Tattoo Fixers: lo Speciale San Valentino è su Sky Uno

Per gli appassionati di tatuaggi e anche per i più romantici, Sky Uno presenta “Tattoo Fixers Speciale San Valentino”. L’appuntamento in prima tv assoluta, ti aspetta martedì 13 febbraio alle 00.50.

La storia ci insegna che San Valentino, detto anche san Valentino da Terni o san Valentino da Interamna, morto a Roma proprio il 14 febbraio 273, è stato un vescovo romano, martirizzato. La leggenda lo identifica come il primo religioso che celebrò l’unione fra un legionario pagano e una giovane cristiana. Leggende a parte, ancora oggi, San Valentino continua a essere celebrato, innanzitutto dagli innamorati di tutto il mondo. La tradizione di questa festa è viva e vegeta, lo dimostra anche la spesa che si registra in questo periodo dell'anno. C'è chi offre fiori, cene a lume di candele, weekend romantici, e chi addirittura anelli di fidanzamento. C'è chi preferisci i cioccolatini ai peluche, chi qualcosa di decisamente meno scontato.

Se stai pensando a un regalo originale per la tua dolce metà, eccolo qui: un tatuaggio che sugelli il vostro amore inciso sulla pelle. Attenzione però, pensaci bene...un tatuaggio, come ci insegnano molte star pentite, non è per sempre. E lo sanno bene i tatuatori di “Tattoo Fixers” che in questo speciale di S. Valentino, dovranno correggere i tatuaggi sbagliati dei clienti e crearne di nuovi. I clienti hanno bisogni e desideri diversi, ma tutti legati all’amore: c’è chi vuole dedicare un tatuaggio al proprio partner e invece vuole cancellare il ricordo di un ex. Non perdere l’appuntamento, in prima tv assoluta, ti aspetta martedì 13 febbraio alle 00.50.