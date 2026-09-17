NCIS: New York, il trailer dello spin-off di NCIS: Los Angeles

È uscito il trailer della serie tv NCIS: New York, lo spin-off di NCIS: Los Angeles, con protagonista LL Cool J nei panni dell’agente speciale Sam Hanna. Uscirà il 6 ottobre 2026 negli Stati Uniti.

Nel trailer della serie tv NCIS: New York, l’assistente agente speciale Robyn Wells (Jennifer Beals) presenta l’agente speciale Sam Hanna e l’agenre ribelle Nick Schaeffer (Scott Caan), che lavoreranno a stretto contatto con il resto della squadra: l’agente speciale dell’NCIS Wyatt Sellers (Shane Harper), la brillante agente speciale dell’NCIS Addy Ross (Jacqueline Byers), e l’hacker diventato esperto informatico Sean Sullivan (Devin Druid).

Come recita la sinossi ufficiale della serie tv NCIS: New York, Sam Hanna guiderà “una nuova squadra impegnata in missioni ad alto rischio per difendere una delle città e dei porti più importanti del mondo”.

In particolare, nell’episodio pilota della serie tv NCIS: New York, dopo anni di incarichi speciali e di operazioni sotto copertura, l’agente speciale Sam Hanna torna nella sua città natale, New York, per una nuova missione. Quando il suo amico e riservista della Marina Jack Halloway viene trovato morto, Sam chiede il permesso all'assistente agente speciale Robyn Wells di indagare sulla sua morte. Mentre la squadra indaga sulla morte di Jack, collabora per raccogliere informazioni chiave che possano aiutare a trovare i colpevoli.

Il cast della serie tv NCIS: New York include anche Brian Dietzen, che riprenderà il ruolo di Jimmy Palmer. L’attore fa parte del cast della serie tv NCIS sin dalla prima stagione e ha già interpretato il personaggio nei capitolo NCIS: New Orleans e NCIS: Hawaii.

Lo showrunner della serie tv NCIS: New York, Byron Balasco, ha accennato alla possibilità di crossover. "Potrebbe esserci. Ve la metto così: accolgo con favore le collaborazioni tra generi diversi. Penso che siano fantastiche e divertenti". Ha aggiunto: “Vedremo cosa succederà. Voglio dire, siamo tutti nell'universo, quindi è normale aspettarsi che accada qualcosa del genere”.

Il personaggio di Sam Hanna aveva debuttato nell'universo della serie tv NCIS con NCIS: Los Angeles nel 2009. Dopo 14 stagioni, lo show si è concluso nel 2023. Nel 2024, l’attore LL Cool J ha riportato Hanna in NCIS: Hawaii. In un’intervista alla rivista People, aveva dichiarato di essere "molto felice di poter far parte di qualcosa di così speciale e unico nella storia, uno dei franchise più longevi nella storia della televisione". Aveva anche raccontato di non essersi “mai allontanato” dall’universo della serie tv, definendo Hanna “un personaggio che ho vissuto, respirato e portato al mondo" per anni. Infatti, “ho interpretato il personaggio a intermittenza, che si trattasse di andare alle Hawaii o di tornare sulla serie originale, insomma. Mi sto solo divertendo", aveva aggiunto nell’aprile 2026 in occasione del CBS Fest. L’artista aveva anche anticipato che nella nuova serie il pubblico si dovrà aspettare "molta New York".

LL Cool J è anche produttore esecutivo della serie, prodotta da CBS Studios e distribuita da Paramount Global Content Distribution. Gli altri produttori esecutivi sono R. Scott Gemmill, Byron Balasco (showrunner), Adam Davidson, Kyle Harimoto, Joe Wilson e Jason Barrett.