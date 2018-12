"Best Bakery Italia", i dolci dei lillipuziani

@idolcidigulliver

L'Italia è da sempre terra di grande tradizione culinaria, nonché dolciaria. Il tramandarsi delle ricette, secolo dopo secolo, ha fatto sì che oggi si possa parlare di alcuni dolci radicati nella storia della pasticceria nostrana. Tra le prelibatezze molto amate nel nostro Paese troviamo: tiramisù, bignè, semifreddo, crostata e ciambellone.

Anche se le origini del tiramisù sono vaghe, si può fermamente dichiarare che è un dolce tradizionale diffuso e apprezzato in tutta Italia. Ma non solo, l’Accademia Ita­liana della Crusca ha certifica­to che la parola tiramisù è ormai presente come “italianismo gastronomico” in ben 23 lingue diverse. E in Ci­na è la parola italiana più clic­cata sul web.

I bignè di pasta choux sono una preparazione leggera e neutra da farcire con golose creme. Questo impasto di acqua, farina, uova e burro lavorato a caldo pare sia stato creato nella Firenze del XVI secolo dal cuoco Penterelli, allora al servizio di Caterina de’ Medici, e migliorato dal suo successore Popelini, per poi sconfinare le frontiere italiane.

Il semifreddo è un dolce tipicamente composto dalla miscela di meringa italiana, la panna semimontata con un gusto a piacere che può essere la nocciola o il pistacchio. Ecco qui un'interpretazione piuttosto creativa del dolce in questione...

La crostata è forse il dolce italiano più antico. La tradizione popolare riporta una leggenda che racconta della sirena Partenope che si era stabilita nel golfo di Napoli e ogni primavera risorgeva dalle acque per allietare le popolazioni col suo canto. Gli abitanti, per ringraziarla, decisero porle in dono le cose più preziose che avessero: farina, ricotta, uova, grano tenero bollito nel latte, l’acqua di fiori d’arancio, le spezie e lo zucchero. Partenope, felice per i doni ricevuti li porse agli Dei, i quali allietati le restituirono la crostata.

La ciambella, da sempre proposta dalle nonne e dalle mamme come merenda genuina, è un dolce che nasconde nella sua semplicità una bontà irresistibile. Proposta in una multitudine di varianti, la versione bicolore vaniglia e cioccolato è quella più classica. Un dolce sano a cui è difficile rinunciare.