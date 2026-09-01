Online, in concomitanza con la fine dei Campionati Mondiali di Pokémon, sono state presentate le prime immagini di "Pokémon: Wild Card - Il Film", nuovo lungometraggio d'animazione che arriverà sul grande schermo nel 2027. Le anticipazioni mostrano un giocatore e Mimikyu.

Arriverà al cinema nel 2027, la data precisa è ancora da comunicare, Pokémon: Wild Card - The Movie, pellicola animata che dà seguito al franchise di lungometraggi avviati nel 1998, ispirati all'universo della serie animata Pokémon, a sua volta nata dai popolari videogiochi targati Nintendo.

Frutto della creatività dello studio Clover Works, la pellicola è firmata dall'animatore Katsuhiko Kitada, già attivo su titoli di genere popolari come The First Slam Dunk.

Il primo teaser del film che debutterà al cinema l'anno prossimo è lungo poco più di trenta secondi ed è stato presentato in anteprima a San Francisco a margine dei Pokémon World Championships, che si sono conclusi il 30 agosto.

Le immagini mostrano il protagonista della storia, un giocatore e Mimikyu, un Pokémon noto ai fan per il suo aspetto e il suo costume, simile a quello di Pikachu ma logoro.

I personaggi al centro del breve teaser

È davvero molto breve il primo teaser del nuovo film dedicato ai Pokémon e, visto il suo contenuto, sembra essere più un promemoria del progetto per il grande schermo che è atteso dai fan da lungo tempo.

Risale infatti al 2020 l'ultimo film d'animazione del franchise, Pokémon - I segreti della giungla, e il nuovo titolo, oltre a ridare slancio allo stesso, celebra un anniversario importante: quello dei trent'anni dalla sua nascita.

Poche le informazioni, tuttavia, ad oggi.

In attesa di sapere la data di uscita al cinema specifica, anche per l'Italia, i fan aspettano anche i dettagli sulla trama del film, tenuta ancora top secret.

Il teaser non aiuta a sciogliere i dubbi.

Ci sono le carte e, il giocatore è mostrato brevemente e Mimikyu fissa la notte rischiarata da una Luna piena.

La musica è epica ed evocativa, preludio di un'avventura imperdibile per gli appassionati.

Un franchise nato 30 anni fa

Il teaser si conclude con l'appuntamento per il 2027 "e oltre", una specifica che fa sperare in nuove sorprese.

In Italia Pokémon il videogioco per Gameboy è arrivato nel 1999 ma esisteva sul mercato da qualche anno prima.

La serie animata risale al 1997, per il Giappone. L'avventura cinematografica animata inizia invece nel 1998, Pokémon il film - Mewtwo contro Mew, giunto in Italia nella primavera del 2000.

L'unico film live-action è del 2019: Pokémon: Detective Pikachu.