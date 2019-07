Warrior, chi sono i personaggi della serie TV

Dal 15 luglio ogni lunedì sera alle 21.15 su Sky Atlantic va in onda in prima visione tv la serie tratta dagli scritti di Bruce Lee, incentrata su un giovane prodigio delle arti marziali che, nella seconda metà del XIX secolo, emigra dalla Cina a San Francisco. Ecco il cast e i personaggi di Warrior.

Warrior, dalla Cina con furore

Quando dietro una serie tv c’è il nome nientemeno che di Bruce Lee, è ovvio che le aspettative siano alte. Anzi, altissime. Naturale quindi che gli appassionati di cinema e serie tv action attendano con trepidazione Warrior, la serie tv ideata da Jonathan Tropper (creatore di Banshee) e Justin Lin (regista di vari Fast & Furious), ispirata agli scritti della leggenda del cinema e delle arti marziali.



Ambientato nella San Francisco della seconda metà del XIX secolo, lo show segue le vicissitudini di un giovane arrivato in città dalla Cina, assieme alla fiumana di migranti cinesi che quotidianamente sbarcano in California in cerca di fortuna. La gente del posto non è propriamente felice di questo afflusso, mentre questi nuovi abitanti si ritrovano, volenti o nolenti, a vivere in una sorta di città nella città, la mitica Chinatown, dove imperversano le gang locali, le cosiddette tong.



È in questo contesto che si muovono i protagonisti della serie tv in prima visione tv ogni lunedì sera a partire dal 15 luglio su Sky Atlantic. Per orientarsi con i primi episodi dello show, ecco una breve guida al cast e ai personaggi di Warrior.

Warrior, personaggi e cast

Andrew Koji è Ah Sahm

Protagonista indiscusso dello show è l’attore nippo-britannico Andrew Koji, già visto in Fast & Furious 6. A lui il difficile compito di interpretare Ah Sahm, un giovane prodigio delle arti marziali che dalla Cina arriva a San Francisco in cerca della sorella scomparsa tempo addietro. Giunto negli Stati Uniti, il ragazzosi ritrova ben presto invischiato nelle attività criminali di una delle gang del posto, la Hop Wei.

Joanna Vanderham è Penelope Blake

L’attrice scozzese classe ’91, che già può vantare una buona esperienza sul piccolo schermo, interpreta Penelope, moglie del sindaco Samuel Blake. Risulta evidente fin da subito che questa donna di buon cuore non nutra alcun affetto per il marito, mentre l’intesa con Ah Sahm non tarderà a venire.

Dianne Doan è Mai Ling

Attrice canadese di origine vietnamita, Dianne è nota soprattutto per essere stata l’unica asiatica ad aver preso parte alla serie tv Vikings, in cui interpreta Yidu nel corso della quarta stagione. Lei è Mai Ling, la sorella di Ah Sahm entrata a far parte della gang di Long Zii e che esercita una crescente influenza nel mondo della malavita di San Francisco.

Olivia Cheng è Ah Toy

Canadese di origini cinesi, Olivia ha già preso parte a numerose serie tv, fra cui Supernatural e Marco Polo. Il personaggio che interpreta è la madame di un bordello della Chinatown di San Francisco controllato dalla Hop Wei.

Jason Tobin è Jun

Attore britannico nato a Hong Kong, ha preso parte alla saga di Fast and Furious in Tokyo Drift. Tra i personaggi di Warrior, il suo è Jun, il giovane erededel capo della gang Hop Wei.

Kieran Bew è Big Bill O’Hara

Attore navigato che ha preso parte a film come Alien vs Predator e serie tv come Da Vinci’s Demons e Doctor Who, interpreta un ufficiale di polizia irlandese dai metodi non propriamente ortodossi, che viene messo a capo di una task force incaricata di garantire l’ordine nella Chinatown di San Francisco. Il vizio del gioco d’azzardo lo metterà più di una volta in una posizione scomoda.

Dean Jagger è Dylan Leary

Attore noto al pubblico di Sky per aver preso parte a Il Trono di Spade nel ruolo di Jon Umber, Dean Jagger è qui Dylan Leary, un veterano di guerra che esercita una grande influenza all’interno della comunità irlandese di San Francisco e il cui ruolo nella malavita locale si va delineando già dai primi episodi di Warrior. È un amico di vecchia data di Big Bill, con cui condivide il disprezzo per gli immigrati cinesi.

Tom Weston-Jones è Richard Lee

Tom è noto per essere stato il protagonista della serie tv Copper. All’interno del cast di Warrior, si distingue come interprete di Richard Lee, un agente di polizia arrivato a San Francisco dalla Georgia e disprezzato dai suoi colleghi irlandesi perché ha combattuto come confederato durante la Guerra di secessione. Al contrario della maggior parte dei poliziotti locali, è convinto che gli immigrati cinesi dovrebbero avere gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini.

Hoon Lee è Wang Chao

Hoon Lee, già noto per aver interpretato Job in Banshee, è Wang Chao, un “maneggione” con un ruolo di rilievo nel mercato nero locale. Lavora con le gang rivali di Chinatown e in alcuni casi anche con la polizia, il che gli conferisce indubbi vantaggi, ma lo mette in alcuni casi in situazioni molto rischiose.

Joe Taslim è Li Yong

Attore e maestro di arti marziali indonesiano già visto nel cult The Raid e in Star Trek Beyond, Joe è Li Yong, membro della gang di Long Zii.

Christian McKay è il sindaco Blake

Attore di teatro noto soprattutto per aver interpretato al cinema il leggendario regista raccontato in Me and Orson Welles, Christian è Samuel Blake, il sindaco di San Francisco che non esita a indirizzare l’odio della popolazione locale verso i cinesi.

Langley Kirkwood è Walter Buckley

Langley, apparso in film come Invictus e Dredd, è Buckley, il vicesindaco che trama assieme a Mai Ling per far scoppiare una guerra fra le tong rivali.