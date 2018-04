Noemi e la Luna di Porcellana: sembra una favola e lo è. In musica

(@BassoFabrizio)



Nostra Signora dei Seleniti questa volta ci porta su un pianeta di Porcellana. E' questo, infatti, il brano scelto come nuovo singolo tratto dall'album La Luna. Chi scrive conosce Veronica da tanti anni, da quanto era una crisalide. Ora è una farfalla. Una colorata farfalla amazzonica che dalla sua Luna ci racconta il nostro mondo. Ma, ed è quello che fa orgoglio a chi la ha vista crescere nel tempo, dal prima al dopo X Factor, dal periodo inglese di Made in London alla profondità di Cuore d'Artista, la resa di coscienza che la sua non è una musica ruffiana. Non scrive, compone e canta per piacere alla gente ma per raccontare vita e raccontare se stessa. E proprio per questo che La Luna, l'ultimo album pubblicato da Sony Music, che ospita il singolo Porcellana il cui video è in rotazione su Sky Uno dal 19 aprile, lei dice: "A me piace, non posso assicurare piaccia a tutti. Ma non importa, nella vita ci si riprova, se qualcuno non apprezza questo lavoro vuol dire che ci ritroveremo al prossimo disco". Non è una visione illuminata dell'industria musicale? Eccome!



Il disco ha una anima blues e una elettronica. Noemi è la demiurga che le ha unite, che a questo lavoro ha dato equilibrio. D'altra parte viviamo nella stagione dei pezzi ragionati, di quelli che le playlist inglobano e impacchettano. Noemi è fuori da queste logiche: "Io mi confronto con i miei collaboratori, è l'incontro di anime che crea l'alchimia". E' emozionante sentirla discutere di chimica poco logica e quando le si chiede che intende, la sua risposta è di una trasparenza disarmante: "Un ragionamento che fila è logica. Ma non dimentichiamoci che nella vita può accadere di tutto". La aspettiamo, oltreché su Sky Uno con il video della Porcellana, il 29 maggio in concerto a Milano agli Arcimboldi e il 30 a Roma all'Auditorium Parco della Musica.