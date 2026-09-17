Hunger Games: L'alba sulla mietitura, il trailer del film. VIDEO

I toni del racconto sono epici nel nuovo trailer di Hunger Games: L’alba sulla Mietitura, pellicola che debutterà nei cinema italiani il 19 novembre con la distribuzione di Notorious Pictures.

Come è noto, il film prequel dei fatti visti sullo schermo negli altri titoli della saga, racconterà il cinquantenario degli Hunger Games e la storia di un giovanissimo Haymitch Abernathy, qui interpretato da Joseph Zada, un ragazzo coinvolto nel cinquantenario dei Giochi, un evento ancora più feroce per cui ogni distretto è obbligato a inviare il doppio dei tributi, ovvero, quarantaotto giovani costretti a lottare nell’arena.

Il cast stellare prevede la presenza di Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Elle Fanning, Mckenna Grace, Kieran Culkin, Maya Hawke e Glenn Close tra gli altri. Il trailer mostra brevemente molti di essi e il loro look di scena.

La storia di Haymitch Abernathy

"Assisti all'inizio della rivoluzione", si legge nel nuovo trailer ufficiale di Hunger Games: L’alba sulla Mietitura, che arriva online a due mesi dall'uscita del film al cinema.

Nel nuovo montaggio, disponibile in italiano in testa a questo videoarticolo, gli eventi avvenuti ventiquattro anni prima di Katniss Everdeen e la Seconda Edizione della Memoria.

Il giovane Haymitch Abernathy, che nei precedenti film era stato interpretato da Woody Harrelson, è un sedicenne con desideri e legami affettivi. Come è noto, sopravviverà e questo prequel svela il prezzo pagato.

Il trailer mostra lo scontro a Capitol City e la ribellione del ragazzo al sistema.

Le immagini si soffermano sul presidente Snow, interpretato da Ralph Fiennes, Jesse Plemons, nei panni di Plutarch Heavensbee, ruolo che fu di Philip Seymour Hoffman, Mckenna Grace in quelli di Maysilee Donner, Whitney Peak come Lenore Dove Baird, Kieran Culkin come Caesar Flickerman.

Hunger Games - L'alba sulla mietitura, il cui primo trailer era stato diffuso lo scorso novembre, arriva a tre anni di distanza dall'ultimo film della saga, Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente, uscito nel 2023.

Anche questo film conserva le atmosfere dei precedenti sul grande schermo grazie alla regia, affidata ancora una volta all'americano Francis Lawrence.