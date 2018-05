Arriva su Sky Uno "Piccole donne" la storia che ha conquistato il cuore di tutti

Diventare grandi è forse la sfida più difficile a cui la vita ci chiama, perché significa passare da quella fase dove tutto è gioco e fantasia a quella dove iniziano a farsi sentire nuove responsabilità e impegni diversi. C'è un momento però in cui ci si sente a metà del guado. C'è un angolo del cuore che vorrebbe ancora tenere stretti la bambola o l'orsacchiotto preferiti prima di addormentarsi. L'angolo opposto che se ne vergogna immensamente. Bussano alla porta le nostre inclinazioni e i nostri desideri più grandi che vorremmo trasformare da semplici impulsi in qualcosa di concreto e soddisfacente. Ed ecco l’ambizione a farsi strada. E l'entusiasmo che ci aiuta a guardare avanti. Ma anche valori imporanti come il senso di responsabilità, di giustizia, di solidarietà. È anche la fase in cui si scopre l’amore, si capisce cosa sia veramente l’amicizia e in cui ci si rende conto che le cose brutte e tristi esistono, succedono e vanno accettate.

Il passaggio all’età adulta, con tutto quello che esso comporta, è il tema affrontato da Louisa May Alcott nel romanzo di fama mondiale “Piccole Donne”. Le sorelle March sono le protagoniste, ragazzine che diventano donne e imparano a vivere con responsabilità e coraggio. Il romanzo è uscito per la prima volta in America in due volumi nel 1868 e nel 1869 e viene poi unificato in un unico tomo nel 1880. Le prime traduzioni italiane risalgono al 1908, quando il romanzo viene diviso in due parti: “Piccole donne” e “Piccole donne crescono”. È considerato un classico per l’infanzia, una sorta di percorso educativo perché mostra il rapporto tra i componenti di una famiglia attraverso la vita di tutti i giorni e analizzi quanto la personalità e le abitudini dei genitori possano influenzare positivamente i figli. La famiglia March è composta dal capofamiglia, Robert March, inizialmente cappellano presso l’esercito degli Stati Uniti - che fa propria, per allevare le figlie, una linea educativa innovativa per l’epoca - e dalla madre Marmee, che fa da capofamiglia nel periodo di assenza del marito. Ma il perno attorno a cui ruota tutta la storia, sono le quattro sorelle: Meg, la più grande, pronta a inserirsi nel mondo degli adulti, Jo, considerata la protagonista assoluta in quanto rispecchia l'indole dell'autrice, Beth, timidissima dall’animo buono e Amy, la più piccola e la più viziata.

Rivivi le storie delle quattro sorelle March con PICCOLE DONNE, il romanzo in tre puntate dall' 11 maggio alle 21.15 su Sky Uno.