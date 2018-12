Westworld 2: cosa sono gli androidi bianchi che si vedono nei trailer?

Siamo abituati ad aspettarci di tutto quando si tratta di Westworld, ma ammettiamolo: quanto sono inquietanti gli androidi bianchi (sì, guardate bene, ce n’è più di uno) senza faccia che si vedono nei trailer della seconda stagione?? Soprattutto…cosa diavolo sono? Perché esistono? Per terrorizzarci e fare del male ai poveri dipendenti della Delos Destinations, o per qualche altro oscuro motivo? A fare luce è Jonathan Nolan in un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly:

“The drone hosts relate to the corporation’s secret project which is hidden in plain sight in this park. As we talked about in the pilot, the park is one thing for the guests, and it’s another thing for its shareholders and management — something completely different. We’ve used the Google analogy — for consumers, it’s for search and email, yet for the company, it’s for advertising. There is an agenda here that Delos has undertaken for a very long time. As Bernard is making his way through the wreckage of the fallout from the first season, he’s discovering things about the park that even he doesn’t know and coming upon creatures like the drone host.” (Gli androidi drone hanno a che fare con il progetto segreto della società, un progetto “nascosto in bella vista” nel parco. Come abbiamo specificato nel primo episodio della serie, il parco è una cosa per gli ospiti, ed è un'altra cosa per gli azionisti e per il management - qualcosa di completamente diverso. Abbiamo usato Google come analogia - per i consumatori si tratta della ricerca online e della casella di posta elettronica, ma per la compagnia la cosa importante è la pubblicità. C'è sotto un'agenda che Delos ha in atto da molto tempo. Mentre Bernard si muove in mezzo alla devastazione che è la diretta conseguenza di quanto successo nel finale della seconda stagione, scopre cose sul parco che non conosceva, e scopre creature come gli androidi-drone.)

Dunque: ne sappiamo di più rispetto a prima? Diciamo pure di no. Giustamente Nolan non si è sbilanciato troppo, e ha solo rivelato che questi inquietanti androidi-droni si trovano dove si trovano e fanno quello che fanno per fare gli interessi del misterioso piano segreto della società. Ciò che è certo è che, come direbbero gli americani, sono "nightmare material", infatti sembrano usciti direttamente dai nostri incubi distopici più terrificanti!

Di seguito, un paio di immagini tratte dal trailer esteso, che potete trovare qui: