Westworld, niente sesso per Teddy?

Sesso violento (anche di gruppo) e scene di nudo sono fra gli ingredienti principali dello show targato HBO. Eppure c’è uno dei personaggi principali che non si è mai mostrato in atteggiamenti intimi all’interno del parco tematico di Westworld. Intanto la seconda stagione, in onda su Sky Atlantic ogni lunedì alle 21.15, si propone più pudica. Nonostante un nudo integrale maschile...



Il pudico Teddy

Quello di Teddy Flood, interpretato dall’attore James Marsden, fa parte dei personaggi principali della serie targata HBO fin dalle origini: si tratta di un residente, un androide pistolero legato al robot dotato di intelligenza artificiale Dolores (Evan Rachel Woods). Lei è stata spesso vittima di violenze sessuali da parte degli ospiti paganti del parco tematico, ma la sua relazione con Teddy non è mai giunta sotto alle lenzuola. Durante una recente intervista, l’attore scherza sulla decisione degli sceneggiatori di non avere ancora riservato una scena hot a Teddy: “Immagino che nessuno voglia vedermi fare sesso nello show - ha spiegato – Ho fatto sesso con gli occhi. Io uso i miei occhi per fare sesso. Dal momento che sono stati la mia forza in X-Men, li uso”, riferendosi al suo ruolo di Ciclope nei film di supereroi della 20th Century Fox.







Westworld 2? Sarà meno nudo

Se Teddy Floods dovrà tenere a bada i bollenti spiriti anche durante la seconda stagione della serie non è dato saperlo, tuttavia è stato rivelato che questa volta sarà portata in scena meno nudità rispetto alla stagione precedente. A dichiararlo è Lisa Joy, creatrice dello show: “È molto difficile girare una scena di nudo, perché ci sono i colleghi e gli amici, e capisco quanto può far sentire vulnerabili le persone. Abbiamo sempre giocato di anticipo, parlando con i nostri attori non solo di quello che era nello script, ma anche del livello di guardia assunto per proteggerli il più possibile. Sia nelle riprese che nel montaggio non siamo interessati a parti che non sono necessarie alla storia. Ciò che è essenziale per la storia è quella sensazione di perfezione e tragedia. Loro stanno seduti lì, trattati come oggetti su cui operare e di cui parlare mentre sono lì nella stanza. Quindi abbiamo ben presente cosa stiamo chiedendo, e la grande fiducia che ci vuole per gli attori per farlo. È una parte essenziale della storia ed è motivata da ciò che i personaggi stanno facendo. Perciò, quando gli host prenderanno il potere, non passeranno molto tempo nudi su uno sgabello”.







Orge e sesso spinto

Dunque, niente nudi in Westworld 2? Non esattamente: piuttosto, qualcosa di meno spinto. D’altronde durante la prima stagione dello show sono andati in onda contenuti piuttosto espliciti, con scene di nudo integrale e sesso di gruppo. È stato complicato per gli interpreti girare queste scene? A spiegarlo è Thandie Newton, nei panni di Maeve Millay, che gestisce un bordello all’interno del parco, che ricorda “l’estrema gentilezza e cortesia” che le sono state riservate durante le sue scene di nudo. Tuttavia, non è stato affatto semplice: “Lo showrunner e il regista avevano portato la troupe a vivere uno stato di profondo rispetto e compassione e tutti erano lì per aiutarmi. Ogni volta che si fermava la telecamera dicevano: ‘Fermi, fermi, fermi, portate a Thandie un accappatoio'. Dall’altra parte – dice - ero sconvolto da quello che avevo passato fino ad allora”.









Simon Quarterman senza veli

Nonostante si proponga più pudico rispetto alla prima stagione, Westworld 2 ha già dato sfoggio di un nudo maschile integrale. Durante il primo episodio trasmesso su Sky Atlantic, Simon Quarterman alias Lee Sizemore si è mostrato completamente senza veli al cospetto del pubblico. Nel mondo di Westworld le cose stanno cambiando: i residenti non prendono più ordini dai padroni così Lee, che nella prima stagione è a capo del dipartimento che si occupa della stesura della “trama” delle storie in corso al parco e decide come gli androidi dovevano comportarsi con gli ospiti, ora si trasforma in vittima.