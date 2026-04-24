Un nuovo teaser trailer della serie tv live-action Spider-Noir ha offerto uno sguardo più approfondito sui quattro principali nemici di Ben Reilly (Nicolas Cage), l’investigatore privato protagonista nella New York degli anni Trenta che, ormai raggiunta la mezza età, deve fare i conti con il suo passato come unico supereroe della città. Un tempo, infatti, l’uomo era Spider-Man Noir, una versione alternativa di Spider-Man, ma una tragedia personale l’aveva spinto ad abbandonare la maschera e a rifugiarsi nell’anonimato. Quando un caso straordinario si presenta sulla sua scrivania, deve però decidere se continuare a fingere di essere un uomo qualunque o se tornare a vestire i panni dell’Uomo Ragno. Gli otto episodi arriveranno (sia a colori, sia in bianco e nero) il 27 maggio su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick).

Ora, IGN ha condiviso in esclusiva un filmato che ha rivelato i quattro antagonisti del supereroe, rispettivamente Silvermane (Brendan Gleeson), Uomo Sabbia (Jack Huston), Lapide (Abraham Popoola) e Megawatt (Andrew Lewis Caldwell). Il video svela che il boss mafioso Silvermane è stato “accusato di criminalità organizzata per 30 anni” e che “qualcuno ha dato fuoco alla sua villa un paio di notti fa”. Un altro personaggio, Cat Hardy (Li Jun Li) commenta: “L’unica cosa che dà piacere a Silverman è il potere). Lo stesso candidato all’Oscar Brendan Gleeson (Gli spiriti dell’isola) ha definito il suo personaggio “psicopatico, ma anche un po’ più intelligente del tipico narcisista”. Per Jack Huston, invece, il suo personaggio, Uiomo Sabbia, rappresenta “l’antieroe per eccellenza”, sebbene “il suo potere da supereroe sia anche ciò che lo sta uccidendo”. Ancora, Abraham Popoola ha giudicato la sua versione di Lapide “molto più interessante” delle precedenti: “C’era qualcosa di più sinistro in atto. Collega il classico personaggio dei fumetti a una storia molto realistica”. Andrew Lewis Caldwell, che interpreta Megawatt, alias Dirk Leydon, ha aggiunto: “Ci sono tutti questi altri cattivi con dei poteri, ma credo che stiano cercando di risolvere un problema. Dirk è il problema. Si tratta di ottenere il suo momento a tutti i costi”.

Nicolas Cage aveva già doppiato Spider-Man Noir nel film d’animazione Spider-Man Into the Spider-Verse (2018), dove aveva basato il personaggio su Humphrey Bogart, James Cagney ed Edward G. Robinson. “Questo Spider-Man è fresco e rievoca l’epoca dei gangster pericolosi degli anni Trenta, in stile noir”, ha detto sulla serie tv live-action. “Il tutto si svolge in un’altra dimensione, in un universo diverso...Si percepisce la gravità del pericolo, ma si ha la sensazione che questo sia solo l’inizio”. L’ispirazione arriva anche da film come Chinatown (1974), da personaggi come Effie (Lee Patrick) della pellicola Il falcone maltese (1941) e da attrici come Anna May Wong, Rita Hayworth, Lauren Bacall e Kim Basinger.

Il cast include anche il vincitore dell’Emmy Award Lamorne Morris (Fargo) nel ruolo di Robbie Robertson, il giornalista freelance e amico di Ben Reilly che, pur di emergere, accetta di inseguire le storie più rischiose, Li Jun Li nel ruolo di Cat Hardy, la cantante di nightclub e femme fatale coinvolta in una pericolosa cospirazione della malavita, Karen Rodriguez nel ruolo di Janet, segretaria di Ben Reilly e preziosa collaboratrice nelle sue indagini, Lukas Haas nel ruolo di un subordinato di Silvermane, e altre star con ruoli ancora non precisati, come il candidato agli Emmy Awards per Mindhunter Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Amanda Schull, Amy Aquino e Andrew Robinson. I creatori, showrunner e produttori esecutivi sono Oren Uziel (The Lost City) e Steve Lightfoot (The Punisher).