ragazza cristallo - I Teen Titans si scontrano con Dottor Luce al circolo polare artico, qui cadono in un mondo sotterraneo dove conoscono Kole, una bambina che può trasformarsi in cristallo.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 21:20 Cartoon Network +1

Il candidato - Un gruppo di ragazzi resta bloccato nella scuola dopo una festa di beneficenza per i loro genitori. Gumball viene eletto come leader, ma succede il caos. Il terzo amico del cuore! - Gumball e Darwin ammettono di essersi un po' annoiati l'uno dell'altro e concordano di mettersi alla ricerca di un terzo amico del cuore.

Bugs Bunny Show, ore 20:40 Boomerang

Regia di F. Freleng, con M. Blanc, June Foray, Frank Nelson; 1981. Non perdere l'imprevedibile Bugs e le sue stravaganti avventure.

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Il creaturinario - Quando arriva il veterinario per creature magiche, Vampirina lo aiuta a prendersi cura di un uovo. Il mostro coccoloso - Un mostro coccoloso vuole imparare da Vampirina le tecniche dello spavento. Il pasticcio delle piante - Edna partecipa a un Concorso di Pollice Verde, ma involontariamente utilizza i semi magici di Oxana.

Ladybug, ore 21:10 Disney Channel

Gelatone - Ladybug e Chat Noir affrontano André il gelataio, che divenuto Gelatone, vuole trasformare tutti i parigini in statue di gelato per poterli poi sciogliere! Orsaccio - Il maggiordomo di Chloè, umiliato di fronte a tutti da lei, viene akumatizzato da Papillon. Divenuto ora Despair Bear, può manovrare chiunque e vuole vendicarsi di Chloè.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

Hobgoblin. Parte 2 - Hobgoblin vuole distruggere Spider-Man a qualunque costo. Al nostro eroe non resta quindi che trovare un modo per impedirglielo.

