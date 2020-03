Yellowstone, le anticipazioni del primo episodio

Debutta su Sky Atlantic Yellowstone , la serie tv con il Premio Oscar Kevin Costner, un avvincente western contemporaneo che ci porterà nell'America più selvaggia e ci terrà incollati allo schermo. Non perdere il primo episodio (della durata di circa un'ora e mezza), in onda venerdì 13 marzo alle 21.15. Intanto, ecco alcune anticipazioni. - Yellowstone, scopri tutto nello speciale sulla serie

Yellowstone, stagione 1, episodio 1: Daybreak

Montana, Stati Uniti d'America. John Dutton è il proprietario del più grande e ricco ranch degli USA. Alcuni spietati imprenditori edili, tra cui il diabolico Dan Jenkins, però, sembrano aver messo gli occhi proprio su quei terreni, e in più ci sono anche le rivendicazioni di una vicina comunità di nativi, capitana dall'assai determinato Thomas Rainwater, a mettere a rischio il futuro di quel piccolo e laborioso regno. Tra il furto di bestiamo e il furto di acqua, risorsa pressoché fondamentale per quel regno verdo, Dutton deve sempre guardarsi le spalle.

Al suo fianco ci sono i suoi quattro figli, che ovviamente vengono coinvolti in quella che è agli effetti una vera e propria guerra su più fronti: Kayce, veterano di guerra che vive nella riserva insieme alla moglie e al figlio; Beth, un lavoro in banca di successo ma qualche problema con l'alcol, sicuramente la più simile al padre come temperamento; Jamie, brillante avvocato attratto dalla politica; e Lee, che invece ha dedicato tutta la sua vita al ranch. In un mondo in cui la violenza e la sopraffazione, anche se in nuove forme rispetto ai secoli precedenti, sono comunque ancora all'ordine del giorno, c'è una sola cosa che conta: la famiglia di sangue, l'unica a cui si appartiene veramente, volenti o nolenti.

