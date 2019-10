Gli ultimi due episodi della terza stagione di The Deuce andranno in onda martedì 29 ottobre alle 21.15. In attesa del gran finale di stagione e di serie, ecco i migliori aforismi sul sesso. - Maggie, Emily, Margarita e le altre: tutte le regine di The Deuce FOTO

I migliori aforismi sul sesso

Il sesso deve essere innaffiato di lacrime, di risate, di parole, di promesse, di scenate, di gelosia, di tutte le spezie della paura, di viaggi all’estero, di facce nuove, di romanzi, di racconti, di sogni, di fantasia, di musica, di danza, di oppio, di vino. (Anaïs Nin)

Subito dopo essere vivi, la fatica più grossa è fare del sesso. (Andy Warhol)

Legare l’amore al sesso è stata una delle trovate più bizzarre del Creatore. (Milan Kundera)

Il sesso senza amore è un’esperienza vuota, ma tra le esperienze vuote è tra le migliori. (Woody Allen)

La differenza tra l’amore e il sesso è che il sesso allevia le tensioni e l’amore le provoca.(Woody Allen)

Ci sono solo due cose che un uomo e una donna possono fare in un giorno di pioggia. E a me non piace vedere la televisione. (Carol Burnett)

Si deve essere portati naturalmente al sesso e poi c’è una tecnica da imparare, visto che la scena non dura dieci minuti e non puoi raggiungere l’orgasmo quando vuoi. La scena dura quanto decide il regista: può andare avanti per una o per otto ore. (Rocco Siffredi)

Il sesso è come il bridge: se non hai un buon partner, meglio che tu abbia una buona mano. (Charles Pierce)

Il sesso è una trappola della natura per evitare l’estinzione. (Friedrich Nietzsche)

Il sesso è tutto nella testa. Battiti del polso e secrezioni non hanno niente a che fare col sesso. È per questo che tutti i best-seller sul sesso non valgono un cazzo. Insegnano alla gente a scopare con i genitali, non con la testa. (Erica Jong)

Il sesso è come il denaro; solamente quando è troppo è abbastanza. (John Updike)

Il sesso è come il sonno: non se ne può fare a meno, ma uno non passa tutta la vita a letto. (Evan Hunter)

Tra tutte le aberrazioni sessuali, forse la più bizzarra è la castità. (Rémy de Gourmont)

L’astinenza si vendica sempre. Nell’uno produce pustole, nell’altro leggi sul sesso. (Karl Kraus)

Il sesso è la consolazione che si ha quando non si può avere l’amore. (Gabriel García Márquez)

Per le donne i migliori afrodisiaci sono le parole. Il punto G è nelle orecchie. Colui che cerca più in basso sta sprecando il suo tempo. (Isabel Allende)

La guerra fra i sessi è l’unico tipo di guerra in cui i nemici dormono regolarmente insieme. (Quentin Crisp)

L’amore è una commedia in un atto: quello sessuale. (Enrique Jardiel Poncela)

Tutto nel mondo è sesso, tranne il sesso. Il sesso è potere. (Oscar Wilde)

Non so mai quando fare la prima mossa. In genere aspetto la faccia lei. Ieri sera ad una festa una ragazza bellissima mi ha offerto da bere, e poi mi ha invitato a casa sua. Mi fa: Scusa un attimo. Quando ritorna è completamente nuda. Si siede sulle mie ginocchia, comincia ad accarezzarmi, a baciarmi dappertutto, e allora ho pensato: Daniele, questa occasione non fartela scappare! E così mi sono fatto dare il suo numero di telefono. (Daniele Luttazzi)

Qualcuno mi raccontò una storia divertente su un crociato che aveva messo la cintura di castità alla moglie, lasciando la chiave in custodia al suo migliore amico, in caso fosse morto. Aveva appena percorso poche miglia, quando vide l’amico galoppargli dietro furiosamente, gridando: ‘Mi hai dato la chiave sbagliata!’ (Anaïs Nin)

Signore rendimi casto, ma non subito! (Sant’Agostino)

In ogni incontro erotico c’è un personaggio invisibile e sempre attivo: l’immaginazione. (Octavio Paz)

Il sesso è il prezzo che le donne pagano per sposarsi. Il matrimonio è il prezzo che gli uomini pagano per fare sesso. (Allan Pease)

Le donne hanno bisogno di una ragione per fare sesso. Gli uomini hanno solo bisogno di un posto. (Billy Crystal)

Nel sesso Si può imparare la tecnica, ma mai un sentimento, e il sentimento è il fattore principale, perché l’arte di dare piacere è l’arte dell’amore e della devozione; senza amore la tecnica più perfetta è priva di valore e diventa solo un artificio senza anima. (A. Costler)

Un intellettuale è una persona che ha scoperto qualcosa di più interessante del sesso. (Aldous Huxley)

Perché dovremmo accettare consigli sul sesso dal Papa? Se ne sa qualcosa, c’è un errore. (George Bernard Shaw)

Il sesso sta alla radice della vita, e non potremo mai imparare a rispettare profondamente la vita fino a che non sapremo comprendere il sesso. (Havelock Ellis)

Castità: la più innaturale delle perversioni sessuali. (Aldous Huxley)

L’amore sessuale in teologia è un peccato, in giurisprudenza un’intesa illecita, in medicina è un oltraggio meccanico, e la filosofia di queste cose non si occupa affatto. (Karl Kraus)

Quando una coppia fa l’amore, sono presenti almeno quattro persone: la coppia in questione e le due persone a cui stanno pensando. (Sigmund Freud)

Quando il sesso va bene, conta il dieci per cento in una relazione. Quando va male, rappresenta il novanta per cento della relazione. (Michael Broohs)

Facciamo così: tu vai su e mettiti a letto. E se fra un’ora non sono arrivata, comincia pure senza di me. (Talullah Bankhead)

Quando una donna decide di andare a letto con un uomo, non esiste ostacolo che non salti, né fortezza che non abbatta, né considerazione morale che non sia disposta a superare per il fondamento: non c’è cristo che tenga. (Gabriel Garcia Marquez)

L’istruzione sulle questioni sessuali è altrettanto importante dell’istruzione sui cibi da mangiare, tuttavia non soltanto non si insegna ai nostri adolescenti la fisiologia del sesso, ma non li si avverte neppure che può esistere la più forte attrazione sessuale tra persone che sono invece così incompatibili nei gusti e nei caratteri, che non potrebbero vivere insieme più di una settimana. (George Bernard Shaw)

La riproduzione del genere umano è una grande meraviglia e mistero. Se Dio mi avesse consultato in materia, gli avrei consigliato di continuare la generazione della specie modellandola dall’argilla, come è stato fatto per Adamo. (Martin Lutero)

Le vere perversioni non si trovano mai belle e confezionate: uno impiega una vita a scoprirle, cioè ad inventarsele, e poi, se sono vere e sospirose, non sono trasmissibili a nessun altro. (Aldo Busi)

La differenza tra cinema erotico e pornografico? Dipende solo da come illumini il set. (Gloria Leonard)

Ritengo sia da selvaggi fare all’amore nudi. (Kim Basinger)

Il sesso è la cosa che richiede la minor quantità di tempo e provoca la maggior quantità di guai. (John Barrymore)

Onan, de Sade, Masoch, che uomini fortunati! Poiché né i loro nomi né le loro scoperte saranno mai fuori moda. (E.M. Cioran)

È facile togliersi i vestiti e fare sesso. Le persone lo fanno continuamente. Ma aprire la tua anima a qualcuno, lasciarlo entrare nelle tue paure, nel tuo futuro, nel tuo sorriso, questo è essere nudi. (Marilyn Monroe)

Dio ha dato agli uomini sia un pene sia un cervello, ma non abbastanza sangue per poterli irrorare entrambi contemporaneamente. (Robin Williams)

Chi ha comandato ai sessi di essere diversi, e non di alternarsi come le stagioni o di succedersi come il giorno e la notte? (Jean Baudrillard)

E’ quasi impossibile conciliare le esigenze dell’istinto sessuale con quelle della civiltà. (Sigmund Freud)

La spinta sessuale è la più completa manifestazione esterna della volontà di vita, quello che può dirsi il concentrato di tutte le volontà. (Arthur Schopenhauer)