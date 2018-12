Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 7 novembre

Diamo un’occhiata ai programmi e alle serie tv in onda sui canali Sky stasera, mercoledì 7 novembre.

Programmi TV in onda stasera sui canali Sky

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, ore 21:15 Sky Uno (replica)

Alessandro Borghese è sul lago di Garda, il più grande lago italiano, ed è alla ricerca del ristorante con la miglior cucina di pesce di lago. Come sempre, saranno i ristoratori a giudicarsi a vicenda su location, il menu, il servizio e il conto, ma il giudizio di chef Borghese potrebbe ribaltare l'esito della gara.

Betty Davis - Miles, Jimi e il funk, ore 21:15 Sky Arte

Betty Davis è stata un'icona musicale, stilistica e femminile degli anni '70. Moglie per un anno di Miles Davis, che l'ha descritta come un’antesignana di Madonna e Prince. Ripercorriamo la sua vita.

Il contadino cerca moglie, ore 21:00 Fox life

Nella nuova edizione de “Il contadino cerca moglie”, Diletta Leotta ci accompagna nelle fattorie dei nostri contadini per scoprire come prosegue la conoscenza con i pretendenti e il duro impatto con la vita di campagna.

Delitti a circuito chiuso, ore 22:00 Crime investigation

“Delitti a circuito chiuso” è una serie che trasporta lo spettatore nei reati più sorprendenti risolti grazie alle telecamere di sorveglianza. Il mistero di San Valentino - 14 febbraio 2014: la studentessa Loretta svanisce senza lasciare traccia. Grazie all'utilizzo di telecamere di sicurezza e video, la polizia tenta di capire cosa è successo.

Lo squalo, ore 21:00 Blaze

Il mago di Hollywood - Dopo aver esaminato in che modo John Rambo riuscisse a sbarazzarsi dei suoi nemici, Terry e Larry si cimentano in alcune delle acrobazie più incredibili della storia di Hollywood. Una Minigun con munizioni tenuta in uno zainetto può realmente sparare? L'attore Bill Duke, che ha recitato insieme a Schwarzenegger, si unisce al team per sperimentare qualcosa di incredibile.

L’abito perfetto, ore 21:00 lei

L'atelier di Ian Stuart - Mentre una futura sposa ipovedente cerca l'abito perfetto, affidandosi alle amiche e alla famiglia per la scelta, Craig e Charlotte hanno un incidente con uno dei manichini di Ian. Un abito per due - Mentre una mamma e sua figlia, futura sposa, cercano l'abito per le nozze, Charlotte e Craig aiutano Teresa a trovare l'abito che indosserà per incontrare la sua famiglia dopo molti anni.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che ci regala un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di comunissimi oggetti, dando facilmente per scontato tutto il lavoro che sta dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Gli ultimi giorni del nazismo, ore 20:55 National Geographic

La sconfitta è alle porte - Ripercorriamo gli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale, conflitto che sconvolse il mondo intero. Raccontiamo storie di soldati, donne e bambini terrorizzati da quanto stava accadendo e che ogni giorno speravano nella fine del sanguinoso conflitto.

Mega ingegneria, ore 20:15 Discovery Science

Il grattacielo alto un miglio - La costruzione a Shanghai di un rivoluzionario grattacielo (che sarebbe la torre più alta del mondo) potrebbe risolvere i problemi di sovrappopolazione della città. Una città galleggiante - New Orleans non è protetta dal crescente livello del mare, così un team di ingegneri studia come costruire una città galleggiante.

Mega navi da crociera, ore 21:10 Discovery travel & living

Mega navi da crociera torna con la seconda stagione per accompagnarci in alcuni dei luoghi più belli del mondo a bordo delle navi da crociera più incredibili e maestose che si siano mai viste. Paul Gauguin - Se chiedete a qualsiasi esperto nel settore delle navi da crociera, quale sia la migliore per attraversare il Pacifico meridionale, vi dirà la Paul Gauguin. Esploriamo da vicino questo colosso.

Enigmi alieni - Giorgio Edition, ore 21:00 History

“Enigmi Alieni” è la serie che scava tra simboli, leggende ed eventi inspiegabili per cercare le prove di una civiltà aliena. Il mostro di Loch Ness - Il Mostro di Loch Ness è uno dei misteri più avvincenti della Storia. Il teorico Giorgio Tsoukalos arriva in Scozia per tentare di rivelare la verità su questo argomento. La campana - Durante la Seconda Guerra Mondiale, i nazisti assumono i migliori scienziati per sviluppare “armi straordinarie”, tra cui un'arma avanzata a forma di campana. Il teorico Giorgio Tsoukalos indaga.

Il branco: lotta di potere, ore 21:00 Nat Geo Wild

Lupi, leoni, iene, suricati e delfini sono nati senza le abilità di cui hanno bisogno per sopravvivere. Devono imparare dai branchi e ogni membro deve dare il proprio contributo come soldato, leader o cacciatore.

Animal Fight Club: senza regole, ore 21:55 Nat Geo wild

Nessuna via di fuga - Dai grandi felini fino agli elefanti, le creature vengono guidate dall'istinto nella loro ricerca di cibo. I leoni devono affrontare insoliti nemici e attuare tecniche non proprio ortodosse.

Serie TV in onda stasera sui canali Sky

Kidding - Il fantastico mondo di Mr Pickles - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

In questa nuova serie diretta da Michel Gondry, Jim Carrey è Mr Piclkes, star della tv per bambini, titolare di un impero economico e persona gentile in un mondo difficile. Un giorno, la sua vita perfetta inizia a scricchiolare, e la sua saggezza non servirà a molto.

I’m dying up here - Chi è di scena - 1^ TV, ore 22:15 Sky Atlantic

Torna la serie prodotta da Jim Carrey ambientata sulla scena della stand-up comedy della Los Angeles anni '70. Goldie cerca di espandere il suo “impero” teatrale con l'aiuto di un vecchio amico.

Midnight, Texas - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Tra mistery e horror, storia di un medium che finisce in una città popolata da creature soprannaturali. Lemuel, liberato - L'arrivo a Midnight di un gruppo di vampiri suscita in Manfred dei forti sospetti.

American Horror Story - Apocalypse - 1^ TV, ore 21:50 Fox

Serie antologica vincitrice di 2 Golden Globes e 16 Emmy Awards. La nuova stagione è un crossover tra “Murder House” e “Coven”, e vede protagonista un anticristo che agisce in un futuro distopico.

Blue Bloods, ore 21:05 Fox crime

Alle 21:05, in prima visione su Fox crime, due episodi di “Blue Bloods”. Giochi brutali - Mentre Danny e Maria indagano sull'assurda aggressione subita da una donna incinta, Frank combatte col sospetto di favoritismo nella promozione di un agente. Solo per un bacio - Mentre Danny investiga sul ritrovamento del cadavere di una donna gettata via come spazzatura, Frank assegna a Jamie un caso irrisolto. Intanto, Erin decide di partecipare ad uno speed date.

Gone - 1^ TV, ore 21:15 Premium crime

In prima visione su Premium crime, alle 21:15, un nuovo episodio di “Gone”. Demoni - Kevin viene sequestrato in centro a Pittsburg da due uomini. Quando la squadra antisequestro interviene, scopre il nome di uno dei rapitori: Legione.

Law & Order - True crime, ore 22:04 Premium Crime

Alle 22:04 su Premium Crime un altro episodio di “Law & Order - True crime”. The Menendez Murders - I genitori di due giovani benestanti vengono brutalmente uccisi a colpi di fucile.

The Killing Season, ore 21:05 Crime investigation

Alle 21:05, su Crime investigation, un altro episodio di “The killing season”, la docu-serie prodotta dal pluripremiato Alex Gibney, sulla caccia ai più temuti assassini e ricercati serial killer americani. I camionisti assassini - Josh e Rachel indagano sulla segnalazione, fatta da un investigatore privato, secondo la quale ci sarebbero dei camionisti assassini che seminano il panico sulle strade americane.

Life sentence - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Una famiglia quasi perfetta - Stella ristabilisce la serenità nella propria famiglia mettendo d'accordo i suoi genitori e invitando suo fratello Aiden a prendersi le sue responsabilità.

Mr Robot, ore 22:04 Premium Stories

Ciao amico - Tutto ha inizio quando Elliot Alderson, un ragazzo sociopatico che lavora come ingegnere informatico, viene avvicinato da Mr.Robot, leader di una società di hacker.

Superstore - 1^ TV, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi alle 21:15, in prima visione tv, due episodi della terza stagione di “Superstore”. Angeli e sirene - Glenn e Dina entrano in conflitto quando lui decide di rivolgersi a un legale per firmare un contratto di maternità surrogata. Diritto di prelazione - I colleghi vorrebbero che Amy ricominciasse a guardarsi intorno ora che ha divorziato. Amy cede allora alle avance del farmacista Tate.

The originals - 1^ TV, ore 21.15 Premium Action

Un altro episodio della quinta stagione di “The originals”, in prima visione tv. Ultimatum - Affinché vampiri, lupi mannari e streghe collaborino al ritrovamento di Hayley, Klaus rapisce un membro di ogni fazione con la minaccia di ucciderli.

Younger, ore 21:20 Fox Comedy

Creata da Darren Star (Sex and the City), la serie segue le vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni. Una festa indimenticabile - Liza viene messa alla prova quando Diana le affida il compito di organizzare il party per il lancio del libro di un autore piuttosto esigente.

4 donne e 1 funerale, ore 21:45 Fox Comedy

Le storie di quattro amiche che indagano da dilettanti sui decessi che sembrano sospetti. Parricidio - La tranquillità di una festa per bambini viene sconvolta da un terribile incidente. Le quattro amiche decidono di indagare sull’orribile sciagura.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera sui canali Sky

I Simpson, ore 21:00 Fox animation

A partire dalle ore 21:00 su Fox Animation, tre episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili della famiglia Simpson. Giudicami delicatamente - In un'occasione pubblica, Boe si dimostra tanto simpatico e spiritoso da essere notato da quelli del cinema. Matrimonio per un disastro - Marge e Homer scoprono che il loro matrimonio non è valido, così decidono di rinnovare i voti nuziali. Ma, stranamente, Homer sparisce: Bart e Lisa decidono di andare a cercarlo da soli. Mia madre la fuggiasca - Homer ha un misterioso appuntamento. E quando si reca nel posto convenuto scopre che ad attenderlo c'è...sua madre.

Home - Le avventure di Tip e Oh, ore 20:55 DeA kids

Cure fai da te / Il regalo perfetto - Oh contrae l'influenza Buv. Potrà guarire solo restando per molti anni in un macchinario speciale. Tip e Oh vengono invitati ad una festa dai Gorg. Arti marziali / Lupi mannari a Chicago - Oh viene sfidato da una gang di bulli e Tip gli insegna a reagire con il Tip-Fu. Per sfidare le sue paure, durante la notte di Halloween oh compie un gesto avventato.

Alvinnn!!! e i Chipmunks, ore 20:55 Nick jr

Il campo estivo / L'incantesimo - Alvin vuole a tutti i costi andare al campo estivo a cui andranno tutti i suoi compagni di scuola, ma Dave non vuole. Riuscirà a convincerlo? Un giorno da Alvin / Una fidanzata per Cheesy - Simon sta lavorando ad una nuova macchina in grado di teletrasportare oggetti. Mentre esegue dei test il raggio colpisce per errore Alvin.

iCarly, ore 21:10 Nickelodeon

I divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show più amato dai ragazzi e presentato come sempre dalla simpatica Carly. Quando la nuova relazione di Sam inizia a influire negativamente sullo show, Carly e Freddie fanno di tutto per far sì che Sam e il suo nuovo fidanzato si lascino. Carly e Sam devono fare una ricerca scolastica e scelgono di far schiudere in casa delle uova. Ma i pulcini si schiudono prima del previsto, escono dall'incubatrice e vagano nell'appartamento.

Teen Titans Go!, ore 21:10 Cartoon Network

Sorelle per la pelle - Stella Nera viene a far visita a Stella Rubia, ma i suoi atteggiamenti di affetto nascondono ancora una volta l'inganno. Più duro del tosto - B.B. dopo uno scontro si ritrova col volto deturpato da una cicatrice.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 21:10 Cartoon Network +1

Il disastro - Rob entra in possesso di un telecomando universale in grado di dirigere le sorti della vita di Gumball e inizia col distruggergli gli affetti fino spedirlo oltre lo schermo. Indietro nel tempo - Mentre la famiglia Watterson sta andando a fare la spesa, a Gumball torna in mente di aver già vissuto quella situazione in passato e realizza di essere tornato indietro nel tempo.

Stai fresco Scooby Doo!, ore 20:40 Boomerang

La tanto sospirata vacanza a Parigi della Scooby-gang cambia drasticamente rotta quando Scooby-Doo e Shaggy vengono accidentalmente reclutati in una spedizione dall'altra parte del mondo.

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

La festa a sorpresa - Vampirina invita la sua classe a una festa spettrale a sorpresa. Il ballo virale - Mentre prova un nuovo ballo, Vampirina attira involontariamente l'attenzione di uno spiritello competitivo.

Ladybug, ore 21:05 Disney Channel

Rogercop - Chloe scopre che un gioiello che aveva in borsa non c'è più. Il poliziotto Roger si offre di aiutarla, ma Mr. Bourgeois si arrabbia con lui e lo licenzia. E chi sfrutta il suo risentimento? Papillon, ovvio. Horrificator - Mylene, attrice in un film che stanno girando nella scuola di Marinette, d'improvviso ha il terrore del set. Papillon approfitta allora del suo stato emozionale per trasformarla in un mostro: Horrificator.

Marvel Spider-Man, ore 20:50 Disney XD

L'ascesa del dottor Octopus. Parte 1 - Quando Otto Octavius viene coinvolto in un'esplosione che fonde le sue braccia meccaniche al suo corpo, Spiderman vede l'opportunità di reclutare Octopus.

