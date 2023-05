Nel giorno del suo compleanno, per celebrare i 90 anni dell'attrice e una carriera che dura da più di 70, martedì 23 maggio alle 21.15 Sky Documentaries presenta, in prima visione, "This is Joan Collins". Il documentario racconta la storia della star hollywoodiana dal suo punto di vista tanto che, nella versione originale, la voce narrante è della stessa Collins