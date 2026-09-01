Roast in Peace 2, trailer del comedy show condotto da Michela Giraud

I cinque “defunti” vip Fedez, Alessandro Borghese, Simona Ventura, Giuseppe Cruciani e Asia Argento vivranno il più esilarante funerale nei sei nuovi episodi in arrivo il 18 settembre 2026 sulla piattaforma di streaming. Quattro spietati comici “onoreranno” con ironia e sarcasmo la loro memoria: le due new entry Max Angioni e Martina Catuzzi, il vincitore della passata stagione Stefano Rapone e il collega Eleazaro Rossi. Nel ricordo di ogni defunto si unirà anche un inconsolabile speciale, una persona molto vicina in vita al Vip “roastato”, che interverrà a sorpresa per un ultimo saluto

È uscito il trailer della seconda stagione del comedy show Roast in Peace, che propone il più esilarante funerale guidato dall’officiante conduttrice Michela Giraud. I sei nuovi episodi arriveranno dal 18 settembre 2026 su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Cinque nuove celebrità, o meglio, cinque “defunti” d’eccezione sono pronti a farsi seppellire dalle risate: Fedez, Alessandro Borghese, Simona Ventura, Giuseppe Cruciani e Asia Argento. Quattro spietati comici “onoreranno” con ironia e sarcasmo la loro memoria. Ci saranno non solo le due new entry Max Angioni e Martina Catuzzi, ma anche il vincitore della passata stagione Stefano Rapone e il collega Eleazaro Rossi. Nel ricordo di ogni defunto si unirà anche un inconsolabile speciale, una persona molto vicina in vita al Vip “roastato”, che interverrà a sorpresa per un ultimo saluto. Chi sarà il più cattivo?

La prima stagione del comedy show Roast in Peace aveva coinvolto i vip Selvaggia Lucarelli, Roberto Saviano, Elettra Lamborghini e Francesco Totti. Gli autori degli elogi funebri erano stati invece Stefano Rapone, Edoardo Ferrario, Beatrice Arnera, Eleazaro Rossi, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase.

Il titolo del comedy show Roast in Peace costituisce un gioco di parole che deriva dal termine inglese “Roast”, che indica il procedimento attraverso il quale una persona viene “arrostita”, cioè messa alla berlina, in maniera più o meno amichevole. Nel programma, infatti, i comici si occupano di pronunciare i discorsi in memoria delle celebrità protagoniste. Durante la loro esposizione, i diretti interessati non possono parlare. Il format prevede poi la votazione del miglior contenuto da parte del pubblico, anche se gli stessi vip possono ribaltare i voti assegnati, esercitando anche la facoltà di penalizzare gli interventi dei più cattivi. Lo scopo, però, è proprio essere cattivi per aggiudicarsi la vittoria.

Nata il 28 luglio 1987 a Roma, nel 2015 Michela Giraud è entrata nel cast del programma comico Colorado, mentre nel 2016 ha recitato nel film I babysitter con Francesco Mandelli. Nel 2020 ha condotto la trasmissione CNN – Comedy Central News, mentre nel 2021 ha non solo partecipato come concorrente al comedy show LOL – Chi ride è fuori (dopo il quale ha inciso il singolo M********e pazzo), ma ha anche recitato nel film Maschile singolare di Matteo Pilati e Alessandro Guida. Sempre nello stesso anno, ha condotto una puntata dello show Le Iene con Nicola Savino e ha portato in giro per l’Italia lo spettacolo di stand-up comedy La verità, nient’altro che la verità, lo giuro!. Nel 2022, Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha pubblicato lo spettacolo La verità, lo giuro!, mentre Willie Peyote ha pubblicato il singolo Fare schifo, un featuring con la comica tratto dal quinto album in studio del rapper, Pornostalgia. Nel 2023 Giraud ha recitato nella pellicola L’estate più calda di Matteo Pilati, mentre nel 2024 ha esordito alla regia nel film Flaminia, del quale è stata anche protagonista, e ha recitato nel film Maschile plurale di Alessandro Guida. Nel 2025 ha invece doppiato il film d’animazione Zootropolis 2.