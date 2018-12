True Detective 3, anticipazioni: le prime foto

Nuova ambientazione, nuova storia, nuovi personaggi. Al centro di True Detective 3 , in onda negli U.S.A. dal 13 gennaio 2019 e poi in Italia in prima tv su Sky Atlantic in versione originale sottotitolata da lunedì 14 (e poi in versione doppiata da lunedì 21) , c'è un'indagine ossessionante e "maledetta". Protagonista indiscusso dei nuovi episodi è il Premio Oscar Mahershala Ali, nei panni del detective Wayne Hays, mentre la storia questa volta è ambientata nello stato dell'Arkansas, precisamente nell'Altopiano d'Ozark. Insieme al collega Roland West (Stephen Dorff), Hays si trova a indagare sull'improvvisa e misteriosa scomparsa di due bambini nel 1980, ma, come ben sanno i fan della serie, ovviamente la storia non sarà circoscritta a quel periodo, ma si dipanerà nel corso di ben tre decenni. Nel cast troviamo anche Mamie Gummer nel ruolo di Lucy Purcell, una donna che si ritrova coinvolta suo malgrado, e Scoot McNairy nel ruolo di Tom, un padre che si ritrova ad affrontare una terribile perdita. Carmen Ejogo è Amelia Reardon, un'insegnante connessa in qualche modo con due ragazzini scomparsi, mentre Ray Fisher è Freddy Burns, il figlio di Wayne. Sfoglia la gallery con le prime foto di True Detective 3