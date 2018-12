Transparent 4: Finalmente a casa. FOTO

Finale di stagione per Transparent 4 . A Los Angeles, , il soggiorno di Davina a casa Pfefferman viene bruscamente interrotto dall'irruenza degli ospiti del piano di sopra. Dall'altra parte del mondo, Maura e gli altri si tuffano nelle rigeneranti acque del Mar Morto, e colgono l'occasione per chiarire alcune cose del passato. Ali cerca di riunirsi a loro, ma viene fermata a un posto di blocco israeliano. Lì capisce che per lei non è ancora arrivato il momento di lasciare questa terra, deve ancora fare chiarezza dentro di sé. Josh decide di affrontare i suoi problemi con l’amore e il sesso in maniera diretta. L'appuntamento con gli ultimi due episodi, il nono e il decimo, è per mercoledì 7 febbraio 22.15, subito dopo I'm Dying Up Here - chi è di scena?