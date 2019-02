Tin Star 2: si ricomincia dalla fine

La prima stagione di Tin Star si chiudeva con quella che poteva essere la fine per il protagonista Jim Worth/Jack Devlin. Ma ovviamente non si tratta che di un nuovo inizio, perché dal 15 febbraio, il venerdì sera alle 21.15 l’appassionante serie tv con Tim Roth torna in prima visione su Sky Atlantic con gli episodi della seconda stagione.

Non possono ovviamente mancare i protagonisti della serie, da Tim Roth ad Anna Hendricks, passando per Abigail Lawrie e Genevieve O’Reilly, ma questa seconda stagione vede anche delle interessanti new entry: ecco cast e personaggi di Tin Star 2.

Tin Star 2: il cast e i personaggi

Tim Roth è Jim Worth/Jack Devlin

Tim Roth, il grande protagonista di Tin Star, non ha bisogno di molte presentazioni. Ma una scorsa al suo curriculum non fa certo male: fra i tanti film degni di nota, ricordiamo cult come Rosencrantz e Guilderstern sono morti di Tom Stoppard (1990), Le iene e Pulp Fiction di Quentin Tarantino (1992, 1994), La leggenda del pianista sull’oceano di Giuseppe Tornatore (1998) e The Hateful Eight sempre di Tarantino (2015). Giusto per citarne alcuni. In tv è stato il protagonista della serie Lie to Me e ha preso parte al recente “revival” di Twin Peaks. Il suo personaggio, Jim Worth, è un ex detective della polizia londinese che si è trasferito con la famiglia nella tranquilla cittadina canadese di Little Big Bear. Qui lavora come sceriffo, ma la quiete del posto viene turbata dall’arrivo di numerosi lavoratori al soldo di una grande compagnia petrolifera. Piccolo particolare: Jim, ex (ma non tanto ex) alcolista, quando beve si trasforma nel suo alter ego, il violento Jack Devlin.

Abigail Lawrie è Anna Worth

Abigail, classe 1997, è una giovane e promettente attrice scozzese, il cui primo ruolo sul set consiste in una parte nella miniserie tratta dal libro di J.K. Rowling Il seggio vacante. Nel 2017 ha preso parte al film L’uomo dal cuore di ferro. Tin Star è per lei la prima grande occasione da protagonista. Nella serie tv interpreta Anna Worth, figlia di Jim e Angela. Nella seconda stagione, che comincia dove si era interrotta la prima, con Anna che fuori di sé fa fuoco su Jack, il suo personaggio assume un ruolo di sempre maggiore rilievo.

Genevieve O’Reilly è Angela Worth

Genevieve è un’attrice irlandese, nota soprattutto per avere interpretato il personaggio di Mon Mothma nella saga di Guerre Stellari, in Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith e in Rogue One: A Star Wars Story. Al suo attivo ha anche i due sequel di Matrix e The Legend of Tarzan, mentre sarà nel cast del biopic su Tolkien in uscita nel 2019. Fra i personaggi di Tin Star, lei è Angela Worth, moglie di Jim e madre di Anna. A lei il difficile compito di convivere con le stranezze del marito e cercare di tenere insieme la famiglia.

Christina Hendricks è Elizabeth Bradshaw

L’altro membro di spicco del cast di Tin Star assieme a Tim Roth è senza dubbio Christina Hendricks, l’attrice divenuta nota in tutto il mondo grazie al ruolo di Joan Holloway nella serie tv cult Mad Men. All’attivo vanta anche film come Drive e The Neon Demon di Nicolas Winding Refn e Zoolander 2 di Ben Stiller. Qui è Elizabeth Bradshaw, dirigente della Northstream Oil che arriva al termine della prima stagione avendo perso tutto quel che era riuscita faticosamente a ottenere. La sua vita si intreccia sempre più a quella dei Worth, in particolar modo Angela, che nel frattempo è diventata sua “compagna di crimine”.

John Lynch è Johan Nickel

John è un attore e regista nordirlandese che ha preso parte a film importanti come Nel nome del padre di Jim Sheridan e Moll Flanders di Pen Densham. Su piccolo schermo ha preso parte di recente alla serie tv The Terror. A lui il ruolo di Johan Nickel, pastore timorato di Dio ma a suo modo anticonvenzionale, la cui famiglia si prende a cuore le sorti di Anna.

Anamaria Marinca è Sarah Nickel

Anamaria è un’attrice rumena, protagonista nel 2007 di 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni di Cristian Mungiu, film premiato con la Palma d’oro al Festival di Cannes. Ha recitato anche in Un’altra giovinezza di Francis Ford Coppola e in Fury di David Ayer. Lei è Sarah, moglie di Joahn, religiosa e dedita alla famiglia. La tranquilla vita dei Nickel si dovrà però scontrare con il turbolento presente della famiglia Worth.

Jenessa Grant è Rosa Nickel

Giovane attrice canadese, Jenessa ha già preso parte a due serie tv di rilievo come Orphan Black e The Handmaid’s Tale. Nel cast di Tin Star le è toccato il ruolo di Rosa Nickel, figlia di Sarah e Johan, ligia al dovere, ma anche desiderosa di trovare la propria libertà al di fuori della comunità in cui vive.

Ian Puleston-Davies è Frank

Ian è un attore e scrittore gallese, molto attivo nella tv britannica e parte di serie tv come Life on Mars e Marcella. È suo il ruolo di Frank, criminale un tempo di successo, che si ritrova a Little Big Bear dopo aver aiutato Whitey. Il suo piano per il futuro? Mettere assieme abbastanza denaro per andarsene.

Sarah Podemski è Denise

Sarah Podemski, attrice televisiva, è Denise, agente di polizia di retaggio indigeno. Denise è seriamente intenzionata a raddrizzare la situazione a Little Big Bear, e in particolar modo a risolvere i casi delle tante donne scomparse nei dintorni, compito che però si rivela ben più difficile del previsto.

Nigel Bennett è Mr. Quiring

Nigel Bennett è un attore canadese di lunga esperienza, apparso in film come The Skulls e La forma dell’acqua. In Tin Star interpreta Mr. Quiring, anziano della comunità in cui vivono i Nickel, indurito da anni di lavoro e stretta osservanza.

Lynda Boyd è Randy

Attrice, cantante e scrittrice canadese, Lynda ha recitato in film come Final Destination 2, The Fast and the Furious: Tokyo Drift e Un tuffo nel passato, oltre a essere apparsa in episodi di innumerevoli serie tv. Interpreta Randy, tenutaria del bar locale, coinvolta suo malgrado nella ricerca di Whitey da parte di Jack. Proprio la vendetta nei confronti di Jack diventa il suo scopo in questa seconda stagione.