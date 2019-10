The Deuce 3, le anticipazioni degli episodi 1 e 2

Arriva su Sky Atlantic la terza e ultima stagione di The Deuce , la controversa serie tv creata da David Simon e George Pelecanos per HBO. Ritroveremo i gemelli Martino, Eileen, Lori e molti dei personaggi che popolano la zona di Times Square e dintorni. Non perdere il primo e il secondo episodio, in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic martedì 8 ottobre alle 21.15. - The Deuce 3: le foto della serie tv con James Franco e Maggie Gyllenhaal

The Deuce, stagione 3, episodio 1

1984, fine anno. Lori, che si è trasferita a Los Angeles nel finale della S02, esce di rehab dopo un mese. Non è la prima volta che deve andare a disintossicarsi...e probabilmente non sarà neanche l'ultima. Vince e Abby stanno ancora insieme, ma sono emotivamente sempre più distanti. E' vero, hanno una relazione aperta, ma è evidente che non sono più quelli di una volta. Loretta, che ormai lavora all'Hi-Hat da diversi anni, è diventata un'attivista nella lotta contro la pornografia. Bobby teme di essere stato contagiato e di avere l'AIDS: non dimentichiamo infatti che è proprio in questi anni che negli USA e nel resto del mondo occidentale ci fu lo scoppio dell'epidemia di HIV. Paul cerca di tenere a galla la sua attività nonostante il diffondersi della malattia.

Harvey e Eileen - che nel frattempo si sta occupando della madre, gravemente malata -, come al solito, discutono sulle prossime mosse: lei vuole continuare a produrre film che si rivolgano principalmente al pubblico femminile, mentre lui ha bisogno di guadagnare dei soldi veri, altrimenti dovrà chiudere bottega. Il futuro, a quanto pare, sono i film a basso costo distribuiti tramite il mercato dell'home video, su VHS: inutile dire che Candy è contraria a questa robaccia di infima qualità! Ad approfittare di questa nuova potenziale miniera d'oro è invece Frankie, che si mette a "produrre" filmini porno a basso costo. Oltre a ciò, il maggiore dei gemelli Martino si mette in combutta con dei criminali greci nell'ambito dello spaccio di roba: un vero businessman! La notte dell'ultimo dell'anno, Eileen conosce un imprenditore di nome Hank nel locale di Vince. Il 1985 è alle porte.

The Deuce 3: le foto della serie tv con James Franco e Maggie Gyllenhaal

The Deuce, stagione 3, episodio 2

Frankie capisce che dietro i filmini amatoriali si nascondono parecchi dollaroni, così si mette in attività da solo. Rudy, in ansia a causa del pressing di John Gotti, non prende bene il fatto di essere stato tagliato fuori, anche perché le buste di Vince e di Paul sono sempre più leggere. Candy presenta a Harvey l'idea per il suo nuovo film, ma lui non è interessato: deve fare soldi, e deve farli in fretta, col del "buon" porno vecchio stile. Intenzionato ad aiutare Goldman a ripulire Times Square, Alston va alla ricerca dei proprietari degli immobili che non sembrano intenzionati a vendere. Lori si rifiuta di girare una scena piuttosto degradante e abbandona un set, ma Kiki le ricorda che la sua carriera non durerà in eterno, e che bisogna fare dei sacrifici ora in vista del futuro. Il club di Vince viene temporaneamente chiuso: è evidente, non ci sono più i "poliziotti-protettori-strozzini" di una volta! Eileen esce a cena con Hank, e decide di dirgli subito la verità su di lei e sul suo passato. Shay ricompare all'improvviso all'Hi-Hat, ma è in pessime condizioni di salute.