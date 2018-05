Rinko Kikuchi: da Pacific Rim a Westworld, passando per gli Oscar

Nuove avventure e anche nuovi personaggi nella serie HBO Westworld 2, in onda su Sky Atlantic ogni lunedì alle 03.00 i versione originale sottotitolata e alle 21.15 in versione doppiata. Fra i nuovi volti spunta quello di Rinko Kikuchi, l’attrice giapponese che ha sfiorato l’Oscar per il film Babel.



Ecco cosa sappiamo sulla star.



In Westworld sarà una geisha

L’attrice Rinko Kikuchi fa capolino già nel trailer della seconda stagione della serie, appena rilasciato, dove la possiamo vedere in delle vesti particolari: il suo personaggio avrà il nome di Akane e sarà una geisha del misterioso Shogun World, di cui si è già sentito parlare alla fine della prima stagione della serie. La Delos Incorporated, che detiene il controllo di Westworld, gestisce altri sei parchi tematici che sfruttano l’intelligenza artificiale per fare business e Shogun World è proprio uno di questi. Arriveranno i fan della serie a scoprire tutti e sei gli universi a metà fra realtà e fantasia, dove ogni inibizione cessa di esistere?







La nomination all’Oscar

C’è da scommettere che l’attrice che interpreterà l’inedita geisha in versione androide saprà soddisfare gli appassionati della serie, d’altronde ha già dato prova del suo talento con la performance nel film Babel, diretto dal celebre regista Alejandro González Iñárritu. Nella pellicola del 2006 la star giapponese interpreta Chieko Wataya, una ragazza adolescente sordomuta, ottenendo la nomination all’Oscar come Miglior attrice non protagonista. Una curiosità: è la quinta attrice nella storia degli Oscar ad essere nominata per un ruolo in cui non dice assolutamente niente per l’intera durata del film (prima di lei ci sono state Jane Wyman, Patty Duke, Holly Hunter e Samantha Morton).







Gli altri successi

Dopo l’Oscar sfiorato con Babel, la Kikuchi è stata scelta da importanti registi di Hollywood per diversi lavori: l’abbiamo vista recitare in The Brothers Bloom di Rian Johnson al fianco di nomi già consacrati della scena cinematografica come Adrien Brody, Rachel Weisz e Mark Ruffalo, per finire sul red carpet del Festival di Cannes nel 2009 grazie alla sua presenza in Map of the Sounds of Tokyo di Isabel Coixet e alla 67ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia come co-protagonista nel drammatico Norwegian Wood, basato sul romanzo omonimo di Haruki Murakami.La sua più recente apparizione sul grande schermo? Poco tempo fa in Pacific Rim - La Rivolta, sequel del film del 2013 diretto da Guillermo Del Toro dove Rinko Kikuchi veste i panni della pilota Mako Mori.