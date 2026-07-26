Reacher 4, trailer e data di uscita: trama, cast e anticipazioni

Prime Video svela al Comic-Con di San Diego il trailer di Reacher 4, con Alan Ritchson nei panni di Jack Reacher. I primi tre episodi debutteranno il 12 agosto 2026, seguiti da una puntata ogni settimana fino al finale del 16 settembre. La stagione adatta I dodici segni, tredicesimo romanzo di Lee Child, e parte da un incontro tragico nella metropolitana di New York. Nel cast, Sydelle Noel, Chris Marquette, AGNEZ MO, Anggun, Marc Blucas e Kathleen Robertson. Annunciato anche il libro di Reacher 5, Prova a fermarmi

Un incontro nella metropolitana di New York, una donna in preda al panico e una situazione che precipita prima ancora che Jack Reacher possa comprenderne la portata. A volte basta una fermata per finire dentro un complotto: soprattutto quando si è alti quasi due metri, non si possiede un telefono e si ha la pessima abitudine di non voltarsi mai dall’altra parte.

Prime Video ha presentato al Comic-Con di San Diego il trailer ufficiale della quarta stagione di Reacher, la serie action tratta dai romanzi di Lee Child e interpretata da Alan Ritchson. Le nuove immagini sono state mostrate il 25 luglio 2026 durante il panel ospitato nella Ballroom 20, al quale hanno partecipato anche AGNEZ MO e Anggun.

Reacher 4, quando esce su Prime Video

La quarta stagione di Reacher debutterà mercoledì 12 agosto 2026, in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori.

Al momento del lancio saranno disponibili i primi tre episodi. Le puntate successive arriveranno con cadenza settimanale, ogni mercoledì, fino al finale di stagione previsto per il 16 settembre 2026. Gli episodi saranno otto complessivamente.

Il calendario di Reacher 4 sarà quindi:

episodi 1, 2 e 3: 12 agosto 2026;

episodio 4: 19 agosto 2026;

episodio 5: 26 agosto 2026;

episodio 6: 2 settembre 2026;

episodio 7: 9 settembre 2026;

episodio 8: 16 settembre 2026.

Dalla seconda stagione Prime Video ha adottato la formula dei primi tre episodi disponibili insieme, seguiti da una nuova puntata alla settimana. Un compromesso tra l’abbuffata e l’attesa: Reacher abbatte una porta in pochi secondi, ma al pubblico viene chiesto di esercitare la pazienza.

Il trailer apre una nuova indagine a New York

Il trailer ufficiale introduce un’avventura che prende le mosse dalla metropolitana di New York e conduce Jack Reacher verso una rete di interessi collegata ai livelli più alti del potere.

La formula non sembra tradire ciò che ha decretato il successo della serie: un mistero iniziale, una cospirazione molto più estesa del previsto e un protagonista capace di osservare ogni dettaglio prima di trasformare la deduzione in azione.

Reacher continua infatti a essere un investigatore prima ancora che una montagna di muscoli. La forza del personaggio creato da Lee Child nasce proprio da questa contraddizione: tutti vedono le sue dimensioni, quasi nessuno si accorge abbastanza in fretta della sua intelligenza.

La trama della quarta stagione

La storia comincia quando Jack Reacher incontra casualmente in metropolitana una sconosciuta visibilmente sconvolta. L’incontro prende una piega tragica e trascina l’ex maggiore della polizia militare dentro un gioco complesso e mortale.

Reacher si troverà ad affrontare nemici spietati, collegati ai più alti livelli del potere. Dietro quello che potrebbe sembrare un episodio isolato si nasconde infatti una vicenda molto più vasta, nella quale nulla è esattamente ciò che sembra.

È un punto di partenza perfetto per l’universo di Reacher: un uomo senza una destinazione precisa sale su un vagone e trova ad aspettarlo una nuova guerra. Non cerca i guai, naturalmente. Sono i guai che continuano a riconoscerlo.

I dodici segni, il romanzo di Lee Child

La quarta stagione è tratta da Gone Tomorrow, tredicesimo romanzo della serie letteraria dedicata a Jack Reacher, pubblicato nel 2009 e arrivato in Italia con il titolo I dodici segni.

Nel libro, Reacher viaggia nella metropolitana di New York durante la notte e osserva una passeggera che sembra manifestare una serie di comportamenti sospetti. L’ex militare riconosce in lei alcuni dei dodici segnali associati a un possibile attentatore suicida: da qui nasce il titolo dell’edizione italiana.

Non è ancora possibile sapere quanto fedelmente gli episodi seguiranno ogni passaggio del romanzo. La sinossi ufficiale della serie si limita infatti a parlare dell’incontro con una sconosciuta sconvolta e delle tragiche conseguenze che trascineranno Reacher nella nuova indagine.

La scelta conferma il metodo seguito dalla produzione, che non adatta i libri rispettando l’ordine cronologico. La prima stagione era basata su Zona pericolosa, la seconda su Vendetta a freddo e la terza su La vittima designata.

Ogni ciclo può così cambiare città, personaggi e atmosfera senza perdere il proprio centro di gravità: Alan Ritchson, una valigia inesistente e uno spazzolino da denti che ormai meriterebbe un agente.

Il cast di Reacher 4 con Alan Ritchson

Alan Ritchson torna nel ruolo di Jack Reacher, l’ex ufficiale della polizia militare che attraversa gli Stati Uniti senza una casa, un’automobile o molti degli oggetti che il resto dell’umanità considera indispensabili.

Tra i nuovi interpreti della quarta stagione figurano:

Sydelle Noel;

Chris Marquette;

AGNEZ MO;

Anggun;

Kevin Weisman;

Marc Blucas;

Kevin Corrigan;

Kathleen Robertson.

Prime Video non ha ancora rivelato ufficialmente tutti i nomi e le caratteristiche dei personaggi interpretati dalle new entry.

AGNEZ MO e Anggun hanno partecipato insieme ad Alan Ritchson al panel del Comic-Con. La presenza delle due artiste, conosciute soprattutto per le loro carriere musicali internazionali, amplia ulteriormente il nuovo cast della serie.

Reacher 5 è già ufficiale

Prime Video ha già rinnovato Reacher per una quinta stagione. Durante il panel del Comic-Con, Alan Ritchson ha inoltre annunciato quale romanzo di Lee Child sarà alla base dei prossimi episodi.

La quinta stagione sarà tratta da Make Me, ventesimo libro della saga, pubblicato in Italia con il titolo Prova a fermarmi.

Nel romanzo Reacher raggiunge una piccola località chiamata Mother’s Rest, incuriosito dall’origine del suo insolito nome. Qui incontra Michelle Chang, un’investigatrice privata impegnata nella ricerca di un collega misteriosamente scomparso.

Quella che sembra una deviazione senza importanza si trasforma presto in un’indagine su un segreto criminale nascosto dietro l’apparente tranquillità della provincia americana.

Non sono stati ancora annunciati la data di uscita, l’inizio delle riprese o il cast completo della quinta stagione. Per il momento la certezza è una sola: Jack Reacher continuerà a viaggiare. I cattivi possono cominciare a cambiare indirizzo.

Chi produce la quarta stagione

Reacher è sviluppata per la televisione da Nick Santora, sceneggiatore di Prison Break e FUBAR, che ricopre anche i ruoli di showrunner e produttore esecutivo.

La serie è prodotta da Paramount Television Studios e Amazon MGM Studios. Tra i produttori esecutivi figurano Nick Santora, Lee Child, Alan Ritchson, Don Granger, Scott Sullivan, Mick Betancourt, Lisa Kussner, Sam Hill, Amy Pocha e Seth Cohen.

Carolyn Harris e Kenny Madrid seguono la produzione per Paramount Television Studios.

La quarta stagione di Reacher arriverà su Prime Video il 12 agosto 2026. I primi tre episodi saranno disponibili immediatamente, mentre la nuova indagine proseguirà ogni settimana fino al 16 settembre.

Jack Reacher non ha ancora raggiunto la sua prossima destinazione, ma il trailer chiarisce una cosa: qualcuno ha già commesso l’errore di mettersi sulla sua strada.