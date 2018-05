Piccole donne, la miniserie BBC tratta dal romanzo di Louisa May Alcott

Da venerdì 11 maggio, alle 21.15, su Sky Uno (CANALE 108) arriva Piccole Donne , miniserie in tre episodi prodotta da BBC One e ispirata all’omonimo romanzo di Louisa Mary Alcott. Nel cast Angela Lansbury, Michael Gambon, Emily Watson e i talenti emergenti Kathryn Newton, Maya Hawke, Willa Fitzgerald e Annes Elwy

Un romanzo di formazione, la storia di quattro ragazze che diventano donne e delle scelte che dovranno affrontare lungo il percorso che le condurrà alla vita adulta, in un paese dilaniato dalla Guerra di Secessione. Da venerdì 11 maggio, alle 21.15, su Sky Uno arriva PICCOLE DONNE, miniserie in tre episodi prodotta da BBC One e ispirata all’omonimo romanzo di Louisa Mary Alcott. PICCOLE DONNE vanta nel cast grandi nomi del grande e piccolo schermo come Angela Lansbury, l’Albus Silente della saga di Harry Potter Michael Gambon ed Emily Watson, candidata all’Oscar per Le Onde del destino di Lars Von Trier. Accanto a loro, le giovanissime Kathryn Newton, Maya Hawke, Willa Fitzgerald e Annes Elwy nel ruolo delle figlie di casa March. La regia è di Vanessa Caswill, mentre la sceneggiatura è firmata da Heidi Thomas (due volte candidata agli Emmy Awards per Cranford e Upstairs Downstairs).

PICCOLE DONNE è la storia, notissima, di una famiglia americana del Massachusetts, i March, durante la guerra di secessione: il padre, un cappellano che partirà per il fronte, la madre Marmee, impegnata nella Società per l'assistenza ai soldati, e le loro quattro figlie: Meg (Willa Fitzgerald, Scream, The Following, Royal Pains), la figlia maggiore, istitutrice; Jo (Maya Hawke), irrequieta e anticonformista, fa la dama di compagnia ad una vecchia zia; Beth (Annes Elwy, Electric Dreams), che suona il pianoforte ed Amy (Kathryn Newton, Tre Manifesti a Ebbing, Missouri, Lady bird), che ama il disegno e la pittura. Le quattro protagoniste, dai caratteri e dagli interessi completamente diversi, dovranno fronteggiare litigi, delusioni, innamoramenti, sensi di colpa e punizioni. Nonostante tutte le incomprensioni, c'è l'amore che le lega, che spesso le fa soffrire e litigare ma che permette loro di affrontare anche le sfide più difficili.

Accanto alle piccole donne del titolo, nel cast della miniserie, Emily Watson (La teoria del tutto, War Horse, Genius) presta il suo volto alla madre delle ragazze, Marmee, che tirerà su con l’aiuto della zia March interpretata da Angela Lansbury (la celeberrima Signora in giallo). Jonah Hauer – King (La Casa di Howard) sarà il ragazzo della porta a fianco Laurie Laurence, mentre Michael Gambon (la saga di Harry Potter, Ave, Cesare!, Il discorso del Re) interpreterà l’amorevole vicino di casa March, Mr Laurence.