È uscito il teaser trailer della quarta stagione della serie tv prequel Star Trek: Strange New Worlds, che uscirà il 23 luglio su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) e che sarà composta da 10 episodi, disponibili ogni settimana ogni giovedì fino al 24 settembre. Davanti alla sala gremita di fan al CCXP Mexico, i membri del cast Rebecca Romijn, Ethan Peck, Celia Rose Gooding e Paul Wesley hanno così offerto un’anteprima.

La serie tv prequel Star Trek: Strange New Worlds è ambientata negli anni nei quali il Capitano Christopher Pike (Anson Mount) guidava la USS Enterprise, prima che James T. Kirk (Paul Wesley) ne prendesse il comando, come racconta invece la serie originale degli anni Sessanta, Star Trek. Proprio lì, Pike appariva come un uomo sfigurato e paralizzato. Nello show Strange New Worlds, invece, pur essendo consapevole del suo tragico destino, è ancora il capitano dell’Enterprise. Nella quarta stagione, l’equipaggio dell’astronave intraprende avventure emozionanti e avvincenti tra le stelle, attraverso viaggi in nuovi mondi sconosciuti dove affronta demoni interiori e minacce esterne, incontra personaggi inediti e affascinanti, ritrova volti familiari e si scontra con alieni terrificanti, il tutto con l’obiettivo di costruire un futuro luminoso e pieno di speranza.

Il cast della quarta stagione della serie tv Star Trek: Strange New Worlds include Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun e Martin Quinn, insieme alle guest star Carol Kane e Paul Wesley.

Nel giugno 2025 la piattaforma di streaming Paramount+ aveva annunciato il rinnovo della serie tv Star Trek: Strange New Worlds per i sei episodi della quinta e ultima stagione. I produttori esecutivi Akiva Goldsman, Henry Alonso Myers e Alex Kurtzman avevano dichiarato di essere “profondamente grati a Paramount+ per l’opportunità di completare la nostra missione di cinque stagioni, proprio come l’avevamo immaginata, insieme al nostro straordinario cast e alla nostra troupe”. Avevano proseguito: “Fin dall’inizio, Strange New Worlds si è prefissata di onorare ciò che Star Trek ha sempre rappresentato: curiosità sconfinata, speranza e la convinzione che un futuro migliore sia possibile. E ai fan appassionati che si sono coraggiosamente uniti a noi in questo viaggio: grazie. Con altre tre stagioni spettacolari davanti a voi da vedere e apprezzare, quest’avventura è tutt’altro che finita”. Avevano inoltre dichiarato che la serie si sarebbe conclusa “proprio come l’avevamo immaginata” e che quindi, con ogni probabilità, potrebbe affrontare le cause dell’incidente di Pike.

La serie tv Star Trek: Strange New Worlds è prodotta da CBS Studios, Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Akiva Goldsman e Henry Alonso Myers sono i co-showrunner. Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Henry Alonso Myers, Aaron Baiers, Dana Horgan, Alan McElroy, Robbie Thompson, Frank Siracusa, John Weber, Chris Fisher, Anson Mount, Rod Roddenberry e Trevor Roth sono i produttori esecutivi della quarta stagione.

Resta intanto in sospeso anche la questione di un’eventuale serie tv spin-off di Strange New Worlds, ambientata sull’Enterprise all’epoca di Kirk. Sono infatti molti gli attori della nuova serie che interpretano iconici personaggi della serie originale, compresi Spock (Ethan Peck), Uhura (Celia Rose Gooding), Chapel (Jess Bush) e Scotty (Martin Quinn). Nel 2022, dopo il finale della prima stagione, lo showrunner Henry Alonso Myers aveva dichiarato a Variety che “non avrebbe desiderato altro” che proseguire la storia dell’Enterprise relativa alle vicende della serie originale. L’anno successivo, l’altro showrunner, Akiva Goldsman, aveva aggiunto che “se avessimo potuto scegliere – dato che io e Henry siamo entrambi avidi e stacanovisti – saremmo andati dritti nell'era della serie originale e avremmo visto cosa sarebbe successo”.