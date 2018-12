Programmi TV da non perdere stasera, domenica 18 novembre

Diamo un’occhiata ai programmi e alle serie tv in onda sui canali Sky stasera, domenica 18 novembre.

Programmi TV in onda stasera sui canali Sky

Mix & Match - 1^ TV, ore 21.15 Sky Uno

Settima puntata del programma condotto da Lodovica Comello. 4 donne si sfidano in una gara a colpi di stile. Le concorrenti devono cercare un outfit a tema sul portale YOOX e poi affrontare delle prove a eliminazione.

I killed John Lennon, ore 21:15 Sky Arte

Regia di C. Wilson. Mark David Chapman aveva 25 anni quando uccise John Lennon nel 1980. Cosa lo spinse a compiere quel gesto? Questo film analizza la personalità distorta di uno degli assassini più noti del XX secolo.

Crescere Neofascisti, ore 21:15 Sky Atlantic

Viaggio all'interno dell'universo Lealtà Azione - Il Racconto del Reale - Alla scoperta di un gruppo di estrema destra della periferia milanese in un momento storico in cui i movimenti nazionalisti raccolgono un consenso crescente.

La mia vita in una setta, ore 21:15 Crime Investigation

La giornalista Elizabeth Vargas racconta storie di persone che sono uscite dal controverso mondo delle sette. Testimoni di un incubo - Una donna, vittima di abusi durante l'infanzia, parla della sua esperienza. Marchiata per sempre - Sarah, adepta di NXIVM, racconta la sua terribile esperienza.

Il mago di Hollywood, ore 21:00 Blaze

Come Robert De Niro - In “The Score”, Nick Wells, interpretato da Robert De Niro, escogita un metodo unico per aprire una cassaforte. Testiamo questo e alcuni trucchi usati nel film “Una calibro 20 per lo specialista”. Scene da Star Trek - La battaglia del capitano James T. Kirk contro Gorn è uno degli episodi più popolari di “Star Trek”. Con la collaborazione del museo Star Trek di New York, Terry e Larry analizzano lo scontro.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21:00 lei

Nella puntata di stasera di “Malattie imbarazzanti XXL”, la dott.ssa Pixie verifica i danni causati dall'eccesso di peso alle articolazioni. Il dott. Christian, invece, incontra un'adolescente che ha perso molti chili ma il cui corpo ora sembra quello di una 90enne.

100% Sexy - 1^ TV, ore 21:50 lei

Tornare a brillare - In questo episodio Karen, Dan e Melissa aiutano Hannah ad abbracciare un look colorato, e Molly a essere di nuovo quella donna elegante che era un tempo.

Mad Dog: armi di famiglia, ore 21:00 Discovery Channel

Coltelli salvavita - La Mad Dog crea uno strumento su misura per aiutare le vittime di incidenti stradali per un centro di soccorso nello Utah. Si occupano inoltre dell'aggiornamento di una spada classica.

Alla ricerca della tomba di Erode, ore 20:55 National Geographic

Alla ricerca della tomba di Erode - Nel 2006, l'archeologo Ehud Netzer scoprì quella che poteva essere la tomba di Erode. Ma oggi, nuove scoperte e analisi portano gli esperti a credere che il luogo di sepoltura di Erode debba essere ancora scoperto.

Nord Corea: la dinastia Kim, ore 21:55 National Geographic

Il regno dei Kims - La storia della dinastia Kim attraverso i racconti di chi ha vissuto momenti decisivi per il Paese. Dopo anni di sottomissione al Giappone, Kim Il Sung lotta per il potere.

Mega costruzioni, ore 21:05 Discovery Science

Il ponte di Hong Kong - L'incredibile Stonecutters Bridge di Hong Kong, sospeso su un corso d'acqua trafficato, sarà lungo più di un chilometro. Un nuovo record nel settore.

La mia nuova casa sull’albero, ore 21:10 Discovery travel & living

Una casa in Alaska - Pete è pronto a costruire la sua seconda casa sull'albero in Alaska! La sua missione è realizzare una struttura in grado di essere riscaldata grazie all'installazione di una sauna. Shaquille O'Neal - Pete cerca di soddisfare la richiesta della leggenda del basket Shaquille O'Neal. Il team realizza una particolare struttura a forma decagonale con soffitti molto alti.

L’Italia del treno, ore 21:00 History

Hitler e Mussolini: il lato oscuro dei binari - Beppe Severgnini e Raffaele Di Placido raccontano come si attuavano i sabotaggi ferroviari dei partigiani e analizzano il ruolo delle ferrovie durante il fascismo.

La storia delle armi, ore 21:50 History

Le armi a distanza - Le armi a distanza garantiscono maggiore sopravvivenza ai soldati. Esperti di fama internazionale conducono importanti esperimenti per mostrare le caratteristiche di questi strumenti.

Mystery Gorilla, ore 21:00 Nat Geo Wild

Avventurandosi nella giungla, la primatologa Mireya Mayor cercherà di esplorare il misterioso mondo dei gorilla per capire il loro complesso sistema relazionale e il comportamento di questi esemplari unici.

Africa: paradiso perduto, ore 21:55 Nat Geo Wild

Conosciuto come il luogo in cui Noè lasciò la sua Arca, il Mozambico è una terra ricca di animali selvatici. Ma in 15 anni di guerra civile, molte specie sono state quasi completamente spazzate via.

Dr.ssa Susan: professione veterinaria, ore 21:05 Nat Geo People HD

Su Nat Geo People HD, alle ore 21.05, torna la dottoressa Susan con i suoi animali. Un mistero da risolvere - I dottori analizzano la misteriosa massa di un piccione e trovano un corpo estraneo in un furetto. Toccherà alla dottoressa tentare di rimuovere l'oggetto. Ce la farà?

Serie TV in onda stasera sui canali Sky

L’uomo di casa - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Settima stagione per le vicende tragicomiche di Mike Baxter, padre di famiglia vecchio stampo e un po' maschilista, che deve vedersela con moglie e ben tre figlie femmine.

Fresh off the boat - 1^ TV, ore 21:25 Fox

Quinta stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

The Big Bang Theory, ore 21:50 Fox

Le avventure di un gruppo di geniali nerd in una delle serie più popolari e premiate degli ultimi anni. La violazione dello Skywalker - Mentre viaggiano verso Berkley per una conferenza, Leonard e Sheldon fanno una deviazione, finendo nei guai. Il resto del gruppo aiuta Howard a svuotare la casa della mamma.

Empire - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Quinta stagione per il musical drama vincitore di un Golden Globe. Ciò che è fatto - Mentre tentano di reclutare più artisti per la nuova etichetta, Cookie e Lucious fanno una scommessa su chi tra loro avrà più successo.

Blue Bloods, ore 21:05 Fox Crime

Accordi segreti - Danny e Maria investigano sull'omicidio di un rispettato professore universitario. Danny intanto scopre che suo padre gli ha nascosto che il Procuratore Distrettuale sta indagando su di lui. Conflitto d'interessi - Erin è assegnata al caso di un agente accusato di aver ucciso un sospettato che era già in custodia. Nel frattempo, Jamie incoraggia Eddie e perdonare il padre per i suoi passati errori.

Training day, ore 21:15 Premium Crime

Apocalypse now - L'agente di polizia Kyle Craig viene promosso a detective della S.I.S., la Sezione Indagini Speciali, per tenere sotto controllo il detective Frank Rourke.

Deception - 1^ TV, ore 22:04 Premium Crime

Il piazzamento - Cameron e Kay indagano su una società segreta dove trovano che uno dei membri ha uno stretto rapporto con la famiglia.

Imposters - 1^ TV, ore 21:15 Premium stories

Maddie, la protagonista di “Imposters”, è una truffatrice che, con l'aiuto dei suoi due compagni di squadra, riesce a sedurre uomini e donne per approfittarsi di loro. Ci vediamo, biscottino - Sophia, Max e Sally pianificano la loro mossa contro il Dottore per vendicarsi definitivamente di lui. Ma Maddie ha un piano tutto suo.

The good place, ore 21:15 Premium Joi

Tahani al-jamil - A casa di Eleanor si presenta Tahani, la vicina di casa, per farle un regalo.Ma Eleanor non si fida affatto di lei, perché la ritiene una falsa buona. Jason mendoza - Eleanor scopre che Jianyu è in realtà Jason Mendoza, un DJ dilettante e piccolo spacciatore spiantato.

The vampire diaries, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action, un altro episodio di “The vampire diaries”. La protagonista è Elena Gilbert, una normale ragazza adolescente che vive a Mystic Falls, in Virginia. La sua vita viene sconvolta quando scopre che il suo ragazzo, Stefan Salvatore, è un vampiro.

Sex & The City, ore 21:05 Comedy Central

Ti è piaciuto? - Quando il ragazzo di Charlotte si addormenta durante il sesso, lei decide di andare con le amiche ad un corso di sesso tantrico. Carrie esce con un affascinante compositore, ma scopre che l'uomo è un ex alcolizzato. Meglio giovani o mature? - Le amiche sono invitate ad un party negli Hamptons, dove si trovano a dover competere con delle ragazze più giovani di loro, che rubano loro la scena e anche qualcosa di più.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera su Sky

I Simpson, ore 21:00 Fox Animation

Continuano le avventure della famiglia Simpson, con gli episodi della ventiquattresima stagione della serie vincitrice di 32 Emmy Awards. La carica delle dozzine e uno - Il Piccolo Aiutante di Babbo Natale si accoppia con una femmina della sua razza, che partorisce dei cuccioli, di cui il sig. Burns ha bisogno.

Futurama, ore 21:25 Fox Animation

Colpo grosso di Bender. 3a parte - Tutti ora vivono in povertà grazie agli alieni, mentre Leela e Lars decidono di sposarsi. Colpo grosso di Bender. 4a parte - Fry capisce che Leela è ancora triste dal fatto che Lars l'abbia lasciata sull'altare, e prova a farli tornare insieme.

Kaeloo, ore 21:00 DeA kids

Chi è intelligente? - Stumpy è stanco di essere trattato da sciocco e, dopo l'ennesimo incidente, il suo desiderio viene esaudito. Ce la fai o ce la fai - Kaeloo e i suoi amici giocano a: “Ce la fai o... ce la fai!” Il gioco consiste nel superare prove difficili: chi soccombe, si ritrova nel paese di “Non ce la faccio!” La partita di calcio - Mr. Cat e Stumpy si sfidano a calcio. I due calciatori avranno vita difficile a far entrare la palla in porta data la straordinaria bravura di Quack-Quack fra i pali. La macchina del tempo - Quack-Quack mangia troppo yogurt e la sua salute ne risente. Allora Kaeloo grazie a una macchina del tempo, torna alla prima puntata per intervenire in tempo.

Shimmer and Shine, ore 21:20 Nick jr

Samira e Zeta / La gemma gioiello - Samira racconta alle bambine come ha conosciuto Zeta. Quando erano piccole, Samira e Zeta frequentavano la scuola per apprendisti geni ed erano diventate amiche.

Giulio coniglio, ore 21:45 Nick jr

Un maestro troppo silenzioso - È una giornata fredda e ventosa nella foresta. Giulio e i suoi amici sono emozionati perché Leo ha deciso di… Un portafortuna capriccioso - Mancano pochi giorni alla gara di corsa. Tutti si allenano per vincere.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Torna su Cartoon Network (canale 607 di Sky) “Lo Straordinario Mondo di Gumball”, la serie con protagonista il gatto blu più stravagante del canale. La gabbia - Corneille sfida un energumeno per amore dell'infermiera anche a costo di rimetterci la salute. Il consiglio - Il signor Small ha perso la motivazione nel lavoro perché nessun alunno ascolta i suoi consigli. Darwin e Gumball lo aiuteranno a recuperare la fiducia in se stesso.

Scooby Doo e il mistero del rock’n’roll, ore 20:40 Boomerang

Scooby e i suoi sono a Detroit Rock City per risolvere il caso di una Strega che sta disturbando il concerto di Halloween al Parco Divertimenti dei KISS.

Topolino e gli amici del rally, ore 21:10 Disney Junior

La pessima giornata di Paperino - Paperino salva una puzzola dalle grinfie di Butch convinto sia un gattino. La puzzola si affeziona e vuole stare sempre con lui. Le api scout - Le Aiutamiche devono aiutare Hilda al campo scout.

Ducktales, ore 21:10 Disney Channel

Caccia alla Numero Uno - Qua, annoiato dal consiglio di amministrazione di Paperone, per errore usa la numero uno dello zio in un distributore di bibite, chiedendo poi aiuto ad Archimede.

Summer Camp, ore 21:40 Disney Channel

Guerra del cibo - Quando Murphy sfida i ragazzi a preparare la cena del campeggio, fra loro cresce l'istinto di competizione.

Marvel Spider-Man, ore 20:30 Disney XD

Al di sopra di tutto - Spider-Man deve infiltrarsi nelle superstar virali conosciute come i Wake Riders per capire quale sia il gioco finale con la tecnologia rubata di Avvoltoio. Una seconda possibilità - Spider-Man è elettrizzato perché comincia il secondo anno come supereroe e come studente alla Horizon High, ma scopre che anche Doc Ock reclama una seconda possibilità.

